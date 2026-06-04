Мария Пиргова: Румен Радев е един от новите лидери в Европа

Румен Радев показва сериозни лидерски качества, които рядко се съчетават в един човек – високо образование, достойнство, отговорност и ясно съзнание за това какво върши. Международното му признание идва и от факта, че напусна президентския пост преди изтичането на мандата си и се подложи на нов вот, вече като лидер на партия. Той спечели изборите след девет години активна политика, макар и с ограничените правомощия на президент. Победата му не е случайна и е високо оценена от хората, които разбират какво означават лидерството и отговорността, защото рискът беше огромен. Това каза политологът проф. Мария Пиргова в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.
"Радев е един от новите лидери в Европа. Разбира се, има и други сериозни политици с подобни претенции – например Мицотакис, Виктор Орбан, Петер Мадяр", допълни още тя. Според нея се оформя ново лидерско ядро, при това не от сега.
"Когато опозицията критикува стъпките на правителство, все едно това не е резлутат от тяхната политика", каза политологът. Тя запита какво точно се иска от бюджета, при положение, че той вече е "осакатен". Пиргова е на мнение, че социалната система е дисбалансирана.
По случая с "Баба Алино" Пиргова смята, че правителството ще се постарае да стане ясно какво точно се е случило. Тя е на мнение, че много неща в страната "се развижват".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Личи
19:40 04.06.2026
2 Лидер- в ЕС(чихуахуа)
Радев се включи и изпъкна
България го вижда
Продажник
Коментиран от #35
19:42 04.06.2026
3 хмммм
Коментиран от #50
19:43 04.06.2026
4 Без име
19:44 04.06.2026
5 Не е нов ,ма
Стар, пробит чорап , натовски
19:44 04.06.2026
6 Бабешки
19:44 04.06.2026
7 Хмм
19:45 04.06.2026
8 Майора
Коментиран от #58
19:49 04.06.2026
9 Уф,,, Пиргова
19:53 04.06.2026
10 Софето
19:55 04.06.2026
11 Другарко комунист,
А онзи дето река Волга е кръстена на него, ще му постила червеният килим.
Коментиран от #59
19:56 04.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 кой му дреме
сано от боташ печели по милион чиста печалба на ден
20:00 04.06.2026
14 Цвете
20:01 04.06.2026
15 Браво
Коментиран от #61
20:03 04.06.2026
16 Цвете
20:03 04.06.2026
17 Никой
20:03 04.06.2026
18 Анонимен
20:03 04.06.2026
19 Нострадамус
20:03 04.06.2026
20 Стоил
20:07 04.06.2026
21 Николова , София
Коментиран от #26
20:15 04.06.2026
22 1488
а демонкрадците го льжaт,
че бил европеец
20:16 04.06.2026
23 Няма такава държава
НАЛИ ИСКАХТЕ КРАЛЯ СЛЪНЦЕ
ЕТО ВИ ГО СЕГА 🤷🤷🤷🤷🤷
Коментиран от #33
20:18 04.06.2026
24 Кирил
20:20 04.06.2026
25 Фатмака
20:20 04.06.2026
26 Драго
До коментар #21 от "Николова , София":Радев силен политик , кога това Николова ? Радев е едно мрънкало и най вече плазмодии . Едно говори в България , друго като излезе навън , как се казва на това поведение , лицемер ?
20:22 04.06.2026
27 .....
20:23 04.06.2026
28 Пиргова
Коментиран от #53
20:24 04.06.2026
29 Еврокопейкa
20:26 04.06.2026
30 Дядо вийвода
Коментиран от #38
20:27 04.06.2026
31 Риба цаца
20:28 04.06.2026
32 Малий
Коментиран от #36
20:28 04.06.2026
33 Този
До коментар #23 от "Няма такава държава":не е крал слънце, а крал залез. А Пиргова е уникално некомпетентна, силно путинизирана, чугунена комунистка.
20:28 04.06.2026
34 Е хайде ! Хайде !
Ама Хайде Джумбиш !
Да Става !
Бангаранга !
20:29 04.06.2026
35 И той Излезна !
До коментар #2 от "Лидер- в ЕС(чихуахуа)":На Пазара !
20:30 04.06.2026
36 54321
До коментар #32 от "Малий":Във Франция нито една медия не е отразила визитата, никой не го приема насериозно., защото играе в отбора на аутсайдерите. Само тукашните мунчовци му се радват!
20:30 04.06.2026
37 Божеее
20:31 04.06.2026
38 Ох На Баба !
До коментар #30 от "Дядо вийвода":--- ---- ----
20:32 04.06.2026
39 Никой
20:32 04.06.2026
40 Тодар Живков
20:32 04.06.2026
41 Новият рашистки Месия
Коментиран от #54
20:33 04.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Бойко Българоубиец
20:34 04.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хаа
20:35 04.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Гумичка за триене
20:35 04.06.2026
49 77777
Ш...ап...к....ар не е високо образование!
Достойнство?
Да продаваш ми....тни....чар..ски постове чрез сек......рет...аря си и да заг....ро....б.иш страната си за 13 години е достойно?
20:35 04.06.2026
50 Какъв Президент ?
До коментар #3 от "хмммм":Какъв Президент ?
Беше Тоя !
Не можа !
Да строи Войската !
20:37 04.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Това е виц!!!!
20:41 04.06.2026
53 българските "политици"
До коментар #28 от "Пиргова":са обикновени мошеници нормално е цивилизованите хора да странят от тях довели държавата си до разруха и упадък..
20:44 04.06.2026
54 да му ги резнат
До коментар #41 от "Новият рашистки Месия":айде стига крали тия комуняги!
20:45 04.06.2026
55 Анонимен алкохолик
20:46 04.06.2026
56 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
20:49 04.06.2026
57 Бончо
В тази плоска глава се опитват да се заселят кубични мисли!!!НЕВЪЗМОЖНО!
А колкото до чорапа, пък е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕВЪЗМОЖНО.
20:51 04.06.2026
58 Воиник
До коментар #8 от "Майора":Това е голям лидер да харчи по 500 000 € на ден И още толкова на платените клатьори Като всичко му свърщи царя Първанов и Борисов Сега. само ще критикува
20:55 04.06.2026
59 Хаха
До коментар #11 от "Другарко комунист,":Яко тролите днес иВриците на ПееФски!
Давайте, че време не ви остана!
Ще се наложи да свиквате, щото сте огромно малцинство в парламента!
20:56 04.06.2026
60 пидоргова
20:58 04.06.2026
61 С ще се пази
До коментар #15 от "Браво":ОтДерменджиев да не го арестува Защото Иван не презнава приятели и родниниВсички под ножа
20:58 04.06.2026
62 АНТИ-КОМУНИ$Т
ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
20:58 04.06.2026