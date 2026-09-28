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Папа Лъв XIV пристигна в Мец с послание за мира и Европа

Папа Лъв XIV пристигна в Мец с послание за мира и Европа

28 Септември, 2026 11:18 376 1

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Последната спирка от визитата му във Франция включва среща с вътрешния министър Лоран Нунез, реч пред Еманюел Макрон и литургия в катедралата „Сент Етиен“

Папа Лъв XIV пристигна в Мец с послание за мира и Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV пристигна тази сутрин в Мец - третата и последна спирка от посещението му във Франция. Основен акцент в програмата му е реч, посветена на мира и бъдещето на Европа, предаде „Франс прес“, цитирана от БТА.

Светият отец ще се срещне с френския вътрешен министър Лоран Нунез, след което ще посети конгресния център „Робер Шуман“. Там той ще произнесе речта си в присъствието на президента Еманюел Макрон.

По-късно папата ще отслужи литургия в катедралата „Сент Етиен“. На богослужението ще присъства и Макрон, който ще участва и в официалната церемония по изпращането на Лъв XIV от Франция.

Френското президентство съобщи, че Макрон е променил програмата си специално заради визитата на папата, за да присъства както на литургията, така и на церемонията по изпращането му от френска територия.


Ватикан
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  • 1 Овчар

    1 2 Отговор
    Нито папата нито която и да е религия няма да даде на човек това което дава науката..! Очила, молив, телефон не е пуснато от небето , учени инженери и изобретатели движат човечеството напред ...религията е тумор.!

    11:31 28.09.2026