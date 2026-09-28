Анелия: Никога не съм била в общата маса

Анелия направи лична равносметка за кариерата си и разказа за пътя, който я превръща в едно от популярните имена на българската попфолк сцена.
В интервю за предаването „120 минути“ на bTV на 27 септември изпълнителката се върна към годините преди големия си пробив и към музикалното образование, което предхожда популярността ѝ.
Преди песента „Погледни ме в очите“ да се превърне в един от най-разпознаваемите ѝ хитове, в живота на Анелия има фолклор, музикални уроци и дори детска плоча, припомня btvnovinite.bg.
„Никога не съм била в общата маса“ е едно от посланията, с които певицата описва отношението си към музиката и собствения си професионален път.
Анелия е сред изпълнителите, които запазват присъствие на българската музикална сцена повече от две десетилетия. Големият ѝ пробив идва в началото на 2000-те години, а през следващите години певицата изгражда каталог от хитове и характерен собствен стил.
Новото интервю показва и друга страна на изпълнителката – музикант, чието начало е свързано с традиционната българска музика много преди появата ѝ на попфолк сцената.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
11:14 28.09.2026
2 Мъж
11:16 28.09.2026
3 както
11:24 28.09.2026
4 Смех и подигравки
Коментиран от #5
11:24 28.09.2026
5 Днес празнувам
До коментар #4 от "Смех и подигравки":Заради този страхотен факт 🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🤭
11:27 28.09.2026
6 Никога в
11:28 28.09.2026
7 Гост
11:29 28.09.2026
8 гошо
11:37 28.09.2026
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