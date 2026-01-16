Новини
Здраве »
Хранене и тренировки »
Диетолог: Запекът се "лъже" най-лесно с овесени ядки и йогурт

Диетолог: Запекът се "лъже" най-лесно с овесени ядки и йогурт

16 Януари, 2026 12:29 983 14

  • диетолог-
  • овесени ядки-
  • йогурт-
  • запек-
  • фибри

Овесът е полезен при запек, защото съдържа бета-глюкан, вид разтворими фибри

Диетолог: Запекът се "лъже" най-лесно с овесени ядки и йогурт - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Овесените ядки подпомагат функцията на червата и са идеален вариант за закуска при запек. Диетологът Ейми Голдсмит обсъди ползите от тази "тактика" в интервю за Eating Well.

Според специалиста, овесът е полезен при запек, защото съдържа бета-глюкан, вид разтворими фибри. Веднъж попаднали в червата, тези диетични фибри започват да ферментират, което насърчава разнообразието на микробиотата и намалява възпалението.

Диетолог: Запекът се
Снимкa: Shutterstock

Голдсмит добави, че освен разтворимите фибри, овесените ядки са богати и на неразтворими фибри. Тези фибри увеличават обема на изпражненията и ускоряват преминаването им през дебелото черво.

За да се подсилят ползите от овесените ядки, диетологът препоръча да се ядат в средата на сутринта и да се добавят боровинки, банани и масло. Тя също така препоръчва да се яде гръцко кисело мляко /б. р. на гръцки "страгисто", но добило световна известност "йогурт"/ за закуска за здраве на червата и по-лесно изхождане.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    - Докторе, не може ли да мина без клизма?
    - Аз като Ви питах не може ли да мина без глоба заради липса на аспирин в аптечката , Вие какво ми отговорихте🤔❗

    12:34 16.01.2026

  • 2 Смешки ​

    3 0 Отговор
    Ама овесът отзад ли??

    Коментиран от #6

    12:38 16.01.2026

  • 3 Мнение

    6 0 Отговор
    Венелино, какво е това йогурт???
    Малко пояснение ще дадеш ли???

    12:39 16.01.2026

  • 4 Опа

    4 0 Отговор
    Май по обед нещо свършват новините

    12:42 16.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ...каква мисирка, е 6а ти цирка.

    5 0 Отговор
    Нещо...много 3ачестиха новините за пе де раси, ли3-6ли3, и други някакви си отпадъци , а сега и за пр0духване на тръ6ите ...станахте по-3ле и от рекл@мите по тв.

    12:50 16.01.2026

  • 8 Винелино,ма

    6 0 Отговор
    Как е вагиналната сухота?

    Коментиран от #10

    12:51 16.01.2026

  • 9 Механик

    2 1 Отговор
    Моят комшия с години се оплакваше от запек. Какво ли не пи, къде ли не ходи - не помага, и не помага.
    Преди 2 години го изловиха в кражба и го пратиха в затвора за година и половина. От как се е върнал, не се е оплаквал повече от запек. Вероятно лекарят в затвора си е разбирал от работата и го е излекувал.

    12:53 16.01.2026

  • 10 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Винелино,ма":

    При нея няма такова нещо като вагинална сухота. Тя вечно е мокра и капе като на кьорав кон окото. И тя е човек и и се иска, а няма кой да се престраши.

    12:55 16.01.2026

  • 11 Доктор бай Амет чобанина

    2 0 Отговор
    Имам лек за тази болест...

    13:15 16.01.2026

  • 12 Хмм

    3 0 Отговор
    сушени сини сливи

    13:22 16.01.2026

  • 13 Запек

    4 0 Отговор
    се оправя, когато видиш мечка в гората!

    13:28 16.01.2026

  • 14 Някой

    1 0 Отговор
    Запекът най-лесно се лекува със студена бира казвам го от опит, и не го пиша за да се правия на интересен а говоря абсолютно сериозно . Една студена двулитровка и запека е приключен !!!!!!!?

    13:47 16.01.2026