Израел удари жилищна сграда в Газа заради лидер на „Хамас“

Израелската армия потвърди, че е нанесла удар по жилищна сграда в град Газа, насочен срещу високопоставения представител на „Хамас“ Али ал Амуди. Палестинската гражданска отбрана съобщи, че при атаката са загинали петима души, четири от които жени.

„Ударът беше нанесен, докато терористът се намираше в апартамент, използван от терористичната организация „Хамас“ за терористични дейности“, се посочва в изявление на израелската армия. В него не се уточнява дали Ал Амуди е бил убит.

Разминаване в информацията за съдбата му

Израелските военни посочват, че операцията е била насочена срещу Али ал Амуди, заместник-председател на политическото бюро на „Хамас“ в Ивицата Газа. В официалния военен бюлетин се казва, че ударът е бил извършен от въздуха, а резултатите от него все още се проверяват.

В същото време Асошиейтед прес предаде, че израелската армия е заявила, че Ал Амуди е бил убит при удара. Така към момента има различие между съобщението за проверка на резултатите в официалния военен бюлетин и информацията, цитирана от агенцията.

Какво твърди израелската армия

Според израелската армия Ал Амуди е бил „дясната ръка и личен помощник“ на бившия лидер на „Хамас“ Яхия Синуар, убит от израелските сили в Ивицата Газа през октомври 2024 г.

Военните твърдят още, че Ал Амуди е участвал във вземането на решенията за нападението от 7 октомври и че е бил пряко ангажиран с дейностите на организацията и с възстановяването на нейните способности. „Днес Амуди е най-високопоставената фигура в „Хамас“ в Газа“, заявява армията, като посочва, че целта на операцията е била да се „премахне заплахата“.

Израелската армия не съобщава подробности за използваните боеприпаси или за състоянието на сградата. Палестинската гражданска отбрана не е посочила самоличността на загиналите при удара.

Източници: БТА