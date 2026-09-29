След подкрепата за Йотова: Живко Тодоров показа подписана оставка като кмет. И поиска вот на доверие

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров поиска вот на доверие от присъстващите на партийно събрание на ГЕРБ, след като през последната седмица беше в центъра на политически реакции заради публично заявената си подкрепа за Илияна Йотова на президентските избори.
Тодоров заяви, че изразената от него позиция е лична и с нея не е ангажирал ГЕРБ. Той подчерта, че партията не издига собствен кандидат на президентските избори и че не вижда противоречие в това той да има свободата да изрази личното си мнение, информират от novini.bg.
Старозагорският кмет отхвърли твърденията, че се е преориентирал политически или че позицията му е свързана с бъдеща политическа кариера. „Никога не съм бил човек, който е ламтял за постове. Никога не съм търсил някаква политическа облага. Моите отношения с всеки един в политиката са били на първо място човешки“, заяви той.
Тодоров защити и тезата, че един кмет трябва да работи с представители на различни политически сили. „Кметът се избира пряко от гражданите. След това, в Общинския съвет, той трябва да работи с всички партии, с които може, за да приеме бюджета на общината, за да направи така, че общината да върви напред“, каза той.
По думите му нормалният диалог с политическия опонент не трябва да се възприема като предателство. „Да си говориш нормално, по-човешки, с някой друг за политика, това вече излиза като едва ли не нещо еретично. Аз наистина не разбирам този вид правене на политика“, заяви кметът на Стара Загора.
Той отхвърли и спекулациите за евентуален нов политически проект. „Какво ли не изчетох тези дни? Аз направо, като се информирам от медиите, си казвам: „Абе, наистина ли съм казал това нещо, което те пишат? Аз ли съм този, който те рисуват в момента?“, се запита Тодоров и добави, че не разбира „политическия канибализъм“, който наблюдава в момента.
В един от най-силните моменти от изказването си Тодоров показа подписана оставка. „Ето я моята оставка като кмет. Аз съм си я подписал и ще поискам от вас вот на доверие днес“, заяви той.
Тодоров призова присъстващите да му гласуват доверие и заяви, че иска да продължат заедно. След думите му последваха достатъчно красноречиви бурни аплодисменти.
След него думата взе лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който защити Тодоров и заяви, че позицията му не представлява действие срещу партията.
Борисов показа две снимки с Тодоров от 2006 г., за да подчертае дългогодишните им отношения. „И някой си мисли, че може да ми направи интрига в партията с такива неща“, заяви лидерът на ГЕРБ.
Борисов подчерта, че решенията в ГЕРБ се вземат след обсъждане и дискусии.
„ГЕРБ винаги решенията сме ги взимали след много, много дискусии“, каза той.
По думите му Тодоров не е направил „една стъпка срещу партията“, а е действал в рамките на разбирането си за работата на един кмет.
Борисов разказа и за случай, при който Илияна Йотова е помогнала на кметицата на ГЕРБ в Габрово след негово обаждане до нея. По думите му тогава Йотова е съдействала за разрешаването на възникнал проблем.
Той подчерта, че ако ГЕРБ беше издигнал собствена кандидат-президентска двойка, ситуацията щеше да бъде различна. „Ако имаше кандидат в президентската двойка от ГЕРБ, нямаше да има скандал“, заяви Борисов.
Лидерът на ГЕРБ разкритикува управляващите за безпомощността им при справянето с належащите проблеми в обществото, включително за инициативата "Кошница с грижа", цените на горивата и данъчната им политика, в това число и частта с предложенията за домашната ракия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
Коментиран от #7
19:26 29.09.2026
2 Гласове от зайчарника в Банкя
19:28 29.09.2026
3 Май незнае какво иска
Да не се надява на ново развитие
Лопата фурнаджийска, жалко...
19:28 29.09.2026
4 Този е
19:29 29.09.2026
5 ...???
19:30 29.09.2026
6 име
19:31 29.09.2026
7 Българин
До коментар #1 от "Гробар":Трябва да се учереди партия БКП "Тодор Живков", с основна задача дружба с Русия и с устава на БКП! За такава партия ще гласуват всички нормални българи!
Коментиран от #8, #12
19:32 29.09.2026
8 ...???
До коментар #7 от "Българин":С малката подробност, че Русия не е СССР!
19:33 29.09.2026
9 поКУРко
19:34 29.09.2026
10 Хмм
19:35 29.09.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ОБАЧЕ СЛЕД ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ .. ЩЕ ИЗКАРАМ ЦЕЛИЯ РЕЗИЛ НА ОПГ БСП И ОПГ ГЕРБ:)
19:35 29.09.2026
12 Да се чете
До коментар #7 от "Българин":Всички Ненормални българи.
19:36 29.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не го познавам
19:39 29.09.2026
15 Гост
19:40 29.09.2026
16 Емигрант
19:40 29.09.2026
17 Окооо
16 години, когато изборите уж печелеше Боко, а всъщност управляваше Пеевски!!!
Коментиран от #21
19:42 29.09.2026
18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
19 САНДОКАН
19:42 29.09.2026
20 Тоя гербаджийски мушмурок
19:43 29.09.2026
21 Даа
До коментар #17 от "Окооо":Ами, да уж печелеше ГЕРБ, а всъщност целият финансов ресурс се диктуваше от Магнитски ( Пеевски- Горанов). Последното доказателство са откраднатите милиарди от мантинелите! Преди това КТБ, Булгартабак, Барселона гейт, ало Ваньо и прочие и прочие.
19:46 29.09.2026