Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Палестина »
Израел удари жилищна сграда в Газа заради лидер на „Хамас“
  Тема: Бъдещето на Газа

Израел удари жилищна сграда в Газа заради лидер на „Хамас“

4 Октомври, 2026 04:59 457 3

  • газа-
  • хамас-
  • израелска армия-
  • али ал амуди-
  • ивицата газа

Израелската армия потвърди, че мишена е бил Али ал Амуди. Палестинската гражданска отбрана съобщи за петима загинали.

Израел удари жилищна сграда в Газа заради лидер на „Хамас“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелската армия потвърди, че е нанесла удар по жилищна сграда в град Газа, насочен срещу високопоставения представител на „Хамас“ Али ал Амуди. Палестинската гражданска отбрана съобщи, че при атаката са загинали петима души, четири от които жени.

„Ударът беше нанесен, докато терористът се намираше в апартамент, използван от терористичната организация „Хамас“ за терористични дейности“, се посочва в изявление на израелската армия. В него не се уточнява дали Ал Амуди е бил убит.

Разминаване в информацията за съдбата му

Израелските военни посочват, че операцията е била насочена срещу Али ал Амуди, заместник-председател на политическото бюро на „Хамас“ в Ивицата Газа. В официалния военен бюлетин се казва, че ударът е бил извършен от въздуха, а резултатите от него все още се проверяват.

В същото време Асошиейтед прес предаде, че израелската армия е заявила, че Ал Амуди е бил убит при удара. Така към момента има различие между съобщението за проверка на резултатите в официалния военен бюлетин и информацията, цитирана от агенцията.

Какво твърди израелската армия

Според израелската армия Ал Амуди е бил „дясната ръка и личен помощник“ на бившия лидер на „Хамас“ Яхия Синуар, убит от израелските сили в Ивицата Газа през октомври 2024 г.

Военните твърдят още, че Ал Амуди е участвал във вземането на решенията за нападението от 7 октомври и че е бил пряко ангажиран с дейностите на организацията и с възстановяването на нейните способности. „Днес Амуди е най-високопоставената фигура в „Хамас“ в Газа“, заявява армията, като посочва, че целта на операцията е била да се „премахне заплахата“.

Израелската армия не съобщава подробности за използваните боеприпаси или за състоянието на сградата. Палестинската гражданска отбрана не е посочила самоличността на загиналите при удара.

Източници: БТА


Палестина
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бибитков

    0 1 Отговор
    Паразити

    05:09 04.10.2026

  • 2 Промяната

    2 1 Отговор
    Понеже избиха сума невинни женици, ясно е, че ще твърдят, че са изпълнили целта си да убият тоя Ал Амуди! ООН не си върши работата подобно на нашето ВСС!

    05:18 04.10.2026

  • 3 Колко лидери има тази организация

    2 1 Отговор
    Вече никой не стреля по Израел
    Само повод са убиват хора.

    05:33 04.10.2026