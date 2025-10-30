Гени ускоряват настъпването на менопаузата с цели 9 години

Мутациите в гените AMHR2, GNRH1, MCM8 и CCDC201 влияят на възрастта на менопаузата при жените, каза пред Gazeta.Ru Ирина Колесникова, водещ изследовател и председател на експертния съвет в Националния център за генетични изследвания MyGenetics.

„Някои генетични варианти могат да ускорят или, обратно, да забавят началото на свързаните с възрастта хормонални промени и свързаните с тях разстройства. При някои подобни промени могат да започнат още на 40-годишна възраст, докато при други - на 50-годишна възраст. Например, рецепторът за анти-мюлеров хормон (AMHR2) и рецепторът за гонадотропин-освобождаващ хормон (GNRH1) са отговорни за синтеза, метаболизма и чувствителността на естрогените. Съществуват обаче и „нехормонални“ гени. Например, един вариант на гена MCM8, свързан с клетъчното делене, може да забави началото на менопаузата с до две години. И наскоро беше описана мутация в гена CCDC201, която в най-лошия случай може да ускори началото на менопаузата с цели девет години“, обясни генетикът.

Въпреки генетиката обаче, начинът на живот също влияе върху началото на менопаузата.

„Жената трябва да се подготвя за менопаузата от ранна възраст. В крайна сметка, запасът от яйцеклетки на жената се определя още преди бебето да се роди, развивайки се в утробата на майка ѝ – тоест на потенциалната баба. И този запас не се увеличава, а по-скоро се изчерпва с възрастта. Струва си да попитате майката кога са започнали тези промени. Ако се случват рано – на 40 или 45 години – това е причина за безпокойство. Може би си струва да се проучат генетичните причини“, заключи специалистът.