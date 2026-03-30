Проф. Момеков: Българите да възприемат грижата за здравето като поддръжка на автомобил

Над 60% от смъртните случаи в България са от сърдечно-съдови заболявания. Страната ни е на първо място в Европейския съюз по смъртност от тези болести, а в същото време милиони българи живеят с високо кръвно налягане - без да го контролират ефективно. Оказва се, че проблемът често не е в липсата на лечение, а в това, че пациентите не го следват, съобщава бТВ.

В дните около Световния ден на придържането към терапията, експерти предупреждават – ако не променим това, системата ще продължи да губи хора, които могат да бъдат спасени. Къде се къса връзката между лекаря, лекарството и пациента и може ли България да обърне тази тревожна статистика?

Според проф. Георги Момеков основният проблем не е в достъпа до медицинска помощ, а в това, че пациентите не спазват предписаното лечение.

„Човек сравнително лесно може да се сдобие с рецепта за лекарства, които значително намаляват риска. Проблемът е, че тези лекарства трябва да се приемат“, обясни той.

По думите му, за да има ефект терапията, тя трябва да се следва така, както е била прилагана в клиничните проучвания.

„Ако лекарството стои на шкафа, ефект няма. Непридържането към терапията на практика е равно на нелекуване“, каза той.

Една от тревожните тенденции е, че много хора спират лекарствата си при липса на симптоми или по собствена преценка.

„Хората имат странната идея, че хипертонията трябва да се лекува само когато има симптоми. А аз съм имал кръвно 190 без никакви оплаквания“, каза проф. Момеков.

Сред причините за неспазване на терапията са:

забравяне

подценяване на риска

недоверие към лечението

„почивки“ от лекарства

Статистиката показва, че 45% от българите между 30 и 79 години са с високо кръвно, около 2,4 милиона души не го контролират ефективно. Това означава значително повишен риск от тежки инциденти.

„Когато кръвното не се контролира, рискът от инсулт или инфаркт нараства експоненциално“, предупреди експертът.

Освен наследствеността, важна роля играят и начинът на живот и ежедневните навици.

Сред основните рискове са:

тютюнопушене

обездвижване

наднормено тегло

прекомерна консумация на сол

„Българите консумират над 10 грама сол дневно – това е изключително много“, подчерта проф. Момеков.

Кога да започнем да следим кръвното?

Няма универсална възраст, но експертите съветват:

хора с фамилна обремененост – по-рано

всички след 40-50 години – редовен контрол

вече диагностицирани пациенти – системно измерване

„Човек с хипертония трябва редовно да мери кръвното си и при отклонения да търси лекар“, каза още проф. Момеков.

Средната продължителност на живота в България остава по-ниска от тази в много европейски държави.

Причините са комплексни.

„Когато пушиш, консумираш много сол, не следиш здравето си и подценяваш лечението, ускоряваш този процес“, обясни специалистът.

Личните лекари имат ключова роля в ранната диагностика и контрола на заболяванията.

„Българите трябва да възприемат грижата за здравето като поддръжка на автомобил – редовни прегледи, навременни мерки.“

Редовните изследвания и профилактични прегледи могат да предотвратят тежки усложнения.