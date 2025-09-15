Учени посочиха причината за ускореното стареене на хората

Американски експерти посочиха гените, свързани с ускореното стареене. Проучването им е публикувано в списание Nature Genetics.

Учени от Университета на Колорадо в Боулдър (САЩ) са успели да идентифицират 408 гена, свързани с ускореното стареене. В статията се посочва, че е необходимо да се разработят лечения за пациенти с „гени на стареенето“, които могат да забавят негативните биологични процеси.

Като част от изследването, авторите на научната работа са анализирали въпросници на стотици хиляди участници от Британската биобанка и други публично достъпни бази данни. Те са идентифицирали 408 гена, свързани с ускореното стареене - преди изследването са били известни само 73 такива гена. Така генът SP1 е бил свързан с болестта на Алцхаймер, а FTO - със затлъстяването.

Учените са заявили, че пациентите трябва да получат „полигенна оценка на риска“, която ще им позволи да разберат към какъв тип нездравословно стареене са предразположени. Най-важното обаче е да се открият молекулярните пътища, които контролират процеса на стареене, и да се разработят лечения, които могат да го забавят.

Старшият автор на изследването Андрю Гроцингер отбеляза, че тяхното изследване няма да им позволи да намерят „едно хапче“, което да реши всички проблеми. Въпреки това, броят на необходимите лекарства за възрастните хора може да бъде намален.

В началото на август учени от Харвардското медицинско училище съобщиха, че попълването на запасите от литий в мозъка възстановява когнитивните способности.