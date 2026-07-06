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Летен коктейл с риск за живота: Как безопасно да консумираме алкохол в жегите

Летен коктейл с риск за живота: Как безопасно да консумираме алкохол в жегите

6 Юли, 2026 14:41 800 6

  • алкохол-
  • жега-
  • коктейл

Лекарите предупреждават за скритите опасности от студената бира и освежаващите напитки под жаркото слънце

Летен коктейл с риск за живота: Как безопасно да консумираме алкохол в жегите - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

С настъпването на летните горещини и температури над 30 градуса, разхлаждането с ледена бира, коктейл или чаша бяло вино изглежда като перфектния план за следобеда. Медицинските експерти обаче алармират, че комбинацията от високи температури и алкохол крие сериозни, понякога фатални рискове за организма. Ето какво трябва да знаете, за да се насладите на лятото без опасност за здравето.

Защо алкохолът и жегата са опасна комбинация?

Основният проблем произтича от начина, по който алкохолът влияе на терморегулацията и водно-солевия баланс:

  • Ударна дехидратация: Алкохолът има силен диуретичен ефект. Той блокира хормона, който помага на тялото да задържа вода. Когато се потите интензивно заради жегата и едновременно с това пиете алкохол, дехидратацията настъпва в пъти по-бързо.
  • Фалшиво усещане за разхлаждане: Студеното питие свива кръвоносните съдове в стомаха, но алкохолът в него разширява периферните кръвоносни съдове на кожата. Това засилва потока на кръв към повърхността на тялото и повишава вътрешната температура, увеличавайки риска от топлинен удар.
  • Скрит натиск върху сърцето: Жегата кара сърцето да бие по-бързо, за да охлажда тялото. Спиртните напитки допълнително ускоряват пулса и играят с кръвното налягане, което е изключително опасно за хора с хронични заболявания.
  • Забавени реакции във водата: Дори минимално количество алкохол в кръвта нарушава координацията и преценката за риск, което е водеща причина за инциденти в басейни и открити водоеми.

Колко и какъв алкохол да си позволим?

Ако не искате напълно да се отказвате от алкохолните напитки, ключът е в умереността и правилния избор:

Изберете нисък градус: Заложете на светла бира, сухо бяло вино или розе. Избягвайте тежките червени вина, уиски, бърбън и водка, тъй като концентрираният алкохол дехидратира най-агресивно.

Задължителното правило „1 към 1“: За всяка чаша алкохол изпивайте по една голяма чаша чиста, за предпочитане минерална вода. Това помага за възстановяване на изгубените електролити и течности.

Внимавайте със сладките коктейли: Захарта в летните коктейли (като Мохито, Маргарита или Сангрия) маскира вкуса на алкохола, което води до по-бързо пиене, а също така ускорява дехидратацията.

Златните правила за безопасно лято

  • Слънцето и чашката не се засичат: Не консумирайте алкохол на плажа или край басейна в пиковите часове между 11:00 и 16:00 часа. Запазете тези питиета за прохладните вечери.
  • Не пийте на гладно: Винаги се уверявайте, че сте хапнали лека храна (салата, риба или плодове), преди да отпиете първата глътка.
  • Слушайте тялото си: Ако усетите замайване, главоболие, ускорено сърцебиене или гадене, веднага преминете на вода, намерете дебела сянка или климатизирано помещение.

Лятото е време за релакс, но здравето винаги трябва да бъде на първо място. Умереността и хидратацията са най-добрите съюзници срещу опасните горещини.


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  • 1 На Глифада гърците са най

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    Големите нещастници в цялата Атина само ме излъгаха че ще ми сменят пола в Женски Астиномията но ще им пръсна главите на всички в най скоро време ще ми ядат Сливата

    Коментиран от #2

    14:52 06.07.2026

  • 2 17-ти август

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    До коментар #1 от "На Глифада гърците са най":

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    Коментиран от #4

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  • 3 Няма

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  • 4 Прав си затова ги

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    15:17 06.07.2026

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  • 6 Коктейл айсберг

    1 0 Отговор
    Не ги слушайте вие тези медици. Не яжте на гладно, не пийте студена бира в жегата, не си слагайте новите бански на голо и не си общувайте чорапите на бос крак. Само глупости.

    15:38 06.07.2026