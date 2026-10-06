Предупреждение: Грипните ваксини може да са в аптеките чак през януари

Противогрипните ваксини за аптечната мрежа може да стигнат до България чак през януари. За това предупреди председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов в ефира на "Здравей, България" по NOVA. По думите му информацията е получена директно от производител.

България е заявила около 180 000 дози за свободна продажба, но според Костов съществува риск страната да не получи цялото количество. „За съжаление, означава, защото тази информация ми е директно от производителя“, отговори той на въпрос дали е възможно да има недостиг.

Производството на щама H3N2 се е забавило

Костов посочи, че проблемът е свързан с щам H3N2 на грип тип А, който се е оказал труден за култивиране. Наложило се е щамът да бъде модифициран, което е отложило началото на производството. „Това забави значително производството и в крайна сметка – доставката на ваксините“, каза председателят на аптечната асоциация.

По думите му добивът при производството е по-нисък от очакваното и това може да доведе до по-малки количества. Той заяви, че подобен проблем засяга и други европейски пазари, сред които Швейцария, Германия и Франция.

Според Костов недостигът трудно може да бъде компенсиран чрез пренасочване на ваксини между отделните държави, тъй като количествата се заявяват предварително. „Всичко се заявява близо една година предварително“, обясни той.

Възможно е да има по-малко ваксини и по националната програма

Забавяне има и при доставките по Националната програма за безплатна имунизация на хората над 65 години. Костов очаква тези ваксини да пристигнат в края на октомври, но в по-малки от планираните количества. Причината според него е същата – затрудненията при производството.

Назалните противогрипни ваксини са отделен продукт и са предназначени за деца от 2 до 17 години. Те не могат да бъдат използвани като алтернатива при възрастни. По информация на Костов вече са доставени ограничени количества, които се очаква да бъдат налични в аптеките.

През последните години аптечната мрежа е получавала между около 150 000 и 180 000 противогрипни ваксини. Костов свързва увеличаването на имунизациите през последните две години с намаляването на заболеваемостта от респираторни заболявания, но подчертава, че ваксиналните щамове се променят между отделните сезони.

Източници: nova.bg