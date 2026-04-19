Ефектите от консумацията на изкуствени подсладители могат да се усетят и при бъдещите поколения

Нарастващата употреба на изкуствени подсладители поставя нови въпроси пред медицинската общност, след като изследване насочи вниманието към възможни дългосрочни ефекти върху метаболизма, включително такива, които могат да се предават между поколенията.

Проучване, публикувано в списание Frontiers in Nutrition, показва, че мишки, приемали подсладители като сукралоза и стевия, предават определени метаболитни изменения на своето потомство. Това се случва дори когато следващите поколения не консумират тези вещества.

В експеримента 47 мишки са разделени в три групи – едната получава чиста вода, а другите две вода със сукралоза и със стевия в количества, съпоставими с човешкия прием. След 16 седмици животните са размножени, като потомството е хранено без подсладители. Въпреки това учените установяват промени в чревната микрофлора, понижени нива на полезни мастни киселини и изменения в гени, свързани с метаболизма и възпаленията.

Най-изразен ефект е отчетен при сукралозата. При част от мъжките потомци се наблюдават признаци на нарушена регулация на кръвната захар, докато при женските ефектът е по-слаб. При стевията въздействието е по-ограничено и отслабва по-бързо.

Авторът на изследването Франсиска Конча Селуме подчертава, че резултатите не са причина за тревога, а сигнал за необходимост от допълнителни изследвания. По думите ѝ става дума за фини промени, които при определени условия могат да увеличат риска от метаболитни нарушения.

Външни експерти също призовават за предпазливост. Според диетолози механизмите, свързани с влияние върху чревния микробиом, са възможни и при хора, макар засега да липсват преки доказателства.

Представители на индустрията напомнят, че подсладителите като сукралоза и стевия са одобрени от здравните власти и се считат за безопасни в рамките на препоръчителния прием. Въпреки това специалистите съветват за умерена консумация и подчертават нуждата от допълнителни дългосрочни изследвания.