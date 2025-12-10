Червеното зеле - недооцененият защитник на организма

Диетологът Франклин Джоузеф смята, че червеното зеле е една от най-недооценените и омаловажавани здравословни храни. Неговото мнение е публикувано в Daily Mirror.

Джоузеф обясни, че червеното зеле съдържа съединения, много подобни на тези в броколите, които имат противораков ефект. Освен това той отбелязва, че този продукт е богат на фибри, полезен е за червата и имунната система, помага за контрол на холестерола и на практика не съдържа калории.

Според диетолога червеното зеле е полезно и за здравето на черния дроб. Редовната му консумация помага за подпомагане на детоксикацията и метаболитните му функции.

За да се постигнат положителни резултати, Джоузеф препоръчва да се ядат по няколко лъжици сурово или полусготвено зеле всеки ден.