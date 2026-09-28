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Илиан Илиев отпраща централен защитник от Черно море

Илиан Илиев отпраща централен защитник от Черно море

28 Септември, 2026 11:15 377 0

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Нестор игра в контролата с Дунав, но няма да остане в състава на варненци. Защитникът не е подписвал договор с клуба

Илиан Илиев отпраща централен защитник от Черно море - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илиан Илиев няма да задържи централния защитник Нестор в Черно море. Футболистът се включи в състава за контролата срещу Дунав, спечелена от варненци с 1:0 на стадион „Тича“, но не е подписвал договор с клуба.

„Централният защитник Нестор не е на проби, не е подписвал“, заяви Илиев. Треньорът обясни, че защитникът е бил предложен на Черно море заради многото отсъстващи футболисти с контузии.

Нестор е получил възможност да играе в проверката, но времето не е било достатъчно за пълна оценка. „Игра толкова време, че не може да преценяваме“, каза Илиев, според когото в момента клубът не може да привлича нови футболисти.

Черно море спечели мача с Дунав с гол на Хорхе Падия в 31-ата минута. Нападателят реализира единственото попадение в контролата.

Така участието на Нестор в тренировките и в проверката с Дунав няма да доведе до договор с Черно море. Решението е свързано с кадровата ситуация в тима и с ограниченото време, в което защитникът е бил наблюдаван.

Източници: Топспорт


Варна / България
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