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Костадин Костадинов: Не вярвам, че правителството няма да дава оръжия на Украйна! Изнесли сме 22 танка за Украйна от единствения модел, който имаме

Костадин Костадинов: Не вярвам, че правителството няма да дава оръжия на Украйна! Изнесли сме 22 танка за Украйна от единствения модел, който имаме

10 Юни, 2026 18:03 1 420 89

  • костадин костадинов-
  • украйна-
  • военна помощ-
  • армия-
  • българия

В доклад на ООН стана ясно, че България е изнесла огромно количество въоръжение от реалния боен резерв на армията, припомни лидерът на "Възраждане"

Костадин Костадинов: Не вярвам, че правителството няма да дава оръжия на Украйна! Изнесли сме 22 танка за Украйна от единствения модел, който имаме - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Не вярвам, че правителството няма да дава оръжия на Украйна“, заяви в „Лице в лице“ по бТВ лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Вчера военният министър Димитър Стоянов каза нещо съвсем различно – че няма да даваме никаква помощ на Украйна. Днес сутринта обаче каза, че ще продаваме оръжия на украинската страна“, каза той.

„В доклад на ООН стана ясно, че България е изнесла огромно количество въоръжение от реалния боен резерв на армията, включително и бойни танковете Т-72. За мен това е сериозно престъпление, защото не говорим за танкове, които вече не са на въоръжение, а за единствения танк, който имаме“, посочи лидерът на „Възраждане“.

„Българската армия има един модел танк, който е останал. Ако утре стане война и ние трябва да го изкараме на бойното поле, 22 броя от този танк са заминали за Украйна“, обясни Костадинов.

Той заяви, че им е ограничен достъпът до подобна информация, но „Възраждане“ ще настоява да я получи.

„Миналата седмица стана ясно и че няма да получим доклада на ДАНС, който миналата година беше скрит от Наталия Киселова относно казуса „КУБ Корпорация“. Тогава поисках от ДАНС информация за дейността на тази украинска групировка“, обясни Костадин Костадинов по повод скандала около Баба Алино.

„Опитите да се крие информация продължава и това е характерно за всяка една власт“, допълни той.

„Ако докладът не беше с истината, той нямаше да бъде скрит. Невзоров пере пари на украинската мафия и на украинския държавен режим. Ползва се с протекцията на украинското посолство у нас, както и с протекцията на българската държава и местна власт в лицето на община Варна“, заяви Костадинов.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дика

    21 50 Отговор
    От тия 22 танка дали може да се сглоби поне един, който да върши работа?

    Коментиран от #10, #27, #38, #80

    18:05 10.06.2026

  • 2 честен ционист

    14 39 Отговор
    Ме е важно, колко танка си изнесъл, а на колко акумулаторите са били изправни.

    18:05 10.06.2026

  • 3 Съжалявам,

    54 28 Отговор
    Че не гласувах за Възраждане
    Единствената българска партия.

    Коментиран от #33

    18:07 10.06.2026

  • 4 Фори

    16 34 Отговор
    Къде да стане война? Нали само ни убеждава че Русия няма да ни нападне. А друг е сигурно че няма да го направи!

    18:07 10.06.2026

  • 5 "Ако утре стане война"

    13 23 Отговор
    С кой?

    Коментиран от #34

    18:08 10.06.2026

  • 6 Шмекер Копейкин празнодумеца

    31 39 Отговор
    Konaнapa си намери нови вятърни мелници, с които да се бори и да баламосва плоскоземците около него.

    18:08 10.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Натовски генерал на конци

    39 15 Отговор
    "Не спираме военната помощ. Спираме износа само от складовете на армията.
    Някои по-заблудени са доволни, че ще продължим да продаваме на украинците оръжия и боеприпаси. И си мислят, че това не е военна помощ. А какво е?
    При положение, че схемата е следната:
    Ние им даваме кредит да купуват оръжие, който те нямат намерение да връщат. Защото условието за връщане е репарации от Русия. Да, ама друг път. И ние сме гаранти по кредита.
    Излиза, че им плащаме да купуват и после връщаме непогасяем кредит. Много хитро, няма що.."

    т.е. България вече няма оръжия и боеприпаси в армейските складове, които да предоставя безвъзмездно на Украйна, но ще търгува с произведени оръжия и боеприпаси ,Ние им даваме кредит да купуват оръжие, който те нямат намерение да връщат. Защото условието за връщане е репарации от Русия. Да, ама друг път. И ние сме гаранти по кредита.

    Схващате ли колко смотана колония сме!?

    Коментиран от #11, #39

    18:10 10.06.2026

  • 9 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    19 31 Отговор
    По стар обичай от Максуда, 70% от казаното от копейкин е лъжа.

    18:10 10.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 България трябва да подкрепя Украйна

    14 46 Отговор
    по всички начини, вкл. и с безвъзмездна помощ!

    Украйна плаща с кръв!
    Украйна защитава Европа от Мордор!

    Вместо да приказва за мир, който Путин не иска, Радев да мисли как да помогнем на Украйна.

    Коментиран от #16, #17, #23, #54, #74

    18:14 10.06.2026

  • 13 Колко трябва да си тъп

    14 25 Отговор
    за да вярваш на глупостите му. И тоя си отживя охолно върху гърба на една нискоинтелигентна група от хора.

    Коментиран от #36

    18:15 10.06.2026

  • 14 нннн

    13 8 Отговор
    Няма да даваме, а ще продаваме оръжие. Ще даваме пари на Украйна(пряко или чрез урсулите), за да купува от нас.

    18:17 10.06.2026

  • 15 СПРАВЕДЛИВА КРОШНИЦА

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Клети, нещастни копейки 🤪":

    ИИИ КОНСУМИРАТ В
    ГААТРОНОМИТЕ ФАВЛИ И СУХИ ПАСТИ
    ДИРЕКТНО ПРЕД ЩАНДА...🗣

    18:18 10.06.2026

  • 16 стоян георгиев

    12 6 Отговор

    До коментар #12 от "България трябва да подкрепя Украйна":

    Буаххаха! Хибав виц 😂

    18:18 10.06.2026

  • 17 Аре бе

    16 2 Отговор

    До коментар #12 от "България трябва да подкрепя Украйна":

    а за палестинците що не пращаме???

    Коментиран от #24

    18:18 10.06.2026

  • 18 И ти ли Бруте

    8 12 Отговор
    Костя,
    Няма да дава, а ще продава 🤫

    18:19 10.06.2026

  • 19 Коце, Боце,

    14 5 Отговор
    ами то вече не остаана за подаряване, бе! Трябва да даряват и златните нелетещи ф-ки и ония разглобените страйкъри втора употреба.

    18:19 10.06.2026

  • 20 Варна

    17 10 Отговор
    Онзи ден гледам някаква опашка от 20-на неугледни изтърсака пред общината и си викам сигурно са пуснали прясна царевица, та са се наредили. А то се оказа многомилионен протест на тая герберска подлога. После разбрах, че руския гражданин Портних ги е организирал.

    18:19 10.06.2026

  • 21 Софиянец

    9 4 Отговор
    22 танка с по 3 бандеровеца всеки - 66 денацифицирани! Бомба 🍻

    18:19 10.06.2026

  • 22 Сатанас Единотнас

    11 15 Отговор
    Ти кой беше бе продажен слуга на просия??подай оставка и изчезни в нищото като славе чалгаро. Пълен нещастник. Нищо не е дадено даром путлероид, цялото дадено старо безполезно желязо е платено бе. И българските военни заводи продават оръжие както никога преди. Вреден си за България,трябва да бъдеш екстрадиран в просия .

    18:20 10.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Цинцеров

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Аре бе":

    Защото пращаме на израел ,затова.

    18:21 10.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Така ще да е

    12 11 Отговор
    Колко глупости е изприказвал пак, за да се закачи още някоя балама, та да си дострои палата на Камен бряг.

    18:22 10.06.2026

  • 27 Костилков

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Дика":

    Нищо не може да сглобиш, ама максудата не знае защото не е ходил в казармаааа. 22 парчета скрап който ни е бил платен.

    Коментиран от #40

    18:23 10.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Костя дъ Простя

    5 12 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ПРОДАВА
    НА УКРАЙНА

    ЗА КАКВА ПОМОЩ
    ГОВОРЯТ ВСИЧКИ ...

    ВСИЧКО СЕ ПЛАША .

    18:24 10.06.2026

  • 30 Търновец

    6 9 Отговор
    Нелегалната сеч на гори в територия на НАТУРА както и строителството на част от сградите започва още през кметството на Портних който е с Руски корени. А много по значим е въпросът с рафинерията е Бургас и как тя стана Руска и плащала ли е данъци, искаха ли Мултигруп и Илия Павлов преди години да придобият тази държавна собственост? Мулти имаха и нефтен бизнес. А как стои въпросът със златните концесии е Родопите - това крипто Възраждане дума не казват.

    18:24 10.06.2026

  • 31 И аз не вярвам

    12 4 Отговор
    Може да стане и по- лошо, например да станем квартал на Киев! И без тов тук се нафрашка с украинци, които ни превзеха всячески.
    И какво се чешат с тоя незаконен град. Още в първия ден трябваше да замразят активите и всичко на тоя укрьо. Ама се мотаме, че да може да си прехвърли, а хорана/ добросъвестните да не получат никакво обезщетение!

    18:25 10.06.2026

  • 32 Историк

    8 10 Отговор
    Вярно рЕдиш бре Коце,вярно и точно.Само дето днешният българин това изобщо не го брига.Днешният българин е верен евроатлантик, пещерен русофоб и доказан наведен лакей и безхаберник.Та,викам,че каузата ти е обречена,за жалост.

    Коментиран от #49

    18:26 10.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пак с руснаците

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от ""Ако утре стане война"":

    Как с кой? Кой ни бръсне за слива?

    18:27 10.06.2026

  • 35 Костя

    9 7 Отговор
    Не ти се вижда петолъчката на челото ,бе ...

    18:27 10.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 гхйкл;ь

    9 7 Отговор
    Писнало ми е от комуняги и русороби във властта. И Радев, и Копейкин трябва да бъдат изметени!

    18:27 10.06.2026

  • 38 Благо кмета

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дика":

    Щом танковете "не вършат работа", защо тогава Украйна ги иска?

    Коментиран от #42

    18:27 10.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бъркаш

    6 7 Отговор

    До коментар #27 от "Костилков":

    Как да не е ходил ?
    Ходил е, даже беше ефрейтор. Тези които са ходили в казармата знаят кого правеха ефрейтор - дyxaча на старшинката или доносникана поделението.
    На снимката демонстрира наученото пред шефа, докато беше секретарка. Как не се е утрепал - не знам

    Коментиран от #68, #72, #88

    18:29 10.06.2026

  • 41 Бастун

    10 6 Отговор
    Костя ко стана нали щеше за лева да умираш

    18:29 10.06.2026

  • 42 Шополиков

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Благо кмета":

    Защото има заводи останки от ссср да си оправи бе. А нашите трябваше израел да идва да ги оправя.

    18:30 10.06.2026

  • 43 Ехо муции

    8 6 Отговор
    Нали видя колко ти вярват хората вече за малко да изпаднеш

    18:30 10.06.2026

  • 44 Маринов

    7 4 Отговор
    Всички танкове Т54 и Т55 преди време ги подариха на Македония. Те ги продадоха някъде из Африка. Сега чувам 22 танка Т72 са подарени на Киев. От какъв зор? Холандия им подарява самолети, но след покупката на новите. А ние? Тази муленгия да престане, че ще дойде видьов ден и дано не е по време на ТСВ.

    18:30 10.06.2026

  • 45 Докитов

    4 6 Отговор

    До коментар #36 от "Цончо плюнката 💦☔":

    Вярно е,едва ходещи 5 платени пенсионера. Тва им е електората.

    18:31 10.06.2026

  • 46 Коце историка

    6 5 Отговор
    И всичко става през управлението на ГЕРБ, ДПС, ИТН, БСП. Коцето реве, че няма нищо за него, за Баба Алино го прекараха, в този парламент нищо не зависи от него, абе изобщо селския идиотттин.

    Коментиран от #85

    18:32 10.06.2026

  • 47 Връщай

    3 5 Отговор
    Парите бе!

    18:33 10.06.2026

  • 48 Павел Пенев

    6 9 Отговор
    Днес изявлението на премиера шокира евроатлантическите простаци. Всички скочиха като ужилени и започнаха да дрънкат своите стандартни простотии. Медиите всичко чуха на живо,след което бяха елегантно изритани. Оръжие и пари за наркомана няма да има,намаление на цените ще има,заем също ще има и всичко останало по програма. Коцето е станал жалък придатък на тюфлека Мирчев,ще правят коалиция може би. Жалко за знанията които има.

    Коментиран от #51, #53

    18:33 10.06.2026

  • 49 Военните ни заводи

    5 5 Отговор

    До коментар #32 от "Историк":

    Произвеждат оръжие.Оръжие ще продават.Ти какво искаш,да продават сладолед на клечка?

    18:34 10.06.2026

  • 50 коме

    3 6 Отговор
    Тоя на скрапа вика оръжие, танкове .

    18:38 10.06.2026

  • 51 ПростаК

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "Павел Пенев":

    200процентов!

    18:38 10.06.2026

  • 52 Подарихме 100

    7 5 Отговор
    Подарихме и 100 БТР-а от бившите Вътрешн войски. Бяха почти нови,облекчени на трупчета в гаражи.

    18:39 10.06.2026

  • 53 Чиниш ми се

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Павел Пенев":

    Минедчия.

    18:39 10.06.2026

  • 54 Ами давай

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "България трябва да подкрепя Украйна":

    Заминавай. ТЦК те чака пред блока

    18:40 10.06.2026

  • 55 Дзак

    2 1 Отговор
    Което развълнува гемобществото във факти.бг!

    18:41 10.06.2026

  • 56 Читател

    5 7 Отговор
    За глупостите на Костадинов: Тази платена руска измет да се изнася от БГ. Прав ти път към Путин, скоро и на него ще му дойде времето.

    18:42 10.06.2026

  • 57 Миме

    4 5 Отговор
    педуханските педофилсси ПеПеДеБераси много обичат да земат заеми за сметка на обикновените българи и да ги дават на бандерасите уж да купували оръжие пък те последните си правят златни клозети в незаконните си градове

    18:43 10.06.2026

  • 58 Трагедия

    3 2 Отговор
    Българските политици Дарина най-модерното въоръжение на Българската армия, от всичко и накрая такса спокойствие, комисионна и гладна, боса и беззащитни България.

    18:44 10.06.2026

  • 59 Танковете са минало.

    3 0 Отговор
    Вадиш 5 ФПВ дрона от багажника на колата и танкът приключва службата си. В съвременната война ролята на танка е на самоходно оръдие с компромисен калибър.

    Коментиран от #89

    18:45 10.06.2026

  • 60 Всичко отива в россиа

    2 2 Отговор
    Българските шмекери ще плащат един ден

    18:47 10.06.2026

  • 61 Кочо

    2 3 Отговор
    Искал ДАНС да му предостави секретна информация! На чуждия шпионин Кузя Копейкин! Скоро имаше тема, че за такова поведение, Владимир Заимов е бил изправен пред трибунал от едно българско правителсто, което Кузмич много одобрява и ходи на фекално шествие Луковмарш!

    18:49 10.06.2026

  • 62 Иван Пловдивски

    3 3 Отговор
    А Вий дорогой Костя! Вий сте идиотин!!!

    18:49 10.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Не разбрах

    3 2 Отговор
    Ще събираме ли капачки за Украйна или само за нещастниците в гладна България.

    18:52 10.06.2026

  • 65 КОСТА УВАЖАВАМТЕ

    1 5 Отговор
    СПРИ ДА ПЛЮЕШ ПРЕЗИДЕНТА НЕ Е В ТВОЯ ПОЛЗА..

    18:53 10.06.2026

  • 66 да питам

    3 2 Отговор
    Защо този е винаги на първа страница на Факти?
    Това някаква негова лична трибунка ли е?

    18:54 10.06.2026

  • 67 СЛОНА

    2 0 Отговор
    ДА ТЕ СА ОТИШЛИ НА УНИЩОЖЕНИЕ ОТ БРАТУШКИТЕ,ЧЕ КАТО МИНАТ ОТ ТУК ЗА БЕВЪРЛИ ДА СА СИГУРНИ ,ЧЕ НАЩЕ ДУПЕДАВЦИ НЕМА ДА ГИ ЗАПУКАТ С ТЕХНИТЕ ОРЪДИЯ!!!....

    18:56 10.06.2026

  • 68 Кажи честно ... 🤣

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "Бъркаш":

    Така не бях виждал да се държи пистолет 🤣🤣🤣
    Със сигурност не е ходил в казарма и не си е играл като малък с пистолетчета, а със кукли !

    Коментиран от #75

    18:56 10.06.2026

  • 69 име

    2 1 Отговор
    Само за Май месец бандерите са изгубили 6 танка и 50 самоходни оръдия. За никъде няма да им стигнат тия, дето све им ги дали, руснаците да си ги денацифицират със здраве!

    Коментиран от #73

    18:56 10.06.2026

  • 70 Под сурдинка

    3 1 Отговор
    Ако Възраждане не бяха извадили наявЕ АлиБабАбино и 40-те разбойника още щяха да се носят слухове под сурдинка.

    18:59 10.06.2026

  • 71 марш ве

    0 1 Отговор
    Б О К Л У К!!!

    18:59 10.06.2026

  • 72 Доротея

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Бъркаш":

    Пропускаш! Виж къде му е палеца на лявата ръчица! Дано да се е опитал да стреля и рамата при движението назад да му е наранило пръста! Ако бе ходил в истинска казарма, нямаше да държи така въоръжението!

    19:00 10.06.2026

  • 73 Клети съветски Zoмбита 🤪

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "име":

    На 7-ми май ме интересува колко оръдия са загубили.
    Би ли погледнал в справката, която лично Путин ти праща ?

    19:00 10.06.2026

  • 74 крадев

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "България трябва да подкрепя Украйна":

    е руска утайка

    Коментиран от #76

    19:00 10.06.2026

  • 75 Бъркаш

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Кажи честно ... 🤣":

    Като си дyxaч на старшинката са нужни други умения, не да държиш пистолет и автомат.
    За играта с кукли си прав.

    19:02 10.06.2026

  • 76 всички русофили

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "крадев":

    трябва да бъдат прокудени от България в руското блато без право на помилване!!!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #79

    19:03 10.06.2026

  • 77 ЖАЛКА РАБОТА!

    1 2 Отговор
    Т 72 в тази модификация дето я имаме е остарял почти до нивото на т34 \85. Не че 72 не е много по-мощен от 34 и с по-добро оръдие и двигател, но съвременните противотанкови оръжия са такива, че и двата танка те пазят еднакво, тоест никак. Или с други думи в т72 в случай на война не влазам…оставям таз възможност на костадинов.

    19:04 10.06.2026

  • 78 Никой

    2 1 Отговор
    Мишока още не е разбрал , че съвременната война вече е на танковете а на дроновете . А пък той не е ходил войник .

    19:06 10.06.2026

  • 79 в руския

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "всички русофили":

    КИРЕЧ!

    19:09 10.06.2026

  • 80 Сандо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дика":

    Има ли нещо в главата ти или удря на кухо?

    19:13 10.06.2026

  • 81 Този

    2 2 Отговор
    Предател защо не е в затвора

    19:21 10.06.2026

  • 82 Итой иска да е богат,бедния

    1 1 Отговор
    Костадин се храни от партията възраждане,като всики лидери в Б.Г .
    Важното е да не излага държавота на риск,защотото нито Европа нито Украйна са нещо безобидно.Въпреки че не обръщат внимание на празнодумци,им се изяснява картината.

    19:25 10.06.2026

  • 83 БЪЛГАРИН

    1 2 Отговор
    на мене руснаците не са ми враг

    19:25 10.06.2026

  • 84 ?????

    4 1 Отговор
    Уф.
    И кое от казаното от Костадинов не е вярно?
    И да попитам философстващите тук че танковете били отживелица - що тогава им притрябваха на украинците нашите танкове?

    19:27 10.06.2026

  • 85 Да ааа

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Коце историка":

    Винаги е така, в един колектив винаги има някой, който да играе ролята на селския идиот и това в този случай е копейкин и сие

    19:27 10.06.2026

  • 86 И аз…

    1 0 Отговор
    …не вярвам!

    19:32 10.06.2026

  • 87 Охлюв

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Вова Картошка":

    И ти ко, аджаба, хвана от тез 300 милиона?🚰😁🤣

    19:32 10.06.2026

  • 88 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Бъркаш":

    Аааа, Коцето млад, браво Коце!

    19:41 10.06.2026

  • 89 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Танковете са минало.":

    В Германия има два нови танка KF 51 Panther и Лео 2 А 8 като и двата имат собствена активна и анти дронове защита а първият има и пасивна защита. А България можеше да купи Лео 2 А 5 който е много по добър от Т 72 и Немците го снемат от въоръжение - можем да го вземем евтино а и с частична дронове и активна защита и ще ни пази поне 15 години. А наскоро Украински Роми приватизираха от Русите един танк Т 80 и го пуснаха за 700000 долара - можеш да го купиш с карта.

    19:42 10.06.2026

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