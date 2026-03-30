Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Проф. Момеков: Българите да възприемат грижата за здравето като поддръжка на автомобил

Проф. Момеков: Българите да възприемат грижата за здравето като поддръжка на автомобил

30 Март, 2026 11:01 798 8

  • сърдечно-съдови заболявания-
  • проф. георги момеков-
  • терапия

Според него основният проблем не е в достъпа до медицинска помощ, а в това, че пациентите не спазват предписаното лечение

Проф. Момеков: Българите да възприемат грижата за здравето като поддръжка на автомобил - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 60% от смъртните случаи в България са от сърдечно-съдови заболявания. Страната ни е на първо място в Европейския съюз по смъртност от тези болести, а в същото време милиони българи живеят с високо кръвно налягане - без да го контролират ефективно. Оказва се, че проблемът често не е в липсата на лечение, а в това, че пациентите не го следват, съобщава бТВ.

В дните около Световния ден на придържането към терапията, експерти предупреждават – ако не променим това, системата ще продължи да губи хора, които могат да бъдат спасени. Къде се къса връзката между лекаря, лекарството и пациента и може ли България да обърне тази тревожна статистика?

Според проф. Георги Момеков основният проблем не е в достъпа до медицинска помощ, а в това, че пациентите не спазват предписаното лечение.

„Човек сравнително лесно може да се сдобие с рецепта за лекарства, които значително намаляват риска. Проблемът е, че тези лекарства трябва да се приемат“, обясни той.

По думите му, за да има ефект терапията, тя трябва да се следва така, както е била прилагана в клиничните проучвания.

„Ако лекарството стои на шкафа, ефект няма. Непридържането към терапията на практика е равно на нелекуване“, каза той.

Една от тревожните тенденции е, че много хора спират лекарствата си при липса на симптоми или по собствена преценка.

„Хората имат странната идея, че хипертонията трябва да се лекува само когато има симптоми. А аз съм имал кръвно 190 без никакви оплаквания“, каза проф. Момеков.

Сред причините за неспазване на терапията са:

забравяне

подценяване на риска

недоверие към лечението

„почивки“ от лекарства

Статистиката показва, че 45% от българите между 30 и 79 години са с високо кръвно, около 2,4 милиона души не го контролират ефективно. Това означава значително повишен риск от тежки инциденти.

„Когато кръвното не се контролира, рискът от инсулт или инфаркт нараства експоненциално“, предупреди експертът.

Освен наследствеността, важна роля играят и начинът на живот и ежедневните навици.

Сред основните рискове са:

тютюнопушене

обездвижване

наднормено тегло

прекомерна консумация на сол

„Българите консумират над 10 грама сол дневно – това е изключително много“, подчерта проф. Момеков.

Кога да започнем да следим кръвното?

Няма универсална възраст, но експертите съветват:

хора с фамилна обремененост – по-рано

всички след 40-50 години – редовен контрол

вече диагностицирани пациенти – системно измерване

„Човек с хипертония трябва редовно да мери кръвното си и при отклонения да търси лекар“, каза още проф. Момеков.

Средната продължителност на живота в България остава по-ниска от тази в много европейски държави.

Причините са комплексни.

„Когато пушиш, консумираш много сол, не следиш здравето си и подценяваш лечението, ускоряваш този процес“, обясни специалистът.

Личните лекари имат ключова роля в ранната диагностика и контрола на заболяванията.

„Българите трябва да възприемат грижата за здравето като поддръжка на автомобил – редовни прегледи, навременни мерки.“

Редовните изследвания и профилактични прегледи могат да предотвратят тежки усложнения.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 преди на българин се

    5 1 Отговор
    падаше половин лекар, един санитар и 20 лева . сега на 3900 бегейци се пада 1 доктор . така било в германия . пример Чирков и генерал танев . да не се разболява човек . търговските лекари са кат комари . кълве и не пуска .

    11:04 30.03.2026

  • 2 Трол

    7 0 Отговор
    Лекарите възприемат грижата за здравето като кеш флоу индекс.

    11:05 30.03.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    3 0 Отговор
    тъй правя
    колата я я кьпя веднъж годишно, я не

    11:07 30.03.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Айде да не ни обвинявате за дефектите на системата а?!
    Айде да не ни обвинявате за липсата на превенция!
    И айде да не забравяте, че бедността е тази, която убива!

    11:13 30.03.2026

  • 5 честен ционист

    1 0 Отговор
    Навсякъде по света автомобили втора ръка отиват за скрап.

    11:15 30.03.2026

  • 6 Коня Солтуклиева

    2 0 Отговор
    Емблемата на аптекарите не случайно включва змия...
    ...на свободна продажба са само билките на баба,антибиотиците са на по-строг режим и от психотропните!

    11:30 30.03.2026

  • 7 Реалност

    5 0 Отговор
    С такива "лекари" като Георги Момеков е по добре да ходим пеша. Бялата мафия краде повече и от политиците.

    11:35 30.03.2026

  • 8 Герп боклуци

    0 0 Отговор
    Понеже става дума за здаве и автомобили един бурз виц.
    Отива сърдечен хирург с автомобила си на сервиз.
    Започва майстора да ръчка нещо по двигатела и задава въпрос към хирурга
    Добре бе, защо твойта заплата е 5 пъти по висока от моята, нали двигателя е сърцето на една кола, и двамата правим едно и също "ремонтираме" сърца...
    Хирурга го изгледал, влезнал в колата и запалил двигателя...
    Майстора подскочил и се развикал: какво правиш бе, как да ремонтирам двигателя докато работи...
    Хирурга отвърнал: е сега разбираш защо моята заплата е 5 пъти по висока от твоята...

    14:33 30.03.2026