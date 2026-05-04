Лекар даде ценни съвети за жените в менопауза как да свалят излишните килограми ефективно

Натрупването на мазнини в областта на корема по време на перименопаузата и менопаузата не се обяснява единствено с калорийния прием, а отразява съществени промени във вътрешния хормонален баланс. Организмът се стреми към ново равновесие, което често води до промяна в начина на разпределение на мастната тъкан.

Според данни, публикувани в Journal of Obstetrics & Gynecology Clinics of North America, до 70% от жените в този етап от живота развиват повишено натрупване на мазнини в коремната област. Средното увеличение на теглото е около 3–4 килограма, като при приблизително една пета от жените надхвърля 5 килограма. Някои изследвания показват, че над 40% от жените в менопауза отговарят на критериите за затлъстяване.

Промените в хормоните

Основен фактор е хормоналната динамика. С напредването на възрастта нивата на тестостерон постепенно намаляват, което води до редукция на мускулната маса и забавяне на метаболизма. Паралелно с това се наблюдава спад на естрогена – хормон, който играе ключова роля в регулацията на апетита и енергийния баланс чрез влиянието си върху лептина. При по-ниски нива на естроген се увеличава чувството за глад, а мастната тъкан започва да се натрупва предимно в коремната област.

Намаляването на прогестерона също има значение. То се свързва със задържане на течности, нарушения на съня и промени в настроението, които косвено влияят върху хранителното поведение. Допълнителни фактори, като синдром на поликистозните яйчници или употребата на хормонални контрацептиви, могат да задълбочат дисбаланса.

Същевременно чувствителността към инсулина намалява. При това състояние глюкозата остава по-дълго в кръвта и се трансформира в мастна тъкан, което допринася за увеличаване на теглото. Този механизъм е ключов за разбирането на така нареченото „менопаузално коремче“.

Специалистите съветват

Специалисти като д-р Флорънс Комите, работеща в областта на дълголетието и хормоналния баланс, подчертават, че управлението на тези процеси изисква индивидуален подход, базиран на обективни данни за метаболизма, съня и нивата на стрес.

Сред практическите подходи се препоръчва използването на непрекъснат мониторинг на глюкозата (CGM), който позволява проследяване на влиянието на храненето, съня и стреса върху кръвната захар в реално време. Данните показват, че дори храни, считани за здравословни, могат да предизвикат значителни глюкозни колебания при отделни хора.

Хранителният режим следва да ограничава силно преработените въглехидрати, които водят до резки глюкозни пикове и инсулинова резистентност. Препоръчва се прием на 25–30 грама протеин на хранене, както и достатъчно количество фибри за поддържане на чревния микробиом и стабилизиране на метаболитните процеси.

Периодичното гладуване също се разглежда като възможен инструмент, когато се прилага постепенно и под медицински контрол. Удължаването на периода без храна между вечерята и закуската може да подпомогне регулирането на инсулина и метаболизма на мазнините.

Физическата активност, особено силовите тренировки, е ключов компонент. Те подпомагат запазването на мускулната маса, подобряват инсулиновата чувствителност и оказват положително влияние върху костната плътност. Препоръчва се поне два до три пъти седмично натоварване с тежести, комбинирано с аеробни активности.

Сънят остава критичен фактор. Между шест и осем часа качествен сън подпомагат регулацията на хормони като кортизол, лептин и грелин, които контролират апетита и складирането на мазнини. При изразени нарушения се обсъжда възможността за хормонална подкрепа с лекар.

Контролът на стреса също има биохимично значение. Повишените нива на кортизол могат да нарушат синтеза на други хормони, включително естроген и тестостерон. Техники като медитация, дихателни упражнения и физическа активност се разглеждат като част от терапевтичния подход.

Хормоналната терапия, включително прилагането на естрадиол, прогестерон и тестостерон в индивидуално определени дози, остава една от възможностите за овладяване на симптомите. Специалистите подчертават, че целта не е възстановяване на предишния хормонален профил, а оптимизиране на състоянието с оглед на възрастта и общото здраве.