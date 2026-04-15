НЗОК за разликите в цените на лекарства, плащани от фонда: Нямаме правомощия за одобряване и отчитане

15 Април, 2026 14:26 463 2

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

НЗОК излезе с позиция по повод публично изнесената информация за разлики в цените на лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на фонда. Касата разясни нормативно установения ред за финансиране, отчитане и заплащане на дейности, свързани с цените и размера на средствата на лекарствени продукти, включително за лечение на деца, които се заплащат извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

В позицията пише: "Финансирането на лечението на лица до 18 години за дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, се осъществява чрез трансфер от Министерството на здравеопазването към НЗОК.

В бюджета на НЗОК е предвиден специален ред за извършването на тези трансфери, като механизмът за тяхното разходване е нормативно регламентиран от Министерството на здравеопазването. В рамките на действащата нормативна уредба фондът няма функцията да формира политики и не разполага с правомощия за самостоятелни инициативи за промени в реда и условията за одобряване, отчитане и заплащане на лекарствените продукти.

Здравният фонд не разполага с правомощия да одитира ценообразуването и процедурите, при които се договарят цените на неразрешените и нерегистрирани в страната лекарствени продукти, предназначени за терапии, одобрявани по реда на Наредба 2 от 2019 г. на МЗ.

НЗОК осъществява тази дейност при условията на обвързана компетентност и заплаща стойността на приложеното лечение директно на лечебните заведения при наличие на изискуемите документи и след като получи необходимия трансфер от Министерството на здравеопазването".

От НЗОК подчертават, че лечебните заведения, за които е изнесена информация, са държавни структури, чийто принципал е Министерството на здравеопазването. В този смисъл Министерството е в течение на извършваните дейности и разходи, а НЗОК ежемесечно и стриктно отчита разходването на тези средства съгласно установения ред и съгласно формуляри, утвърдени от Министерството на здравеопазването.

"НЗОК неведнъж е изисквала проверки на ценообразуването на лекарствените продукти от компетентните институции и ще продължи да подкрепя усилията за повишаване на прозрачността и ефективността при разходването на публични средства. НЗОК ще продължи съдействието си към всички компетентни институции в рамките на своите законово определени правомощия.

Националната здравноосигурителна каса остава ангажирана с гарантирането на достъп до необходимото лечение при спазване на принципите на законност, прозрачност и отчетност", завършва позицията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тома

    5 0 Отговор
    Здравната каса е направиха бялата мафия да краде с г.за си от здравето на хората

    14:32 15.04.2026

  • 2 Зевс

    2 0 Отговор
    В смисъл здравната каса разписва едни фактури и това е, ами сложете един сървър с електронен печат да го прави автоматично и махайте калинките, поне ще спестим малко пари от заплатите им.

    14:46 15.04.2026