Започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото личните лекари ще разполагат с назални ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат в България в края на октомври.

За програмата са осигурени около 47 000 назални ваксини. Те могат да се прилагат от общопрактикуващите лекари на деца над 2 години. Право на безплатна имунизация имат децата до 7 години включително, както и децата с хронични заболявания до 17 години включително. За зимния сезон са предвидени още 50 000 инжекционни ваксини.

Забавяне на инжекционните ваксини

Около 28 000 назални ваксини вече са достъпни и в аптеките за свободна продажба. Доставките на инжекционните препарати се забавят заради промени в състава на ваксините за Северното полукълбо, които включват три нови ваксинални щама. По данни на Министерството на здравеопазването подобни затруднения има и в други държави.

Целта на програмата е да се намалят хоспитализациите на деца през зимните месеци. „Ваксинирайки децата, ние се опитваме да намалим и бактериалните причинители. И отново стигаме до антибиотичната употреба и антимикробната резистентност“, заяви Кремена Пармакова от Министерството на здравеопазването.

Според Пармакова всяко трето приемане на дете в болница през зимата е заради грип. По думите ѝ ограничаването на грипните инфекции може да има значение и за последващите бактериални усложнения.

Имунизация срещу COVID-19 и първи случай на грип

Със закъснение ще започне и безплатната противогрипна имунизация на възрастните хора. За тях са предвидени 490 000 дози, като за първи път на хората над 75 години ще се прилага високодозова ваксина, предназначена да предизвика по-силен имунен отговор.

От 5 октомври е възможна и безплатната имунизация срещу COVID-19. Тя се извършва в кабинети на регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. Осигурени са над 14 000 дози, включително за деца над 6-месечна възраст.

На 30 септември е потвърден първият случай на грип в България за сезон 2026-2027 г. Вирусът е изолиран от пациентка, хоспитализирана в Специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Професор Иван Киров“ в София.

Източници: БНР Новините