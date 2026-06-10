Суданец се опита да убие с нож мъж на улица в Белфаст, гневни протестиращи опожариха автомобили

Британски лидери призоваха днес за спокойствие, след като суданец бе арестуван по подозрение, че е опитал да убие с нож мъж на улица в Белфаст. Случаят предизвика протести срещу имиграцията, тъй като заподозреният е кандидат за убежище, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Пострадалият в нападението мъж, на около 40 години, бе откаран в болница със сериозни рани в областта на очите, лицето и гърба, след като бе нападнат в понеделник късно вечерта в северната част на Белфаст, в Северна Ирландия, съобщи полицията.
Заподозреният мъж е на 30 години и името му не бе съобщено. Той е задържан и са му повдигнати обвинения в опит за убийство, притежание на оръжие на обществено място и отправяне на заплахи за убийство. На местопрестъплението бе открит кухненски нож.
Полицията се опитва да установи мотива, но няма информация, която да навежда на мисълта, че атаката, записана на видео, е свързана с тероризъм, каза висшият полицейски служител Райън Хендърсън от Полицейската служба на Северна Ирландия. Той добави, че полицията не издирва други заподозрени.
Политическите лидери на Северна Ирландия и началникът на местната полиция призоваха хората да не подклаждат омраза и страх и да не вземат на прицел определени общности, след като се появи информация за планирани протести.
Протестиращи, облечени в черни суитшърти, някои от тях с маски, изгориха автобус в Източен Белфаст, а в други части на града бяха подпалени коли и контейнери за боклук.
Атаката в Белфаст веднага породи въпроси за имиграционния статут на заподозрения. Гавин Робинсън, лидер на Демократичната юнионистка партия, призова властите да ограничат „безконтролната имиграция“. Началникът на Полицейската служба на Северна Ирландия Джон Баучър каза пред журналисти, че заподозреният живее в Обединеното кралство и има 5-годишна виза, издадена през септември 2023 г. Смята се, че е пътувал от Судан до Париж и Дъблин, преди да поиска убежище в Белфаст. Не е известен на полицията.
Британският премиер Киър Стармър осъди атаката като „отвратителна“ и каза, че не може да толерира „ужасяващи сцени на насилие като това по улиците“ на страната.
В другия край на Обединеното кралство демонстранти излязоха на шествие в Саутхамптън, в Англия, където неотдавнашната присъда срещу мъж, убил студент с нож, доведе до яростни сблъсъци с полицията миналата седмица. Протестиращи се събраха пред хотел в града, в който са настанявани кандидати за убежище, и държаха плакати с надписи „Нелегалната миграция унищожава нашата цивилизация“.
Хенри Новак, който е белокож, бе убит от Викрум Дигва, сикх, излъгал полицията, че е станал жертва на расистко нападение от страна на Новак. Когато полицаите пристигнали на местопрестъплението, първоначално закопчали с белезници Новак, преди да забележат раната му и да опитат да го съживят. Дигва бе осъден миналата седмица на доживотен затвор. Протестите заради смъртта на Новак бяха съпроводени с насилие, като демонстранти замеряха полицаи със столове и камъни. На няколко души бяха повдигнати обвинения в нарушаване на обществения ред.
Протестиращи в Белфаст опожариха автобус на градския транспорт, множество автомобили, включително полицейски, и подпалиха няколко къщи, съобщи в. „Белфаст Телеграф“, цитиран от световните агенции. Антимигрантските протести обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от имигрант от Судан.
Вестникът публикува снимка, на която се вижда горящ полицейски брониран автомобил, в който е попаднала бутилка със запалителна смес. На други снимки се вижда горящ полицейски автомобил, опожарени леки автомобили и трактор.
Според изданието, жителите в източната част на Белфаст са били евакуирани заради пожар. Британската обществена медия Би Би Си добави, че в същата част на града около сто маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки стъклата на прозорците на жилища. Те обяснили действията си с това, че искат да „изгонят чужденците“. Телевизионният канал „Скай Нюз“ съобщи за пожар в супермаркет с продукти от Близкия изток.
Вестник „Таймс“ съобщи за антимигрантски протести в Глазгоу и в Единбург в Шотландия. „Дейли Мейл“ публикува снимки на протестиращи, събрали се в Лондон и Саутхемптън.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #25, #33
18:09 10.06.2026
2 Толерас
Коментиран от #7
18:09 10.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Софиянец
18:17 10.06.2026
5 не се плашете
шариа и смяна на ракията с чай и булки с бурки
щото бг управляващи бръмбари и калинки приемат и дават убежище на кафяви пришълци
около духалите софия и пазара е пълно с подобни хлебарки
18:25 10.06.2026
6 Ийхгггг
18:26 10.06.2026
7 Я виж ти...
До коментар #2 от "Толерас":Кажи го на коментиралия преди тебе ислямофил "стуенчо"! Щото такова "отбрано общество" - единоверци на суданския транжор - вече се навърта и из България...
18:31 10.06.2026
8 свободата Санчо...
Коментиран от #14
18:32 10.06.2026
9 Хе хе...
18:36 10.06.2026
10 Сталин
18:37 10.06.2026
11 Ето защо
Става една неуправляема маса от хора... Хаос. Националните страни, с един народ, една култура, една обща история, една народо-психология и ценностна система, религия са много по-лесни за управление. Това, което ЕС и Британия се опитаха да направят, масова миграция, ги уби завинаги!
18:37 10.06.2026
12 Сталин
- Томас Джеферсън
Ама това не го разбират цървулите,колониални роби
18:39 10.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сталин
До коментар #8 от "свободата Санчо...":Питай в синагогата
18:44 10.06.2026
15 Соваж бейби
18:46 10.06.2026
16 УЖАС
18:50 10.06.2026
17 Сила
До коментар #13 от "Сталин":Според британската полиция това е "криминален инцидент " ....!!!???!!! 🧐
18:52 10.06.2026
18 име
18:53 10.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Идиоти сър
19:12 10.06.2026
21 Нищо ново за Белфаст
19:16 10.06.2026
22 Така значи
19:17 10.06.2026
23 Aлфа Вълкът
Предполагам поредния пиян британец си е надценил възможностите и камиларя му е теглил ножа, то го има в нета де, бая клане е било.
Пък тия дето палят коли, имат ли идея на кого са автомобилите, защото да тероризираш собственото си население, не е по-различно от това, което правят арабите с тях.
19:17 10.06.2026
24 Цензура
Всички мигри трябва да бъдат прогонени от Европа !!! Щом някакви нахлуват в домът ни със сила и без нашето разрешение, нарушавайки законите ни още със самото си влизане, със сигурност не нахлуват с добри и приятелски намерения !! Още на границите трябва да се спират - с шмайзери и кaртечници !!!
Разстрeляюте по границите 1000-2000 примaта и нашествието ще спре.
19:19 10.06.2026
25 Тоя суданец
До коментар #1 от "стоян георгиев":Дали не е техен човек, от демократичните судански сили за бързо реагиране?
19:25 10.06.2026
26 който е кафяв
19:26 10.06.2026
27 Някога в хубавите стари времена в
Колко ми липсва ку-клукс клан след отворените врати на Брюксел......
След това са били прострелвани с огнестрелно оръжие. Колко красиво....
19:30 10.06.2026
28 Казанлъшкия
19:32 10.06.2026
29 Реалната ситуация
19:34 10.06.2026
30 ЮДИТЕ
19:35 10.06.2026
31 ИРАнка
19:37 10.06.2026
32 ....
19:45 10.06.2026
33 .....
До коментар #1 от "стоян георгиев":Тва Ирландия бе,айде бързо отваряй географията.
19:46 10.06.2026
34 ?????
Тва беше вчера по тва време.
19:51 10.06.2026