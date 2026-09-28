Папа Лъв XIV пристигна в Мец с послание за мира и Европа

Папа Лъв XIV пристигна тази сутрин в Мец - третата и последна спирка от посещението му във Франция. Основен акцент в програмата му е реч, посветена на мира и бъдещето на Европа, предаде „Франс прес“, цитирана от БТА.

Светият отец ще се срещне с френския вътрешен министър Лоран Нунез, след което ще посети конгресния център „Робер Шуман“. Там той ще произнесе речта си в присъствието на президента Еманюел Макрон.

По-късно папата ще отслужи литургия в катедралата „Сент Етиен“. На богослужението ще присъства и Макрон, който ще участва и в официалната церемония по изпращането на Лъв XIV от Франция.

Френското президентство съобщи, че Макрон е променил програмата си специално заради визитата на папата, за да присъства както на литургията, така и на церемонията по изпращането му от френска територия.