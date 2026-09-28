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Анелия: Никога не съм била в общата маса

Анелия: Никога не съм била в общата маса

28 Септември, 2026 11:13 651 10

  • анелия-
  • попфолк-
  • 120 минути-
  • светослав иванов

Певицата се върна към началото на кариерата си и разказа за пътя от фолклора до голямата сцена

Анелия: Никога не съм била в общата маса - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Анелия направи лична равносметка за кариерата си и разказа за пътя, който я превръща в едно от популярните имена на българската попфолк сцена.

В интервю за предаването „120 минути“ на bTV на 27 септември изпълнителката се върна към годините преди големия си пробив и към музикалното образование, което предхожда популярността ѝ.


Преди песента „Погледни ме в очите“ да се превърне в един от най-разпознаваемите ѝ хитове, в живота на Анелия има фолклор, музикални уроци и дори детска плоча, припомня btvnovinite.bg.

„Никога не съм била в общата маса“ е едно от посланията, с които певицата описва отношението си към музиката и собствения си професионален път.

Анелия е сред изпълнителите, които запазват присъствие на българската музикална сцена повече от две десетилетия. Големият ѝ пробив идва в началото на 2000-те години, а през следващите години певицата изгражда каталог от хитове и характерен собствен стил.

Новото интервю показва и друга страна на изпълнителката – музикант, чието начало е свързано с традиционната българска музика много преди появата ѝ на попфолк сцената.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    13 0 Отговор
    Скъпа, ти никога не си била около масата, защото си част от менюто.

    11:14 28.09.2026

  • 2 Мъж

    9 0 Отговор
    Нещо не мога да га понасям

    11:16 28.09.2026

  • 3 както

    8 0 Отговор
    и другите. Говори глупости.

    11:24 28.09.2026

  • 4 Смех и подигравки

    5 0 Отговор
    На анелия я тренира най грозния санданчанин треньор на света 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🍾

    Коментиран от #5

    11:24 28.09.2026

  • 5 Днес празнувам

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Смех и подигравки":

    Заради този страхотен факт 🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🤭

    11:27 28.09.2026

  • 6 Никога в

    3 0 Отговор
    общата маса, само в груповия кекс за избрани и не толкова избрани...

    11:28 28.09.2026

  • 7 Гост

    5 0 Отговор
    Който и да питаш, всеки ще ти каже, че не е бил на общата маса...

    11:29 28.09.2026

  • 8 гошо

    1 0 Отговор
    Направо е интелектуалка.

    11:37 28.09.2026

  • 9 Смех и подигравки

    2 0 Отговор
    Тая е бавноразвиваща

    11:40 28.09.2026

  • 10 Смех и подигравки

    0 0 Отговор
    Тая космонавтка не познава хората

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