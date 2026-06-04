Мария Пиргова: Румен Радев е един от новите лидери в Европа

Румен Радев показва сериозни лидерски качества, които рядко се съчетават в един човек – високо образование, достойнство, отговорност и ясно съзнание за това какво върши. Международното му признание идва и от факта, че напусна президентския пост преди изтичането на мандата си и се подложи на нов вот, вече като лидер на партия. Той спечели изборите след девет години активна политика, макар и с ограничените правомощия на президент. Победата му не е случайна и е високо оценена от хората, които разбират какво означават лидерството и отговорността, защото рискът беше огромен. Това каза политологът проф. Мария Пиргова в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"Радев е един от новите лидери в Европа. Разбира се, има и други сериозни политици с подобни претенции – например Мицотакис, Виктор Орбан, Петер Мадяр", допълни още тя. Според нея се оформя ново лидерско ядро, при това не от сега.

"Когато опозицията критикува стъпките на правителство, все едно това не е резлутат от тяхната политика", каза политологът. Тя запита какво точно се иска от бюджета, при положение, че той вече е "осакатен". Пиргова е на мнение, че социалната система е дисбалансирана.

По случая с "Баба Алино" Пиргова смята, че правителството ще се постарае да стане ясно какво точно се е случило. Тя е на мнение, че много неща в страната "се развижват".