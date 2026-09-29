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След подкрепата за Йотова: Живко Тодоров показа подписана оставка като кмет. И поиска вот на доверие

След подкрепата за Йотова: Живко Тодоров показа подписана оставка като кмет. И поиска вот на доверие

29 Септември, 2026 19:22 751 21

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  • кмет-
  • вот на доверие

По думите на Бойко Борисов, Тодоров не е направил „една стъпка срещу партията“, а е действал в рамките на разбирането си за работата на един кмет.

След подкрепата за Йотова: Живко Тодоров показа подписана оставка като кмет. И поиска вот на доверие - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров поиска вот на доверие от присъстващите на партийно събрание на ГЕРБ, след като през последната седмица беше в центъра на политически реакции заради публично заявената си подкрепа за Илияна Йотова на президентските избори.

Тодоров заяви, че изразената от него позиция е лична и с нея не е ангажирал ГЕРБ. Той подчерта, че партията не издига собствен кандидат на президентските избори и че не вижда противоречие в това той да има свободата да изрази личното си мнение, информират от novini.bg.

Старозагорският кмет отхвърли твърденията, че се е преориентирал политически или че позицията му е свързана с бъдеща политическа кариера. „Никога не съм бил човек, който е ламтял за постове. Никога не съм търсил някаква политическа облага. Моите отношения с всеки един в политиката са били на първо място човешки“, заяви той.

Тодоров защити и тезата, че един кмет трябва да работи с представители на различни политически сили. „Кметът се избира пряко от гражданите. След това, в Общинския съвет, той трябва да работи с всички партии, с които може, за да приеме бюджета на общината, за да направи така, че общината да върви напред“, каза той.
По думите му нормалният диалог с политическия опонент не трябва да се възприема като предателство. „Да си говориш нормално, по-човешки, с някой друг за политика, това вече излиза като едва ли не нещо еретично. Аз наистина не разбирам този вид правене на политика“, заяви кметът на Стара Загора.

Той отхвърли и спекулациите за евентуален нов политически проект. „Какво ли не изчетох тези дни? Аз направо, като се информирам от медиите, си казвам: „Абе, наистина ли съм казал това нещо, което те пишат? Аз ли съм този, който те рисуват в момента?“, се запита Тодоров и добави, че не разбира „политическия канибализъм“, който наблюдава в момента.

В един от най-силните моменти от изказването си Тодоров показа подписана оставка. „Ето я моята оставка като кмет. Аз съм си я подписал и ще поискам от вас вот на доверие днес“, заяви той.

Тодоров призова присъстващите да му гласуват доверие и заяви, че иска да продължат заедно. След думите му последваха достатъчно красноречиви бурни аплодисменти.
След него думата взе лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който защити Тодоров и заяви, че позицията му не представлява действие срещу партията.

Борисов показа две снимки с Тодоров от 2006 г., за да подчертае дългогодишните им отношения. „И някой си мисли, че може да ми направи интрига в партията с такива неща“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов подчерта, че решенията в ГЕРБ се вземат след обсъждане и дискусии.

„ГЕРБ винаги решенията сме ги взимали след много, много дискусии“, каза той.

По думите му Тодоров не е направил „една стъпка срещу партията“, а е действал в рамките на разбирането си за работата на един кмет.

Борисов разказа и за случай, при който Илияна Йотова е помогнала на кметицата на ГЕРБ в Габрово след негово обаждане до нея. По думите му тогава Йотова е съдействала за разрешаването на възникнал проблем.

Той подчерта, че ако ГЕРБ беше издигнал собствена кандидат-президентска двойка, ситуацията щеше да бъде различна. „Ако имаше кандидат в президентската двойка от ГЕРБ, нямаше да има скандал“, заяви Борисов.
Лидерът на ГЕРБ разкритикува управляващите за безпомощността им при справянето с належащите проблеми в обществото, включително за инициативата "Кошница с грижа", цените на горивата и данъчната им политика, в това число и частта с предложенията за домашната ракия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    10 3 Отговор
    Герб, ппдб, пб - едно котило. Крадливи еврашисти.

    Коментиран от #7

    19:26 29.09.2026

  • 2 Гласове от зайчарника в Банкя

    11 3 Отговор
    Бацо сложи динена кора на Живко и той му върна с бананова😅 Живко е мъдър знае, че Бацовата гемия е пълна с вода, а на Живко му се плава😉

    19:28 29.09.2026

  • 3 Май незнае какво иска

    9 2 Отговор
    Щом още се мотае около ББ , спукана му е работата
    Да не се надява на ново развитие
    Лопата фурнаджийска, жалко...

    19:28 29.09.2026

  • 4 Този е

    10 1 Отговор
    един СМЕШНИК

    19:29 29.09.2026

  • 5 ...???

    4 2 Отговор
    Последните 36 години България показа, че е неуправляема страна в либерален режим. България трябва да я управлява само голяма страна с твърда ръка и всеки българин да е равен с другите българи. Така няма да има алчност, злоба и престъпления от българи срещу българи.

    19:30 29.09.2026

  • 6 име

    5 0 Отговор
    Започвате лида загрявате защо ПП-ДБ нямат шанс никъде никога? Защото изградените структури на стари партии като БСП, ДПС и ГЕРБ започват да работят за ПБ.

    19:31 29.09.2026

  • 7 Българин

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Трябва да се учереди партия БКП "Тодор Живков", с основна задача дружба с Русия и с устава на БКП! За такава партия ще гласуват всички нормални българи!

    Коментиран от #8, #12

    19:32 29.09.2026

  • 8 ...???

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    С малката подробност, че Русия не е СССР!

    19:33 29.09.2026

  • 9 поКУРко

    5 0 Отговор
    Плъховете първи напускат кораба! Макар че преди него доста си биха камшика вече! Гледа да не изтърве последния влак!

    19:34 29.09.2026

  • 10 Хмм

    6 0 Отговор
    Никоя партия няма да търпи подобни членове. Върха на наглостта е да поиска и вот на доверие. Единствено заслужава да бъде изритан подобаващо с гръм и трясък.

    19:35 29.09.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    БАЙ РАПОН РАЗЧИТА ЧЕ АМЕРИКАНСКИТЕ КАПИТАЛИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА ЩЕ ГО СПАСЯТ
    ......
    ОБАЧЕ СЛЕД ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ .. ЩЕ ИЗКАРАМ ЦЕЛИЯ РЕЗИЛ НА ОПГ БСП И ОПГ ГЕРБ:)

    19:35 29.09.2026

  • 12 Да се чете

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Всички Ненормални българи.

    19:36 29.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не го познавам

    2 0 Отговор
    Но за мен си е едно лике.

    19:39 29.09.2026

  • 15 Гост

    5 0 Отговор
    Дъртите герберастии са изпечени крадци и хитреци. Това са основните две неща, на които се учи един гербераст като постъпи

    19:40 29.09.2026

  • 16 Емигрант

    3 0 Отговор
    Елементарни лъжжци са гербаджиите, този ще гласува за Йотова не по собствено желание, а така му е наредил дикктаторът на ГЕРБ - Борисов Тикввата ! Само в България измамниците могат да контролират населението по една причина, то е достатъчно мал(к)оумно за да не може да разбере как му експлоатират този недъг ! Един просsт бандит и мутра от 90-те успешно контролира и мами тази излагаща българите пред света прослойка ! Сега се очаква из медиите да се появят да раздават "зкъл" "намагнитени" престъпници, всички пропаднали и престъпни бивши политици и мошеници тип "бизнесмени" !

    19:40 29.09.2026

  • 17 Окооо

    4 0 Отговор
    ГЕРБ- ДПС, мръсна крадлива мафията, която тотално ограби България за последните 15- я
    16 години, когато изборите уж печелеше Боко, а всъщност управляваше Пеевски!!!

    Коментиран от #21

    19:42 29.09.2026

  • 18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 19 САНДОКАН

    4 0 Отговор
    Живко покажи на тези хора как са мяташ , как са мазниш

    19:42 29.09.2026

  • 20 Тоя гербаджийски мушмурок

    2 0 Отговор
    Вече нз колко мандата управлява Стара Загора и не направи един успореден булевард за изход от града в Западна посока . И всяка сутрин е адско задръстване по единствения булевард свързващ двата Железник - а ( западните квартали) с градската част.Две години търпяхме разкопани и затворени улици заради канализации и после вместо да асфалтират улиците нацяло ги направиха на едни ужасни криви кръпки.Черните ,кърски пътища сигурно са много по- добре от тия зарслийски сукаци.Няма кво да иска вот на доверие ,а направо да си хвърля оставката!

    19:43 29.09.2026

  • 21 Даа

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Окооо":

    Ами, да уж печелеше ГЕРБ, а всъщност целият финансов ресурс се диктуваше от Магнитски ( Пеевски- Горанов). Последното доказателство са откраднатите милиарди от мантинелите! Преди това КТБ, Булгартабак, Барселона гейт, ало Ваньо и прочие и прочие.

    19:46 29.09.2026

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