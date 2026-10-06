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Предупреждение: Грипните ваксини може да са в аптеките чак през януари
  Тема: Съветите на специалиста

Предупреждение: Грипните ваксини може да са в аптеките чак през януари

6 Октомври, 2026 08:52 560 102

  • грипни ваксини-
  • николай костов-
  • аптеки-
  • h3n2-
  • имунизация

Забавянето е свързано с трудности при производството на щам H3N2. България е заявила около 180 000 дози за свободна продажба, но може да не получи цялото количество

Предупреждение: Грипните ваксини може да са в аптеките чак през януари - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Противогрипните ваксини за аптечната мрежа може да стигнат до България чак през януари. За това предупреди председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов в ефира на "Здравей, България" по NOVA. По думите му информацията е получена директно от производител.

България е заявила около 180 000 дози за свободна продажба, но според Костов съществува риск страната да не получи цялото количество. „За съжаление, означава, защото тази информация ми е директно от производителя“, отговори той на въпрос дали е възможно да има недостиг.

Производството на щама H3N2 се е забавило

Костов посочи, че проблемът е свързан с щам H3N2 на грип тип А, който се е оказал труден за култивиране. Наложило се е щамът да бъде модифициран, което е отложило началото на производството. „Това забави значително производството и в крайна сметка – доставката на ваксините“, каза председателят на аптечната асоциация.

По думите му добивът при производството е по-нисък от очакваното и това може да доведе до по-малки количества. Той заяви, че подобен проблем засяга и други европейски пазари, сред които Швейцария, Германия и Франция.

Според Костов недостигът трудно може да бъде компенсиран чрез пренасочване на ваксини между отделните държави, тъй като количествата се заявяват предварително. „Всичко се заявява близо една година предварително“, обясни той.

Възможно е да има по-малко ваксини и по националната програма

Забавяне има и при доставките по Националната програма за безплатна имунизация на хората над 65 години. Костов очаква тези ваксини да пристигнат в края на октомври, но в по-малки от планираните количества. Причината според него е същата – затрудненията при производството.

Назалните противогрипни ваксини са отделен продукт и са предназначени за деца от 2 до 17 години. Те не могат да бъдат използвани като алтернатива при възрастни. По информация на Костов вече са доставени ограничени количества, които се очаква да бъдат налични в аптеките.

През последните години аптечната мрежа е получавала между около 150 000 и 180 000 противогрипни ваксини. Костов свързва увеличаването на имунизациите през последните две години с намаляването на заболеваемостта от респираторни заболявания, но подчертава, че ваксиналните щамове се променят между отделните сезони.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 0 Отговор
    Ето защо трябва да изпреварим събитията и да си купим още сега.

    08:54 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    1 0 Отговор
    Симптомите на ГРИП и Белодробната чума се препокриват ама само в първия ден.

    08:56 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 18 коментар

    5 0 Отговор
    на хипохондриците редовно трябва да се припомня, че грип минава с лекарства за една седмица, а ако го караш на крак с билкови чайчета за 7 дена

    09:15 06.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 62 Наркоманите

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "14/88":

    Наркоманите не си режат вените, а ги горят със вълшебните елексири на щастието. Но дозата постепенно започва да расте, апласьорите им го разреждат с пълнители, докато не пукнат от свръхдоза

    09:45 06.10.2026

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  • 74 Специалист

    2 0 Отговор
    Смешници. Такава цензура и при комунистите няма. Това не променя мнението на хората

    10:31 06.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 84 Роза

    1 0 Отговор
    Лично мен това не ме интересува,защото не съм се ваксинирала от ученическите години,когато това беше задължително!

    10:40 06.10.2026

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  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Услуга или грижа

    0 0 Отговор
    Закъснелите ваксини през 2019 година спасиха живота на много пенсионери и уязвими. Масово ваксинираните възрастни испанци, французи и италианци се преселиха на доброто място и отпушиха пенсионната система.
    Добре организираното промотиране на недостига на противогрипни ваксини цели активиране на предприемаческия дух на желаещите. Айде, юруш на ваксините!

    10:45 06.10.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 99 14/88

    1 0 Отговор
    хипохондрuцИuHapkoMaHu си режат вените

    10:47 06.10.2026

  • 100 14/88

    1 0 Отговор
    хипохондрuцИuHapkoMaHu си режат вените

    10:47 06.10.2026

  • 101 14/88

    1 0 Отговор
    милен се отказа
    аз печеля

    10:49 06.10.2026

  • 102 14/88

    0 0 Отговор
    милен се отказа
    егати лузьра

    аз печеля

    10:52 06.10.2026