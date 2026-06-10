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Суданец се опита да убие с нож мъж на улица в Белфаст, гневни протестиращи опожариха автомобили

Суданец се опита да убие с нож мъж на улица в Белфаст, гневни протестиращи опожариха автомобили

10 Юни, 2026 18:07 1 362 34

  • белфаст-
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  • киър стармър

Британски лидери призоваха за спокойствие след нападението в Белфаст, породило протести

Суданец се опита да убие с нож мъж на улица в Белфаст, гневни протестиращи опожариха автомобили - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британски лидери призоваха днес за спокойствие, след като суданец бе арестуван по подозрение, че е опитал да убие с нож мъж на улица в Белфаст. Случаят предизвика протести срещу имиграцията, тъй като заподозреният е кандидат за убежище, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Пострадалият в нападението мъж, на около 40 години, бе откаран в болница със сериозни рани в областта на очите, лицето и гърба, след като бе нападнат в понеделник късно вечерта в северната част на Белфаст, в Северна Ирландия, съобщи полицията.

Заподозреният мъж е на 30 години и името му не бе съобщено. Той е задържан и са му повдигнати обвинения в опит за убийство, притежание на оръжие на обществено място и отправяне на заплахи за убийство. На местопрестъплението бе открит кухненски нож.

Полицията се опитва да установи мотива, но няма информация, която да навежда на мисълта, че атаката, записана на видео, е свързана с тероризъм, каза висшият полицейски служител Райън Хендърсън от Полицейската служба на Северна Ирландия. Той добави, че полицията не издирва други заподозрени.

Политическите лидери на Северна Ирландия и началникът на местната полиция призоваха хората да не подклаждат омраза и страх и да не вземат на прицел определени общности, след като се появи информация за планирани протести.

Протестиращи, облечени в черни суитшърти, някои от тях с маски, изгориха автобус в Източен Белфаст, а в други части на града бяха подпалени коли и контейнери за боклук.

Атаката в Белфаст веднага породи въпроси за имиграционния статут на заподозрения. Гавин Робинсън, лидер на Демократичната юнионистка партия, призова властите да ограничат „безконтролната имиграция“. Началникът на Полицейската служба на Северна Ирландия Джон Баучър каза пред журналисти, че заподозреният живее в Обединеното кралство и има 5-годишна виза, издадена през септември 2023 г. Смята се, че е пътувал от Судан до Париж и Дъблин, преди да поиска убежище в Белфаст. Не е известен на полицията.

Британският премиер Киър Стармър осъди атаката като „отвратителна“ и каза, че не може да толерира „ужасяващи сцени на насилие като това по улиците“ на страната.

В другия край на Обединеното кралство демонстранти излязоха на шествие в Саутхамптън, в Англия, където неотдавнашната присъда срещу мъж, убил студент с нож, доведе до яростни сблъсъци с полицията миналата седмица. Протестиращи се събраха пред хотел в града, в който са настанявани кандидати за убежище, и държаха плакати с надписи „Нелегалната миграция унищожава нашата цивилизация“.

Хенри Новак, който е белокож, бе убит от Викрум Дигва, сикх, излъгал полицията, че е станал жертва на расистко нападение от страна на Новак. Когато полицаите пристигнали на местопрестъплението, първоначално закопчали с белезници Новак, преди да забележат раната му и да опитат да го съживят. Дигва бе осъден миналата седмица на доживотен затвор. Протестите заради смъртта на Новак бяха съпроводени с насилие, като демонстранти замеряха полицаи със столове и камъни. На няколко души бяха повдигнати обвинения в нарушаване на обществения ред.

Протестиращи в Белфаст опожариха автобус на градския транспорт, множество автомобили, включително полицейски, и подпалиха няколко къщи, съобщи в. „Белфаст Телеграф“, цитиран от световните агенции. Антимигрантските протести обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от имигрант от Судан.

Вестникът публикува снимка, на която се вижда горящ полицейски брониран автомобил, в който е попаднала бутилка със запалителна смес. На други снимки се вижда горящ полицейски автомобил, опожарени леки автомобили и трактор.

Според изданието, жителите в източната част на Белфаст са били евакуирани заради пожар. Британската обществена медия Би Би Си добави, че в същата част на града около сто маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки стъклата на прозорците на жилища. Те обяснили действията си с това, че искат да „изгонят чужденците“. Телевизионният канал „Скай Нюз“ съобщи за пожар в супермаркет с продукти от Близкия изток.

Вестник „Таймс“ съобщи за антимигрантски протести в Глазгоу и в Единбург в Шотландия. „Дейли Мейл“ публикува снимки на протестиращи, събрали се в Лондон и Саутхемптън.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    29 13 Отговор
    Кво ни занимавате с битовизмите на островните грозници! Малобританците имат грехове пред цял свят със зверствата си, нека им!

    Коментиран от #25, #33

    18:09 10.06.2026

  • 2 Толерас

    33 2 Отговор
    Скоро и във вашия град!

    Коментиран от #7

    18:09 10.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Софиянец

    25 7 Отговор
    Англичаните вече са малцинство на острова, така че, по-добре да мълчат! Новите собственици да не го депортират 😂

    18:17 10.06.2026

  • 5 не се плашете

    28 1 Отговор
    и тук ще стане така
    шариа и смяна на ракията с чай и булки с бурки

    щото бг управляващи бръмбари и калинки приемат и дават убежище на кафяви пришълци
    около духалите софия и пазара е пълно с подобни хлебарки

    18:25 10.06.2026

  • 6 Ийхгггг

    25 2 Отговор
    Само толкова ли ви дадоха да напишете.И вашия край идва

    18:26 10.06.2026

  • 7 Я виж ти...

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Толерас":

    Кажи го на коментиралия преди тебе ислямофил "стуенчо"! Щото такова "отбрано общество" - единоверци на суданския транжор - вече се навърта и из България...

    18:31 10.06.2026

  • 8 свободата Санчо...

    22 0 Отговор
    Много се чудя как тези брикети влизат в Северна Ирландия.Как получават визи?

    Коментиран от #14

    18:32 10.06.2026

  • 9 Хе хе...

    17 2 Отговор
    Добре де, аз тук новина не виждам. Това си е ежедневие за малкобританския халифат.

    18:36 10.06.2026

  • 10 Сталин

    15 1 Отговор
    Ето тука в Белфаст трябва да се прати прокурорския син,до края на деня и ще бъде с отрязана глава , цървулите са мишоци

    18:37 10.06.2026

  • 11 Ето защо

    22 0 Отговор
    не ни трябват изобщо никакви "помощници" от други страни и континенти!
    Става една неуправляема маса от хора... Хаос. Националните страни, с един народ, една култура, една обща история, една народо-психология и ценностна система, религия са много по-лесни за управление. Това, което ЕС и Британия се опитаха да направят, масова миграция, ги уби завинаги!

    18:37 10.06.2026

  • 12 Сталин

    10 0 Отговор
    "По добре опасна свобода ,отколкото мирно робство."

    - Томас Джеферсън

    Ама това не го разбират цървулите,колониални роби

    18:39 10.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сталин

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "свободата Санчо...":

    Питай в синагогата

    18:44 10.06.2026

  • 15 Соваж бейби

    12 0 Отговор
    Много са нагли тези мигранти ,този е още по луд кандидат за убежище ?Ама тръгнал като Сандокан с ножа да избива както в държавите им, да се спре приемането на мигранти и бежанци в Европа и Англия да затварят или ограничи властта на посолствата им които им вадят визи или ги правят европейски и англииски граждани .Тези хора не са адаптивни с европейският манталитет ,нямат място сред нас повечето от тях идва с цел да избива ,краде,насилва и прави смутове дори и настанено в държавно жилище и с социални .

    18:46 10.06.2026

  • 16 УЖАС

    13 4 Отговор
    Човека избягал от американската демокрация, поднесена му благородно от краварите чрез демократични бомбандировки, и се натресал на фейк либерасти в ЕССР. Да се чудиш къде да отидеш в този свят ;)

    18:50 10.06.2026

  • 17 Сила

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Според британската полиция това е "криминален инцидент " ....!!!???!!! 🧐

    18:52 10.06.2026

  • 18 име

    7 1 Отговор
    Веднага пратете някой наш евроатлатик да ги научи ирландците как да целуват корана.

    18:53 10.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Идиоти сър

    11 0 Отговор
    Ама иначе Русия им била враг.

    19:12 10.06.2026

  • 21 Нищо ново за Белфаст

    7 1 Отговор
    Там в Белфаст сбиванията са масов спорт,последно като бях там ,предин15 години,един бар беше взривен ,5 минути след като тръгнах

    19:16 10.06.2026

  • 22 Така значи

    5 1 Отговор
    Суданец, който шотландците гостоприемно са приели, прави опит за убийство, а местните възмутени са подпалили колите и автобуса си, също така са строшили и прозорците си.

    19:17 10.06.2026

  • 23 Aлфа Вълкът

    5 1 Отговор
    Като четях статията как ли е получил документите няма да забравя една дебела как им издаваше визите на черните – имаше видео в Х.
    Предполагам поредния пиян британец си е надценил възможностите и камиларя му е теглил ножа, то го има в нета де, бая клане е било.
    Пък тия дето палят коли, имат ли идея на кого са автомобилите, защото да тероризираш собственото си население, не е по-различно от това, което правят арабите с тях.

    19:17 10.06.2026

  • 24 Цензура

    7 0 Отговор
    Разбира се, че не е терoризъм. Терoристите имат идея, често пъти дори благородна в техните очи. Тука говорим за нечoвешка агресия, злоба и oмраза - на някаква твaр, която има само анатомическа прилика с човешкия род. Такива същеcтво изобщо не трябва да се третират като хора, защото не са. Това изчадие, опитало се да обезглави с кухненски нож жив човек на улицата, би трябвало да бъде одрaно живо, за назидание на себеподобните си.
    Всички мигри трябва да бъдат прогонени от Европа !!! Щом някакви нахлуват в домът ни със сила и без нашето разрешение, нарушавайки законите ни още със самото си влизане, със сигурност не нахлуват с добри и приятелски намерения !! Още на границите трябва да се спират - с шмайзери и кaртечници !!!
    Разстрeляюте по границите 1000-2000 примaта и нашествието ще спре.

    19:19 10.06.2026

  • 25 Тоя суданец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Дали не е техен човек, от демократичните судански сили за бързо реагиране?

    19:25 10.06.2026

  • 26 който е кафяв

    1 0 Отговор
    и/или фен на аллах не е човек.Доказва се всеки ден.

    19:26 10.06.2026

  • 27 Някога в хубавите стари времена в

    2 0 Отговор
    Съединените Американски щати такива патладжани са били топени в на горещен катран и са ги овалва ли в перушина.
    Колко ми липсва ку-клукс клан след отворените врати на Брюксел......
    След това са били прострелвани с огнестрелно оръжие. Колко красиво....

    19:30 10.06.2026

  • 28 Казанлъшкия

    3 0 Отговор
    Напишете истината! Суданецът се е опитал не просто да го у.бие с ножа ,а да го о.безглави?

    19:32 10.06.2026

  • 29 Реалната ситуация

    3 0 Отговор
    Идват, за да живеят на социл, нямат никакво намерение да работят или да възприемат нещо от европейската култура, но упорито се опитват да наложат свои "културни собености".

    19:34 10.06.2026

  • 30 ЮДИТЕ

    2 0 Отговор
    Унищожават Европа с тази миграция.

    19:35 10.06.2026

  • 31 ИРАнка

    1 0 Отговор
    Ирландците са запознати с тероризма,имат известен опит!От тях ще тръгне вятъра на промяната

    19:37 10.06.2026

  • 32 ....

    0 0 Отговор
    Еми най -накрая улицата ще вземе закона.

    19:45 10.06.2026

  • 33 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Тва Ирландия бе,айде бързо отваряй географията.

    19:46 10.06.2026

  • 34 ?????

    0 0 Отговор
    Не сте ли позакъсняли с новината?
    Тва беше вчера по тва време.

    19:51 10.06.2026

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