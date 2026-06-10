Костадин Костадинов: Не вярвам, че правителството няма да дава оръжия на Украйна! Изнесли сме 22 танка за Украйна от единствения модел, който имаме

„Не вярвам, че правителството няма да дава оръжия на Украйна“, заяви в „Лице в лице“ по бТВ лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.
„Вчера военният министър Димитър Стоянов каза нещо съвсем различно – че няма да даваме никаква помощ на Украйна. Днес сутринта обаче каза, че ще продаваме оръжия на украинската страна“, каза той.
„В доклад на ООН стана ясно, че България е изнесла огромно количество въоръжение от реалния боен резерв на армията, включително и бойни танковете Т-72. За мен това е сериозно престъпление, защото не говорим за танкове, които вече не са на въоръжение, а за единствения танк, който имаме“, посочи лидерът на „Възраждане“.
„Българската армия има един модел танк, който е останал. Ако утре стане война и ние трябва да го изкараме на бойното поле, 22 броя от този танк са заминали за Украйна“, обясни Костадинов.
Той заяви, че им е ограничен достъпът до подобна информация, но „Възраждане“ ще настоява да я получи.
„Миналата седмица стана ясно и че няма да получим доклада на ДАНС, който миналата година беше скрит от Наталия Киселова относно казуса „КУБ Корпорация“. Тогава поисках от ДАНС информация за дейността на тази украинска групировка“, обясни Костадин Костадинов по повод скандала около Баба Алино.
„Опитите да се крие информация продължава и това е характерно за всяка една власт“, допълни той.
„Ако докладът не беше с истината, той нямаше да бъде скрит. Невзоров пере пари на украинската мафия и на украинския държавен режим. Ползва се с протекцията на украинското посолство у нас, както и с протекцията на българската държава и местна власт в лицето на община Варна“, заяви Костадинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дика
Коментиран от #10, #27, #38, #80
18:05 10.06.2026
2 честен ционист
18:05 10.06.2026
3 Съжалявам,
Единствената българска партия.
Коментиран от #33
18:07 10.06.2026
4 Фори
18:07 10.06.2026
5 "Ако утре стане война"
Коментиран от #34
18:08 10.06.2026
6 Шмекер Копейкин празнодумеца
18:08 10.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Натовски генерал на конци
Някои по-заблудени са доволни, че ще продължим да продаваме на украинците оръжия и боеприпаси. И си мислят, че това не е военна помощ. А какво е?
При положение, че схемата е следната:
Ние им даваме кредит да купуват оръжие, който те нямат намерение да връщат. Защото условието за връщане е репарации от Русия. Да, ама друг път. И ние сме гаранти по кредита.
Излиза, че им плащаме да купуват и после връщаме непогасяем кредит. Много хитро, няма що.."
т.е. България вече няма оръжия и боеприпаси в армейските складове, които да предоставя безвъзмездно на Украйна, но ще търгува с произведени оръжия и боеприпаси ,Ние им даваме кредит да купуват оръжие, който те нямат намерение да връщат. Защото условието за връщане е репарации от Русия. Да, ама друг път. И ние сме гаранти по кредита.
Схващате ли колко смотана колония сме!?
Коментиран от #11, #39
18:10 10.06.2026
9 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
18:10 10.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 България трябва да подкрепя Украйна
Украйна плаща с кръв!
Украйна защитава Европа от Мордор!
Вместо да приказва за мир, който Путин не иска, Радев да мисли как да помогнем на Украйна.
Коментиран от #16, #17, #23, #54, #74
18:14 10.06.2026
13 Колко трябва да си тъп
Коментиран от #36
18:15 10.06.2026
14 нннн
18:17 10.06.2026
15 СПРАВЕДЛИВА КРОШНИЦА
До коментар #11 от "Клети, нещастни копейки 🤪":ИИИ КОНСУМИРАТ В
ГААТРОНОМИТЕ ФАВЛИ И СУХИ ПАСТИ
ДИРЕКТНО ПРЕД ЩАНДА...🗣
18:18 10.06.2026
16 стоян георгиев
До коментар #12 от "България трябва да подкрепя Украйна":Буаххаха! Хибав виц 😂
18:18 10.06.2026
17 Аре бе
До коментар #12 от "България трябва да подкрепя Украйна":а за палестинците що не пращаме???
Коментиран от #24
18:18 10.06.2026
18 И ти ли Бруте
Няма да дава, а ще продава 🤫
18:19 10.06.2026
19 Коце, Боце,
18:19 10.06.2026
20 Варна
18:19 10.06.2026
21 Софиянец
18:19 10.06.2026
22 Сатанас Единотнас
18:20 10.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Цинцеров
До коментар #17 от "Аре бе":Защото пращаме на израел ,затова.
18:21 10.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Така ще да е
18:22 10.06.2026
27 Костилков
До коментар #1 от "Дика":Нищо не може да сглобиш, ама максудата не знае защото не е ходил в казармаааа. 22 парчета скрап който ни е бил платен.
Коментиран от #40
18:23 10.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Костя дъ Простя
НА УКРАЙНА
ЗА КАКВА ПОМОЩ
ГОВОРЯТ ВСИЧКИ ...
ВСИЧКО СЕ ПЛАША .
18:24 10.06.2026
30 Търновец
18:24 10.06.2026
31 И аз не вярвам
И какво се чешат с тоя незаконен град. Още в първия ден трябваше да замразят активите и всичко на тоя укрьо. Ама се мотаме, че да може да си прехвърли, а хорана/ добросъвестните да не получат никакво обезщетение!
18:25 10.06.2026
32 Историк
Коментиран от #49
18:26 10.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Пак с руснаците
До коментар #5 от ""Ако утре стане война"":Как с кой? Кой ни бръсне за слива?
18:27 10.06.2026
35 Костя
18:27 10.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 гхйкл;ь
18:27 10.06.2026
38 Благо кмета
До коментар #1 от "Дика":Щом танковете "не вършат работа", защо тогава Украйна ги иска?
Коментиран от #42
18:27 10.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Бъркаш
До коментар #27 от "Костилков":Как да не е ходил ?
Ходил е, даже беше ефрейтор. Тези които са ходили в казармата знаят кого правеха ефрейтор - дyxaча на старшинката или доносникана поделението.
На снимката демонстрира наученото пред шефа, докато беше секретарка. Как не се е утрепал - не знам
Коментиран от #68, #72, #88
18:29 10.06.2026
41 Бастун
18:29 10.06.2026
42 Шополиков
До коментар #38 от "Благо кмета":Защото има заводи останки от ссср да си оправи бе. А нашите трябваше израел да идва да ги оправя.
18:30 10.06.2026
43 Ехо муции
18:30 10.06.2026
44 Маринов
18:30 10.06.2026
45 Докитов
До коментар #36 от "Цончо плюнката 💦☔":Вярно е,едва ходещи 5 платени пенсионера. Тва им е електората.
18:31 10.06.2026
46 Коце историка
Коментиран от #85
18:32 10.06.2026
47 Връщай
18:33 10.06.2026
48 Павел Пенев
Коментиран от #51, #53
18:33 10.06.2026
49 Военните ни заводи
До коментар #32 от "Историк":Произвеждат оръжие.Оръжие ще продават.Ти какво искаш,да продават сладолед на клечка?
18:34 10.06.2026
50 коме
18:38 10.06.2026
51 ПростаК
До коментар #48 от "Павел Пенев":200процентов!
18:38 10.06.2026
52 Подарихме 100
18:39 10.06.2026
53 Чиниш ми се
До коментар #48 от "Павел Пенев":Минедчия.
18:39 10.06.2026
54 Ами давай
До коментар #12 от "България трябва да подкрепя Украйна":Заминавай. ТЦК те чака пред блока
18:40 10.06.2026
55 Дзак
18:41 10.06.2026
56 Читател
18:42 10.06.2026
57 Миме
18:43 10.06.2026
58 Трагедия
18:44 10.06.2026
59 Танковете са минало.
Коментиран от #89
18:45 10.06.2026
60 Всичко отива в россиа
18:47 10.06.2026
61 Кочо
18:49 10.06.2026
62 Иван Пловдивски
18:49 10.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Не разбрах
18:52 10.06.2026
65 КОСТА УВАЖАВАМТЕ
18:53 10.06.2026
66 да питам
Това някаква негова лична трибунка ли е?
18:54 10.06.2026
67 СЛОНА
18:56 10.06.2026
68 Кажи честно ... 🤣
До коментар #40 от "Бъркаш":Така не бях виждал да се държи пистолет 🤣🤣🤣
Със сигурност не е ходил в казарма и не си е играл като малък с пистолетчета, а със кукли !
Коментиран от #75
18:56 10.06.2026
69 име
Коментиран от #73
18:56 10.06.2026
70 Под сурдинка
18:59 10.06.2026
71 марш ве
18:59 10.06.2026
72 Доротея
До коментар #40 от "Бъркаш":Пропускаш! Виж къде му е палеца на лявата ръчица! Дано да се е опитал да стреля и рамата при движението назад да му е наранило пръста! Ако бе ходил в истинска казарма, нямаше да държи така въоръжението!
19:00 10.06.2026
73 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #69 от "име":На 7-ми май ме интересува колко оръдия са загубили.
Би ли погледнал в справката, която лично Путин ти праща ?
19:00 10.06.2026
74 крадев
До коментар #12 от "България трябва да подкрепя Украйна":е руска утайка
Коментиран от #76
19:00 10.06.2026
75 Бъркаш
До коментар #68 от "Кажи честно ... 🤣":Като си дyxaч на старшинката са нужни други умения, не да държиш пистолет и автомат.
За играта с кукли си прав.
19:02 10.06.2026
76 всички русофили
До коментар #74 от "крадев":трябва да бъдат прокудени от България в руското блато без право на помилване!!!!!!!!!!!!!!!
Коментиран от #79
19:03 10.06.2026
77 ЖАЛКА РАБОТА!
19:04 10.06.2026
78 Никой
19:06 10.06.2026
79 в руския
До коментар #76 от "всички русофили":КИРЕЧ!
19:09 10.06.2026
80 Сандо
До коментар #1 от "Дика":Има ли нещо в главата ти или удря на кухо?
19:13 10.06.2026
81 Този
19:21 10.06.2026
82 Итой иска да е богат,бедния
Важното е да не излага държавота на риск,защотото нито Европа нито Украйна са нещо безобидно.Въпреки че не обръщат внимание на празнодумци,им се изяснява картината.
19:25 10.06.2026
83 БЪЛГАРИН
19:25 10.06.2026
84 ?????
И кое от казаното от Костадинов не е вярно?
И да попитам философстващите тук че танковете били отживелица - що тогава им притрябваха на украинците нашите танкове?
19:27 10.06.2026
85 Да ааа
До коментар #46 от "Коце историка":Винаги е така, в един колектив винаги има някой, който да играе ролята на селския идиот и това в този случай е копейкин и сие
19:27 10.06.2026
86 И аз…
19:32 10.06.2026
87 Охлюв
До коментар #39 от "Вова Картошка":И ти ко, аджаба, хвана от тез 300 милиона?🚰😁🤣
19:32 10.06.2026
88 .....
До коментар #40 от "Бъркаш":Аааа, Коцето млад, браво Коце!
19:41 10.06.2026
89 Търновец
До коментар #59 от "Танковете са минало.":В Германия има два нови танка KF 51 Panther и Лео 2 А 8 като и двата имат собствена активна и анти дронове защита а първият има и пасивна защита. А България можеше да купи Лео 2 А 5 който е много по добър от Т 72 и Немците го снемат от въоръжение - можем да го вземем евтино а и с частична дронове и активна защита и ще ни пази поне 15 години. А наскоро Украински Роми приватизираха от Русите един танк Т 80 и го пуснаха за 700000 долара - можеш да го купиш с карта.
19:42 10.06.2026