Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Най-голямата спешна болница в Североизточна България е пред фалит

15 Април, 2026 13:30 1 314 11

  • североизточна българия-
  • окръжна болница-
  • мбал св. анна

Вече месец от здравното министерство не дават зелена светлина за нов заем за Окръжната болница „Св. Анна“ във Варна

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Най-голямата болница за спешни пациенти в Североизточна България е пред фалит. Причината - вече месец от здравното министерство не дават зелена светлина за нов заем за Окръжната болница „Св. Анна“ във Варна, съобщава Нова ТВ.

Мотивът е липса на подробен оздравителен план от страна на лечебното заведение. Оттам обаче коментират, че такъв план има и са спазени всички изисквания на здравните власти.

Днес се проведе поредно заседание на ръководството на болницата. Предишните бяха отменяни, заради неявяване на представители на здравното министерство. Сега обаче такива дойдоха на място. Точката беше една - рефинансиране на банков кредит за около 8 милиона евро. Представителите на здравното министерство гласуваха „въздържал се“. Така на практика процедурата все още боксува.

Няма официален коментар от здравните власти. Преди дни от ведомството изпратиха позиция, в която се казва, че оздравителната програма, представена от болницата е „необоснована и използваща неактуални данни, липсва достатъчна финансова и икономическа обосновка и отсъстват ясно дефинирани цели“.

„Днес беше датата, на която трябваше да се вземе решение и на която държавата изпрати пълномощно да се гласува „въздържал се“. Тоест заемът не може да бъде изтеглен, като към въпросното решение няма абсолютно никакви мотиви. Оттук нататък проблемът, който при всички случаи ще възникне, е, че кредиторите най-вероятно, след като са изчакали въпросните дати, на които би трябвало да се разреши заема, сега отново ще започнат да предявяват претенции и ние ще зависим до голяма степен от тяхното благоволение”, заяви д-р Красимир Петров, изп. Директор на МБАЛ „Св. Анна - Варна”

Припомняме, че през февруари детската хирургия на болницата беше пред затваряне, тъй като повечето медици, работещи там, депозираха своите оставки.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тодор Живков от отвъдното

    21 7 Отговор
    Всичко което ви дадох и построих, мафията ви открадна, разпродаде или фалира. Да са ви сладки бананите. Нали затова скачахте.

    Коментиран от #9

    13:38 15.04.2026

  • 2 Ще ходят варненци да се лекуват на село

    12 1 Отговор
    Там , болница , до болница , пак и санаторуми има за възстановяване!

    13:39 15.04.2026

  • 3 Жалко за украйнците по морето

    11 3 Отговор
    Няма къде да се лекуват, българите кучета ги яли!

    13:41 15.04.2026

  • 4 Бялата мафия

    15 1 Отговор
    Много се краде

    13:41 15.04.2026

  • 5 батвесо

    20 2 Отговор
    Искат да я ликвидират, че хората да ходят в частните болници.

    13:43 15.04.2026

  • 6 Тома

    10 1 Отговор
    Е как ще е във фалит като шефа на болницата взема 50 хил евро заплата.

    13:56 15.04.2026

  • 7 хмммм

    9 0 Отговор
    Варна е разграбена дупка от толкоз пишман кметове.

    14:00 15.04.2026

  • 8 Мишел

    9 2 Отговор
    При соца нямаше фалирали болници и ВУЗ и образованието и здравеопазването бяха безплатни. Но бананите бяха кът.
    Сега ще имаме само банани, но и те не са безплатни.

    14:02 15.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гюро Кюмюро

    1 3 Отговор
    И на мeн квo ми дpемe oт тва, в северозападналата територия не живеят 0краинци!

    14:30 15.04.2026

  • 11 Бфбж

    2 0 Отговор
    Тази болница приема пациенти само от Варна, Добрич и Силистра. Да я затварят, щом дели хората по местоживеене. Всички варненски лекари делят хората.

    14:44 15.04.2026