Диетолог: Запекът се "лъже" най-лесно с овесени ядки и йогурт

Овесените ядки подпомагат функцията на червата и са идеален вариант за закуска при запек. Диетологът Ейми Голдсмит обсъди ползите от тази "тактика" в интервю за Eating Well.

Според специалиста, овесът е полезен при запек, защото съдържа бета-глюкан, вид разтворими фибри. Веднъж попаднали в червата, тези диетични фибри започват да ферментират, което насърчава разнообразието на микробиотата и намалява възпалението.

Снимкa: Shutterstock

Голдсмит добави, че освен разтворимите фибри, овесените ядки са богати и на неразтворими фибри. Тези фибри увеличават обема на изпражненията и ускоряват преминаването им през дебелото черво.

За да се подсилят ползите от овесените ядки, диетологът препоръча да се ядат в средата на сутринта и да се добавят боровинки, банани и масло. Тя също така препоръчва да се яде гръцко кисело мляко /б. р. на гръцки "страгисто", но добило световна известност "йогурт"/ за закуска за здраве на червата и по-лесно изхождане.