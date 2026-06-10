Костадин Костадинов: Не вярвам, че правителството няма да дава оръжия на Украйна! Изнесли сме 22 танка за Украйна от единствения модел, който имаме

„Не вярвам, че правителството няма да дава оръжия на Украйна“, заяви в „Лице в лице“ по бТВ лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Вчера военният министър Димитър Стоянов каза нещо съвсем различно – че няма да даваме никаква помощ на Украйна. Днес сутринта обаче каза, че ще продаваме оръжия на украинската страна“, каза той.

„В доклад на ООН стана ясно, че България е изнесла огромно количество въоръжение от реалния боен резерв на армията, включително и бойни танковете Т-72. За мен това е сериозно престъпление, защото не говорим за танкове, които вече не са на въоръжение, а за единствения танк, който имаме“, посочи лидерът на „Възраждане“.

„Българската армия има един модел танк, който е останал. Ако утре стане война и ние трябва да го изкараме на бойното поле, 22 броя от този танк са заминали за Украйна“, обясни Костадинов.

Той заяви, че им е ограничен достъпът до подобна информация, но „Възраждане“ ще настоява да я получи.

„Миналата седмица стана ясно и че няма да получим доклада на ДАНС, който миналата година беше скрит от Наталия Киселова относно казуса „КУБ Корпорация“. Тогава поисках от ДАНС информация за дейността на тази украинска групировка“, обясни Костадин Костадинов по повод скандала около Баба Алино.

„Опитите да се крие информация продължава и това е характерно за всяка една власт“, допълни той.

„Ако докладът не беше с истината, той нямаше да бъде скрит. Невзоров пере пари на украинската мафия и на украинския държавен режим. Ползва се с протекцията на украинското посолство у нас, както и с протекцията на българската държава и местна власт в лицето на община Варна“, заяви Костадинов.