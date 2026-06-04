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Мария Пиргова: Румен Радев е един от новите лидери в Европа

Мария Пиргова: Румен Радев е един от новите лидери в Европа

4 Юни, 2026 19:38 1 272 62

  • мария пиргова-
  • румен радев

Тя запита какво точно оптозицията иска от бюджета, при положение, че той вече е "осакатен"

Мария Пиргова: Румен Радев е един от новите лидери в Европа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румен Радев показва сериозни лидерски качества, които рядко се съчетават в един човек – високо образование, достойнство, отговорност и ясно съзнание за това какво върши. Международното му признание идва и от факта, че напусна президентския пост преди изтичането на мандата си и се подложи на нов вот, вече като лидер на партия. Той спечели изборите след девет години активна политика, макар и с ограничените правомощия на президент. Победата му не е случайна и е високо оценена от хората, които разбират какво означават лидерството и отговорността, защото рискът беше огромен. Това каза политологът проф. Мария Пиргова в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"Радев е един от новите лидери в Европа. Разбира се, има и други сериозни политици с подобни претенции – например Мицотакис, Виктор Орбан, Петер Мадяр", допълни още тя. Според нея се оформя ново лидерско ядро, при това не от сега.

"Когато опозицията критикува стъпките на правителство, все едно това не е резлутат от тяхната политика", каза политологът. Тя запита какво точно се иска от бюджета, при положение, че той вече е "осакатен". Пиргова е на мнение, че социалната система е дисбалансирана.

По случая с "Баба Алино" Пиргова смята, че правителството ще се постарае да стане ясно какво точно се е случило. Тя е на мнение, че много неща в страната "се развижват".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Личи

    21 16 Отговор
    Макарони, Мерц , Стайнър, Радев- предатели на държавите си!

    19:40 04.06.2026

  • 2 Лидер- в ЕС(чихуахуа)

    22 12 Отговор
    На глобалистите
    Радев се включи и изпъкна
    България го вижда
    Продажник

    Коментиран от #35

    19:42 04.06.2026

  • 3 хмммм

    35 4 Отговор
    Какъв нов лидер? Той е президент от 10 години.

    Коментиран от #50

    19:43 04.06.2026

  • 4 Без име

    10 11 Отговор
    А дано, ама надали. Путин едва ли е забравил, че Радев е фен на Инициативата Три морета срещу Русия и даже организира среща на върха в София. А е и на натовски генерал. Бъдещето на Европа ще решат Русия и САЩ, които, между другото, се договориха за тунел на Беринговия проток и запчват проектирането му.

    19:44 04.06.2026

  • 5 Не е нов ,ма

    22 8 Отговор
    Нали направи Триморието с Байдън.
    Стар, пробит чорап , натовски

    19:44 04.06.2026

  • 6 Бабешки

    37 6 Отговор
    халиционации !

    19:44 04.06.2026

  • 7 Хмм

    14 5 Отговор
    Мадяр е ренегат

    19:45 04.06.2026

  • 8 Майора

    34 7 Отговор
    Ало Пиргова , какъв нов политик е Радев след като 9 години беше на държавна хранилка о вдигна юмрук и с платените от подсъдимите олигарси протести свали законният кабинет на Борисов , докара неговите чеда , теглили големи заеми и докарали страната до това положение!А да не говорим за подписаният от неговия служебен кабинет неизгоден сговор с “Боташ” ощетяващ всеки ден страната с над 500 000€ и подписалият договора за шеф на ДКК! Нормално ли е това Пиргова?

    Коментиран от #58

    19:49 04.06.2026

  • 9 Уф,,, Пиргова

    25 2 Отговор
    Баданарки раздава.

    19:53 04.06.2026

  • 10 Софето

    22 2 Отговор
    Оставаше и акъл да има поне малко, а то кухо ватнишко

    19:55 04.06.2026

  • 11 Другарко комунист,

    25 5 Отговор
    През тръбата на Боташ комуниста Крадев винаги ще се показва в Европа с едно - "Здраствуйте товаришчи".
    А онзи дето река Волга е кръстена на него, ще му постила червеният килим.

    Коментиран от #59

    19:56 04.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 кой му дреме

    20 1 Отговор
    демек корумпирани и безгръбначни
    сано от боташ печели по милион чиста печалба на ден

    20:00 04.06.2026

  • 14 Цвете

    26 1 Отговор
    ТВОИТЕ МИСЛИ СИ ОСТАВАТ ЗА ТЕБ И БСП. НАПУСНАЛ ПОСТА, ЗА ДА СПАСЯВА КОГО И ЗАЩО? НА ЕКС ПРЕЗИДЕНТ НЯМАМ ДОВЕРИЕ ИЗОБЩО. А НА ТЕБ, ХИЧ МАДАМ.

    20:01 04.06.2026

  • 15 Браво

    31 3 Отговор
    Напусна президентството за да се бори с Олигархията. А сега оказа че ще се бори с българските майки и пенсионери.

    Коментиран от #61

    20:03 04.06.2026

  • 16 Цвете

    13 2 Отговор
    ТВОИТЕ МИСЛИ СИ ОСТАВАТ ЗА ТЕБ И БСП. НАПУСНАЛ ПОСТА, ЗА ДА СПАСЯВА КОГО И ЗАЩО? НА ЕКС ПРЕЗИДЕНТ НЯМАМ ДОВЕРИЕ ИЗОБЩО. А НА ТЕБ, ХИЧ МАДАМ.

    20:03 04.06.2026

  • 17 Никой

    28 2 Отговор
    Бабето получава някакви полюции - халюцинации . Радев, лидер ? Да си умреш от смях .

    20:03 04.06.2026

  • 18 Анонимен

    21 2 Отговор
    Тая дърта комунделка лъже злобее наглее Модел Радев и червените олигарси завладяха цялата държава България е парламентарна и демокрация Червени оригарси БКП съветски другари сега са завладели държаватани но българите ще си върнем държавата

    20:03 04.06.2026

  • 19 Нострадамус

    19 1 Отговор
    Пиргова,да те раздвижват в орландовци.

    20:03 04.06.2026

  • 20 Стоил

    19 1 Отговор
    Тази плаче за пост, ама така се излага....

    20:07 04.06.2026

  • 21 Николова , София

    8 2 Отговор
    Това е открита лъжа ,даже нее тролене а лъжа . Радев е по силен политик от прасето и тиквата но е слаб политик спрямо румънските ,сръбските и македонските лидери ...вижте мицкоски

    Коментиран от #26

    20:15 04.06.2026

  • 22 1488

    5 3 Отговор
    българина е дошъл на кон от азия,
    а демонкрадците го льжaт,
    че бил европеец

    20:16 04.06.2026

  • 23 Няма такава държава

    12 0 Отговор
    🤣😂😂🤣😂😂😂😂🤣
    НАЛИ ИСКАХТЕ КРАЛЯ СЛЪНЦЕ
    ЕТО ВИ ГО СЕГА 🤷🤷🤷🤷🤷

    Коментиран от #33

    20:18 04.06.2026

  • 24 Кирил

    14 1 Отговор
    Айде на новата хранилка.... Че и родата също

    20:20 04.06.2026

  • 25 Фатмака

    17 1 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    20:20 04.06.2026

  • 26 Драго

    19 0 Отговор

    До коментар #21 от "Николова , София":

    Радев силен политик , кога това Николова ? Радев е едно мрънкало и най вече плазмодии . Едно говори в България , друго като излезе навън , как се казва на това поведение , лицемер ?

    20:22 04.06.2026

  • 27 .....

    12 0 Отговор
    Муня е популист и демагог. Бае си едно в къщи, друго вънка

    20:23 04.06.2026

  • 28 Пиргова

    11 0 Отговор
    Те и като президент не го отразяваха. Спомням си как преди години стоеше сам на едни стълби и се оглеждаше като обран, докато другите се поздравяваха един-друг и говореха помежду си. Още тогава беше лузър.

    Коментиран от #53

    20:24 04.06.2026

  • 29 Еврокопейкa

    4 0 Отговор
    Радев е добър агент и добре си знае, че ако в ЕС каже това, което мисли, ще му резнат средствата и поканите, а без тях е гола-вода у дома! Масата му не се храни само от примитивен национализъм, евроскептицизъм и путинофилство, а си иска пълен хладилник и сит търбух. Важно е у дома ПБ да отвори широко вратите за новото руZZкото настаняване...и както чуваме, виждаме и четем глашатаите му са в настървено медийно настъпление, обяснявайки ни колко готино било при комунизма, колкo добра е руZZията и колко пропаднала била Европата...😉

    20:26 04.06.2026

  • 30 Дядо вийвода

    0 8 Отговор
    Абсолютно вярно е казаното! Най-после човек с достойнство и национален дълг. С класи над лаяч.те! А за зомбираните "евролидери" да не говорим.

    Коментиран от #38

    20:27 04.06.2026

  • 31 Риба цаца

    4 0 Отговор
    Тя смята че нещата се развижват? А дали госпожата е поставено или купено как искате го разбирайте не ясно? Ми ще ги рзвижиме нещтат с още едн кред! Но да не се притесняв хората той кораб потъва и капитн ще я спас!!!!

    20:28 04.06.2026

  • 32 Малий

    7 0 Отговор
    Бре ма лидер .В Франция отмениха пресконференцията след срещата с Макрон заради простотиите му

    Коментиран от #36

    20:28 04.06.2026

  • 33 Този

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "Няма такава държава":

    не е крал слънце, а крал залез. А Пиргова е уникално некомпетентна, силно путинизирана, чугунена комунистка.

    20:28 04.06.2026

  • 34 Е хайде ! Хайде !

    4 0 Отговор
    Нещата са По-различни !

    Ама Хайде Джумбиш !

    Да Става !

    Бангаранга !

    20:29 04.06.2026

  • 35 И той Излезна !

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лидер- в ЕС(чихуахуа)":

    На Пазара !

    20:30 04.06.2026

  • 36 54321

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "Малий":

    Във Франция нито една медия не е отразила визитата, никой не го приема насериозно., защото играе в отбора на аутсайдерите. Само тукашните мунчовци му се радват!

    20:30 04.06.2026

  • 37 Божеее

    9 0 Отговор
    Е,как нов? Нали 9 години беше Президент и Главнокомандващ на България и архитект на няколко служебни правителства. Вие го изкарвате че видите ли вчера се появил на политическата сцена ..и какво да види предишните са крали милиарди .А той по това време света обикалял.

    20:31 04.06.2026

  • 38 Ох На Баба !

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дядо вийвода":

    --- ---- ----

    20:32 04.06.2026

  • 39 Никой

    6 1 Отговор
    Да си начело на държавата в продължение на 9 години и да твърдиш, че не си бил в състояние нищо да направиш... Какъв нов лидер? А какво представляваха служебните му правителства? Моят съвет: мислете малко повече преди да говорите, политолози!!!

    20:32 04.06.2026

  • 40 Тодар Живков

    7 1 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари. Това са българските комунисти.

    20:32 04.06.2026

  • 41 Новият рашистки Месия

    6 2 Отговор
    Мдаа, само че в Европа прекрасно знаят какво говори тук и внимателно му следят действията.Че от европата като му резнат парите ще овеси уши до земята.

    Коментиран от #54

    20:33 04.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Бойко Българоубиец

    4 2 Отговор
    Пък аз не можех да лидирам щото не знам английски💩

    20:34 04.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хаа

    6 2 Отговор
    Лидер на малоумниците

    20:35 04.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Гумичка за триене

    6 3 Отговор
    Този военния така ще ни зароби че Жан Виденов ще ни се стори като детска игра! Сега властта е в него арестува комадори и тегли кредити, ще дойде време и ще съжаляваме но ще е късно Либе за китка! По старите ме разбират за по младите....... да му мислят!

    20:35 04.06.2026

  • 49 77777

    7 3 Отговор
    Високо образование? Какво е то? Лекар, инженер, финансист, икономист?
    Ш...ап...к....ар не е високо образование!
    Достойнство?
    Да продаваш ми....тни....чар..ски постове чрез сек......рет...аря си и да заг....ро....б.иш страната си за 13 години е достойно?

    20:35 04.06.2026

  • 50 Какъв Президент ?

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "хмммм":

    Какъв Президент ?

    Беше Тоя !

    Не можа !

    Да строи Войската !

    20:37 04.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Това е виц!!!!

    4 0 Отговор
    Ха ха ха ха!!! То затова никой никъде не го бръсне и за слива.

    20:41 04.06.2026

  • 53 българските "политици"

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Пиргова":

    са обикновени мошеници нормално е цивилизованите хора да странят от тях довели държавата си до разруха и упадък..

    20:44 04.06.2026

  • 54 да му ги резнат

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Новият рашистки Месия":

    айде стига крали тия комуняги!

    20:45 04.06.2026

  • 55 Анонимен алкохолик

    4 0 Отговор
    Наздрррраве пиргова наздраве!

    20:46 04.06.2026

  • 56 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 0 Отговор
    До Нова година или по-рано?!

    20:49 04.06.2026

  • 57 Бончо

    2 0 Отговор
    Хахаха!
    В тази плоска глава се опитват да се заселят кубични мисли!!!НЕВЪЗМОЖНО!
    А колкото до чорапа, пък е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕВЪЗМОЖНО.

    20:51 04.06.2026

  • 58 Воиник

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Майора":

    Това е голям лидер да харчи по 500 000 € на ден И още толкова на платените клатьори Като всичко му свърщи царя Първанов и Борисов Сега. само ще критикува

    20:55 04.06.2026

  • 59 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Другарко комунист,":

    Яко тролите днес иВриците на ПееФски!
    Давайте, че време не ви остана!
    Ще се наложи да свиквате, щото сте огромно малцинство в парламента!

    20:56 04.06.2026

  • 60 пидоргова

    0 0 Отговор
    ръръ е един от новите пи дери в г ейропата

    20:58 04.06.2026

  • 61 С ще се пази

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Браво":

    ОтДерменджиев да не го арестува Защото Иван не презнава приятели и родниниВсички под ножа

    20:58 04.06.2026

  • 62 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 0 Отговор
    Mr. БО(га)ТАШ- "лид€р", УРА ДРУГАРИ! :))
    ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!
    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    20:58 04.06.2026

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