Световен медицински прецедент у нас: Спасиха бременна с близнаци с разкъсана аорта и 100% риск за живота

29-годишна бременна с близнаци в критично животозастрашаващо състояние беше спасена благодарение на лекарите от Националната кардиологична болница и СБАЛАГ „Майчин дом“. Това е единственият описан в медицинската литература клиничен случай на спасена бременна жена с близнаци с аортна дисекация.

Пациентката е от Златица и е с нормално протичаща до момента бременност. В 23-та гестационна седмица тя развива внезапен задух и силни болки в гърдите и гърба. Първоначално приема симптомите като обостряне на други хронични заболявания. В същия ден има планиран преглед при акушер-гинеколог в София.

При прегледа нейният проследяващ акушер-гинеколог я насочва към спешния кабинет на „Майчин дом“ поради влошеното състояние. Там пациентката е приета и лекарите установяват тежка артериална хипертония. Организирана е спешна допълнителна диагностика.

Пациентката е насочена към Националната кардиологична болница, където поставят диагнозата аортна дисекация тип III по DeBakey – остро разкъсване на аортата в гръдната ѝ част. Състоянието е екстремно рисково с непосредствена опасност за живота на майката и бебетата.

Взето е решение за извършване на ендоваскуларно протезиране – минимално инвазивен метод за възстановяване на аортата чрез съдов достъп (през бедрената артерия), без необходимост от отворена хирургична интервенция.

Аортата е най-големият кръвоносен съд в човешкото тяло, а аортната дисекация е критично състояние, при което се разслоява вътрешният слой на аортната стена. Кръвта навлиза между слоевете на аортната стена и ги разслоява, като формира т.нар. втори фалшив канал (лумен).

Това може да доведе до пълно разкъсване на аортата или до прекъсване на кръвоснабдяването на жизненоважни органи. При бременните жени рискът е още по-висок, тъй като физиологичните промени в организма допълнително натоварват сърдечносъдовата система.

Традиционните инвазивни процедури разчитат на рентгеново облъчване, за да позволят на лекарите да проследяват позиционирането на стента. Рентгеновите лъчи обаче представляват йонизиращо лъчение, което може да бъде опасно за развитието на плода.

В конкретния случай лекарите прилагат стратегия за минимално облъчване, като заменя „рентгеновите очи“ с ултразвукова навигация.

Аортната дисекация при бременност е рядко, но критично животозастрашаващо състояние с майчина смъртност около 20–25% при своевременно лечение и достигаща над 80% при забавена диагноза или липса на навременна интервенция, както и с висок фетален риск.

В този конкретен случай на аортна дисекция при бременна жена с двуплодна бременност рискът е 100%. При това състояние всеки час забавяне в диагнозата и лечението може да бъде фатален.

Състоянието изисква незабавно разпознаване и коордирани действия между специалисти от различни медицински области, тъй като в подобни случаи лекарите се борят едновременно за живота на майката и на неродените деца.

Допълнително предизвикателство в конкретния случай е ранната гестационна възраст на плодовете – едва 23 седмици и тегло около 400 грама към момента на поставянето на стент-графта, което превръща всяка допълнително спечелена седмица от бременността в решаващ фактор за шансовете им за оцеляване.

Младата жена остава хоспитализирана в Националната кардиологична болница, докато бременността е проследявана ежеседмично от екипа на СБАЛАГ „Майчин дом“. Благодарение на координацията между двете лечебни заведения бременността е успешно удължена с осем седмици.

Поради нарастващ риск за майката и бебета на 31-вата гестационна седмица е взето решение за спешно родоразрешение. На 31 март са родени близнаците Александър и Боян с тегло около 1390 и 1200 грама. Те носят имената на лекарите кардиолози от Националната кардиологична болница.

Новородените са изведени в критично състояние и интубирани непосредствено след раждането. Те са поети от екипа на Клиниката по неонатология на СБАЛАГ „Майчин дом“, където са лекувани и проследявани повече от два месеца.

В хода на лечението при едното недоносено бебе се налага допълнителна хирургична интервенция в „Пирогов“.

След повече от два месеца престой в Клиниката по неонатология на „Майчин дом“ Боян и Александър вече са у дома заедно със своите родители и с 4-годишната си сестра.