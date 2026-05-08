Вигенин: Нови данъци няма да решат проблема с прекомерната употреба на захар

В последните години все повече държави въвеждат или обсъждат т.нар. „захарни данъци“ върху подсладени напитки или храни с високо съдържание на захар. Целта е да се повлияе на потребителското поведение и да се намали консумацията. За да бъде обсъдена темата доколко данъчното облагане на захарта е ефективен инструмент за подобряване на общественото здраве, българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин организира в Брюксел дискусията „Данъци или трансформация? Ролята на захарните данъци в здравната стратегия на Европа“. В разговора участваха експерти и представители на индустрията.

Вигенин отбеляза, че представените данните предоставят интересна картина - в Обединеното кралство приемът на захар намалява от години, но затлъстяването продължава да расте, а ефектът от данъка върху подсладените напитки е около 5 грама по-малко захар дневно, което се равнява на приблизително 21 калории. „Не смятам, че данъците могат сами по себе си да решат толкова комплексен проблем. Затлъстяването и свързаните заболявания са резултат от множество фактори: начин на живот, среда, достъп до храна, образование. Затова и дебатът не трябва да се свежда до „за“ или „против“ данъците, а до това как да изградим по-широка и ефективна стратегия“, коментира евродепутатът.

Вигенин постави специален акцент върху отражението на подобни мерки върху българската икономика. По думите му България разполага с ограничено производство на захар, основно чрез рафиниране на вносна суровина, и остава силно зависима от внос. Това означава, че ефектът от подобни политики у нас се пренася най-вече върху преработващата индустрия и крайните потребители, а не върху първичното производство.

Той подчерта, че добавената стойност в сектора се създава именно от сладкарската индустрия, производителите на напитки и хранително-вкусовите предприятия - предимно малки и средни компании, които вече инвестират в реформиране на продуктите.

„Затова политиките трябва да бъдат внимателно балансирани – да подобряват общественото здраве, без да подкопават конкурентоспособността и без да натоварват непропорционално потребителите“, предупреди евродепутатът.

Като част от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, Вигенин определи като водеща посока мерките да бъдат не само ефективни, но и социално справедливи, без да натоварват домакинствата с по-ниски доходи.

