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Безсънието и некачественият сън ускоряват напълняването

Безсънието и некачественият сън ускоряват напълняването

17 Юли, 2026 19:31 574 7

  • сън-
  • безсъние-
  • метаболизъм-
  • напълняване-
  • отслабване-
  • храносмилане

Липсата на сън се отразява пагубно върху метаболизма

Безсънието и некачественият сън ускоряват напълняването - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Твърде честото съкращаване на съня с около час и 20 минути на нощ може да доведе до покачване на теглото и повече време, прекарано в седнало положение, показва ново клинично изследване, публикувано в Annals of Internal Medicine.

Учените са анализирали данни от две рандомизирани проучвания с общо 95 пълнолетни участници, които обичайно спели между седем и осем часа. Всеки от тях преминал през два шестседмични периода. При единия запазвал обичайния си режим, а при другия лягал с 90 минути по-късно.

Реалното намаление на съня било средно 78 минути на нощ. В края на този период участниците тежали с около 0,45 килограма повече, а обиколката на талията им се увеличила средно с приблизително половин сантиметър спрямо фазата с достатъчен сън.

Изследването не установява значима промяна в количеството висцерални или подкожни мазнини, в мускулната маса и в общия дневен енергоразход. Това означава, че резултатите не доказват как би се развило теглото при години на недоспиване и не трябва механично да се умножават за период от една година.

По-краткият сън обаче бил свързан с отчетлива промяна в поведението. Участниците прекарвали средно с 17 минути повече дневно без физическа активност. При мъжете и жените след менопауза увеличението доближавало 30 минути на ден, дори след като учените отчели по-дългото време, през което хората са били будни.

Резултатите показват, че умереното, но продължително ограничаване на съня може да влияе върху теглото не само чрез храненето, но и чрез намаляване на спонтанното движение през деня. Умората често понижава мотивацията за спорт, ходене пеша и други ежедневни дейности.

Недоспиването може също да наруши контрола на апетита и начина, по който мозъкът реагира на висококалорични храни. Изследванията свързват краткия сън с повишен прием на енергия, по-често хранене в късните часове и промени в хормонални и нервни механизми, участващи в усещането за глад и ситост. Ефектът върху грелина и лептина обаче не е еднакъв във всички проучвания и не обяснява самостоятелно покачването на теглото.

Други научни данни показват, че хронично краткият или некачествен сън може да влоши чувствителността към инсулина, контрола на кръвната захар, кръвното налягане и възпалителните процеси. Това го свързва с по-висок риск от затлъстяване, диабет тип 2 и сърдечносъдови заболявания, макар индивидуалният риск да зависи и от храненето, движението, възрастта и общото здравословно състояние.

За възрастните между 18 и 60 години се препоръчват поне седем часа сън на денонощие. Значение има не само продължителността, но и качеството и редовността на съня. Честото събуждане, силното хъркане, дневната сънливост и продължителното безсъние могат да бъдат признаци на медицински проблем и изискват консултация със специалист.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 у пе ес

    0 0 Отговор
    дано не се отнася за Нас

    19:33 17.07.2026

  • 2 нъучно и следване

    1 0 Отговор
    😜Лакомията ускорява напълняването!😜

    19:34 17.07.2026

  • 3 Има

    0 0 Отговор
    И по голяма беля! Да не ти се спи, но и да не ти се прави секс!

    Коментиран от #4

    19:38 17.07.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Има":

    Всеки с проблемите си!

    Коментиран от #7

    20:03 17.07.2026

  • 5 Сфинкс 🐈

    0 0 Отговор
    Къде е статията за скакалците.
    Не е нормално по цяла нощ да ме нападнат 10см.скакалци, които си мислят, че свирят добре.
    И после що сме дебелеели.

    20:30 17.07.2026

  • 6 За добър сън

    0 0 Отговор
    и изобщо за добър живот четете книгите по Аюрведа. Ще спите отлично и ще се чувствате щастливи и пълноценни, ако спазвате принципите на Аюрведа, независимо от възрастта и материалното ви положение, но за мнозина от нас това е по-лесно да се каже отколкото да се направи, защото лесно се отдаваме на изкушенията на съвременния живот, които ни докарват безсъние и други несгоди.

    20:48 17.07.2026

  • 7 Само

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    Ваши! Аз никога не правя секс, защото съм дал обет за непорочност!

    20:50 17.07.2026