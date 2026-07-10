Науката печели точка срещу "тихия убиец"

Една от най-големите трудности в борбата с рака е, че много тумори се развиват дълго време без никакви оплаквания. Когато се появят симптомите, заболяването често вече е в напреднал стадий и възможностите за лечение са ограничени.

Нова технология за ранно откриване на рак, разработена от Datar Cancer Genetics, дава възможност чрез обикновена кръвна проба да бъдат установени признаци на над 70 вида солидни тумори още преди появата на клинични симптоми. Революционният тест Trucheck се предлага в България единствено в столичната Хил Клиник.

За разлика от класическата биопсия, тук не се взема тъканна проба. Необходима е само малко кръв, която се анализира със съвременни молекулярни технологии за откриване на циркулиращи туморни клетки. Според специалистите дори много малки тумори могат да отделят такива клетки, които носят информация за евентуален злокачествен процес. Особено важното е, че учените вече могат да установят и неговата локализация в организма, тоест в кой орган точно има онкологичен проблем. Изследването е неинвазивно и се извършва само чрез вземане на венозна кръв, без необходимост от хирургична намеса или традиционна биопсия. Това го превръща в една от най-съвременните възможности за ранна диагностика в онкологията, която е щадяща и безболезнена.

Кръвната биопсия е подходяща за хора над 40 години, за пациенти с фамилна обремененост, пушачи или всеки, който желае да бъде проактивен в грижата за своето здраве.

Защо ранната диагностика е толкова важна?

Статистиката показва, че при голяма част от онкологичните заболявания шансът за успешно лечение е многократно по-висок, когато ракът бъде открит в начален стадий. За съжаление, много пациенти научават диагнозата едва след появата на симптоми, когато заболяването вече е напреднало. Именно затова медицината все повече се насочва към технологии, които могат да откриват рака възможно най-рано. Световната тенденция е все по-широко използване на кръвна биопсия за диагностика на онкологични заболявания, тъй като шансовете за успешно лечение са най-високи именно, когато ракът бъде установен навреме. Специалистите напомнят, че подобни тестове не заместват профилактичните прегледи и лекарската консултация, но могат да бъдат ценен инструмент за ранно насочване към допълнителни изследвания и диагностика.

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