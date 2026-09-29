След подкрепата за Йотова: Живко Тодоров показа подписана оставка като кмет. И поиска вот на доверие

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров поиска вот на доверие от присъстващите на партийно събрание на ГЕРБ, след като през последната седмица беше в центъра на политически реакции заради публично заявената си подкрепа за Илияна Йотова на президентските избори.

Тодоров заяви, че изразената от него позиция е лична и с нея не е ангажирал ГЕРБ. Той подчерта, че партията не издига собствен кандидат на президентските избори и че не вижда противоречие в това той да има свободата да изрази личното си мнение, информират от novini.bg.

Старозагорският кмет отхвърли твърденията, че се е преориентирал политически или че позицията му е свързана с бъдеща политическа кариера. „Никога не съм бил човек, който е ламтял за постове. Никога не съм търсил някаква политическа облага. Моите отношения с всеки един в политиката са били на първо място човешки“, заяви той.

Тодоров защити и тезата, че един кмет трябва да работи с представители на различни политически сили. „Кметът се избира пряко от гражданите. След това, в Общинския съвет, той трябва да работи с всички партии, с които може, за да приеме бюджета на общината, за да направи така, че общината да върви напред“, каза той.

По думите му нормалният диалог с политическия опонент не трябва да се възприема като предателство. „Да си говориш нормално, по-човешки, с някой друг за политика, това вече излиза като едва ли не нещо еретично. Аз наистина не разбирам този вид правене на политика“, заяви кметът на Стара Загора.

Той отхвърли и спекулациите за евентуален нов политически проект. „Какво ли не изчетох тези дни? Аз направо, като се информирам от медиите, си казвам: „Абе, наистина ли съм казал това нещо, което те пишат? Аз ли съм този, който те рисуват в момента?“, се запита Тодоров и добави, че не разбира „политическия канибализъм“, който наблюдава в момента.

В един от най-силните моменти от изказването си Тодоров показа подписана оставка. „Ето я моята оставка като кмет. Аз съм си я подписал и ще поискам от вас вот на доверие днес“, заяви той.

Тодоров призова присъстващите да му гласуват доверие и заяви, че иска да продължат заедно. След думите му последваха достатъчно красноречиви бурни аплодисменти.

След него думата взе лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който защити Тодоров и заяви, че позицията му не представлява действие срещу партията.

Борисов показа две снимки с Тодоров от 2006 г., за да подчертае дългогодишните им отношения. „И някой си мисли, че може да ми направи интрига в партията с такива неща“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов подчерта, че решенията в ГЕРБ се вземат след обсъждане и дискусии.

„ГЕРБ винаги решенията сме ги взимали след много, много дискусии“, каза той.

По думите му Тодоров не е направил „една стъпка срещу партията“, а е действал в рамките на разбирането си за работата на един кмет.

Борисов разказа и за случай, при който Илияна Йотова е помогнала на кметицата на ГЕРБ в Габрово след негово обаждане до нея. По думите му тогава Йотова е съдействала за разрешаването на възникнал проблем.

Той подчерта, че ако ГЕРБ беше издигнал собствена кандидат-президентска двойка, ситуацията щеше да бъде различна. „Ако имаше кандидат в президентската двойка от ГЕРБ, нямаше да има скандал“, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ разкритикува управляващите за безпомощността им при справянето с належащите проблеми в обществото, включително за инициативата "Кошница с грижа", цените на горивата и данъчната им политика, в това число и частта с предложенията за домашната ракия.