Червеното зеле - недооцененият защитник на организма

10 Декември, 2025 12:14 561 0

Tози продукт е богат на фибри, полезен е за червата и имунната система

Червеното зеле - недооцененият защитник на организма - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Диетологът Франклин Джоузеф смята, че червеното зеле е една от най-недооценените и омаловажавани здравословни храни. Неговото мнение е публикувано в Daily Mirror.

Джоузеф обясни, че червеното зеле съдържа съединения, много подобни на тези в броколите, които имат противораков ефект. Освен това той отбелязва, че този продукт е богат на фибри, полезен е за червата и имунната система, помага за контрол на холестерола и на практика не съдържа калории.

Според диетолога червеното зеле е полезно и за здравето на черния дроб. Редовната му консумация помага за подпомагане на детоксикацията и метаболитните му функции.

За да се постигнат положителни резултати, Джоузеф препоръчва да се ядат по няколко лъжици сурово или полусготвено зеле всеки ден.


