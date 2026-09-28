Скалони е близо до нов договор с Аржентина до 2030 г.

Лионел Скалони е близо до нов договор с Аржентинската футболна федерация, който може да го задържи начело на националния отбор до Световното първенство през 2030 г. Настоящият контракт на 48-годишния селекционер изтича през декември 2026 г.

Аржентинската федерация вече е започнала разговори със Скалони за продължаване на сътрудничеството. Според актуалните информации се обсъжда договор за две години – до 2028 г., с възможност за удължаване с още две години до Мондиала през 2030 г. Това означава, че окончателно споразумение все още няма.

„Ще разговаряме, има максимална готовност да седнем“, заяви Скалони пред журналисти.

Селекционерът пое Аржентина през лятото на 2018 г. и изгради отбор, който спечели Световното първенство през 2022 г. и две титли от Копа Америка. На последния Мондиал аржентинците стигнаха до финала, но загубиха от Испания.

Статистиката зад осемгодишния му мандат

В 104 мача под ръководството на Скалони Аржентина има 80 победи, 14 равенства и 10 загуби. Резултатите са сред основните аргументи на федерацията да търси продължаване на проекта с него.

В същото време бъдещето на селекционера остава свързано с предстоящите разговори с ръководството на федерацията. Скалони продължава да води отбора в тренировките и подготовката за следващите срещи.

Предстоят три приятелски мача

Аржентина ще играе с Боливия на 30 септември, с Буркина Фасо на 3 октомври и с Бенин на 6 октомври. И трите срещи са част от програмата на отбора за есенния международен прозорец.

Според Аржентинската футболна федерация Скалони ще ръководи подготовката и на трите мача. След тях се очаква да има по-ясна картина за условията по бъдещия му договор и за продължаването на работата му до 2030 г.

В момента потвърдено е единствено, че преговорите са започнали. Информацията за договор до Световното първенство през 2030 г. остава зависима от финализирането на споразумението.

Източници: БТА, Ла Насион