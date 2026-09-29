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Плевнелиев: България в момента е в гръцкия сценарий, не виждам стратегическа мисъл в това правителство

Плевнелиев: България в момента е в гръцкия сценарий, не виждам стратегическа мисъл в това правителство

29 Септември, 2026 19:34 1 224 59

  • росен плевнелиев-
  • българия-
  • гръцки сценарий-
  • мисъл-
  • правителство

Президентските избори са като един нов 9 септември, когато ще се реши дали комунисти, децата им и роднините им вземат цялата власт. Нито една държава не е станала по-богата, когато се е управлявала от популисти, коментира бившият държавен глава

Плевнелиев: България в момента е в гръцкия сценарий, не виждам стратегическа мисъл в това правителство - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Искам да благодаря на всички, които допринесоха това да се случи, както и на настоящето правителство. Това е един безспорно голям успех за българската държава и за българската дипломация. Това каза в "Лице в лице" по bTV президентът на България в периода 2012–2017 година Росен Плевнелиев във връзка с информацията, че тленните останки, за които се смята, че принадлежат на цар Самуил, ще бъдат предадени на България от Гърция тази седмица, цитиран от novini.bg.
Той коментира и разразилия се скандал с декларация срещу Русия на 50 страни в ООН - предимно от ЕС, в която е посочена и България. Президентът Илияна Йотова публикува във Фейсбук, че декларацията не е подписана, защото не бил нужен подпис.
В пълен шок съм след втория гаф на българската дипломация. Той придоби вече галактически размери, когато българският президент трябваше да се обяснява, че няма нищо общо с тази декларация, а най-смешни и жалки бяха от "Прогресивна България", когато излязоха да обясняват същото. Това е страшно падение на българската дипломация, това е страшно нечестна позиция и изключително нечестен подход към нашите партньори, заяви Плевнелиев.

В тази декларация няма нещо, което някой разумен и демократично мислещ човек може да оспори. В пълен шок съм, че се случва това нещо. В случая външно министерство не е виновно, отговорността е на президента. България си вкара страшен автогол с тази ситуация, влизаме в изолация, вече ни нямат доверие. Това тепърва ще доведе доведе до негативни резултати. Когато няма доверие, има по-малко стратегически инвестиции и най-лошото е, че България се изолира и може да стане плячка на други геополитически интереси. Ние се позиционираме някъде в ъгъла и това е много тежък грях на българската дипломация, подчерта президентът/в периода 2012–2017 година/.
Президентските избори са като един нов 9 септември, когато ще се реши дали комунисти, децата им и роднините им вземат цялата власт. Нито една държава не е станала по-богата, когато се е управлявала от популисти. България в момента е в гръцкия сценарий – не виждам дългосрочна мисъл, не виждам стратегическа мисъл в това правителство, което да заведе икономиката ни до едно по-високо ниво на доходите. Предвиждам забавяне на икономическото развитие и замръзване на доходите – не виждам адекватни мерки от правителството, каза още Росен Плевнелиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    96 1 Отговор
    Аз пък не виждам смисъл това същество плевньо да продължава да се обажда и да дава акъл..

    Коментиран от #23

    19:36 29.09.2026

  • 2 Помашката овчарка

    69 2 Отговор
    Се изока

    Коментиран от #16

    19:38 29.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    57 0 Отговор
    ПОТЪРСЕТЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
    НА КОЯ ХРАНИЛКА - В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОЯ ФИРМА СЕ Е УРЕДИЛ РОСЕН
    .....
    ЗА ДА ВИ СТАНЕ ЯСНО КОЙ Е !
    ... В ГРАДИНАТА СЪМ ПУША И ПИЯ КАФЕ - ФАЙЛС МУ Е НА ДРУГИЯ КОМПЮТЪР - МЪРЗИ МЕ ДА ОТИДА ДА ГО ИЗКАРАМ - НЕ ИДКАМ ДА СЕ НАТОВАРВАМ ДА ИМ ПОМНЯ ДАЛАВЕРИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕБИЛИ

    19:39 29.09.2026

  • 4 ЧЕХЛЮ

    67 1 Отговор
    Чехал ли си , амеба ли си . Деси скарай му се

    Коментиран от #9

    19:39 29.09.2026

  • 5 Абе, ти

    57 0 Отговор
    що не си в ДПС при твоите братовчеди.?!!

    19:41 29.09.2026

  • 6 Гербер

    60 0 Отговор
    Дори Борисов не го харесва

    19:41 29.09.2026

  • 7 Е Е ФАКТИ

    54 0 Отговор
    БОЮВОТО МАГАРАШВИЛИ ПАК ПЛЮВА СПРИСАБЕ ПОМАК СРАМА НЯМАШЛИ.

    19:42 29.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Е, да

    51 1 Отговор
    Явно е, че Плевнелиев е поредният политик, който не зачита народния вот. Може би се страхува, че и до него ще стигнат. Със сигурност и той е в някаква схема.Явно е, че все още се смята за някакъв фактор.

    Коментиран от #19

    19:43 29.09.2026

  • 11 Не разваляйте

    47 0 Отговор
    настроението ни с тоя цире. . Уважавайте нормалните люде .

    19:43 29.09.2026

  • 12 Град Козлодуй

    49 0 Отговор
    ЗАПОЧВАТ ДА ВАДЯТ СКЕЛЕТИ ОТ КОВЧЕГА ДА НИ ДАВАТ АКЪЛ!

    19:44 29.09.2026

  • 13 Спокоен

    55 0 Отговор
    Бях забравил колко противно е това същество.

    19:45 29.09.2026

  • 14 Мунчо от село Бузовград

    33 1 Отговор
    Триете....
    Преди една година какви сладки приказки ни разказваха такива като това нещо, а сега.....

    19:45 29.09.2026

  • 15 Шорт

    41 0 Отговор
    Плевлю помаков Банов. Пак шъ тъ биий СИНОПТИЧКАТА!

    19:46 29.09.2026

  • 16 Европеец

    32 2 Отговор

    До коментар #2 от "Помашката овчарка":

    Не знам дали е помак тоя, аз познавам много помаци и съм приятел с тях, мога да кажа хубави, честни и трудолюбиви хора
    .. нали си спомняш тиквата каккакваза и магаре да сложа пак ще спечели, когато плевньото стана президент-изкушавам се да напиша магарето на тиквата, но определено ще обидия магаретата.... Тоя продължава да носи зна,чката с украинския флаг, другите отдавна ги махнаха, но магарето се заринатило и иска да покаже инат.... Смешното, тъжното и парадоксалното в случая е, че е бившия комсомолски секретар говори лошо за комунистите.... Време е за ракийката, но ще кажа, че нов девети септември е необходим, защото петрохУанците и червените прогресисти тайно и не гласно за нас докарват нов девети юни....

    19:48 29.09.2026

  • 17 Пловдив

    18 0 Отговор
    А кой си ти?!

    19:49 29.09.2026

  • 18 Този човек, за него

    24 0 Отговор
    също се казват много лоши неща.
    Както и да произход, първо работа и т.н.
    Седнал да обсъжда сякаш не помни какво каза за него навремето ББ...

    19:50 29.09.2026

  • 19 ПРАВСИ ПРИЯТЕЛ

    9 3 Отговор

    До коментар #10 от "Е, да":

    ГОТОВ Е ЗА УБУВАНЕ НО ПЪРВО ГЛАВНИЯ ПРОКОРОР ПРЪСКАНЕ НА БОБИ ПЧЕЛИЧКИТЕ И ГАС ВСЬО МНОГОСА . ВЪРНЕТЕ ИВАН ГЕШЕВ ЩЕ БЪДЕ ВЕСЕЛО ПОД ШИПКОВИЯ ХРАС ПРАСЕТА НУШИ МУШМУРОЦИ.ЩЕ ГИ ПРЪСНИ КАТО ДЯДОВАТА ГЕРГОВА ПЕСЕН.

    19:52 29.09.2026

  • 20 Мунчо🐵

    19 4 Отговор
    Гърция и във фалит са ро-добре от БГ 🤡

    19:52 29.09.2026

  • 21 Рокси

    33 0 Отговор
    Плевнелиев подкрепи своя двойник Гюров по ьТВ и хептен го потопи!

    19:52 29.09.2026

  • 22 НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ

    1 20 Отговор
    За първи път съм съгласен с Плевнята.

    Коментиран от #29

    19:55 29.09.2026

  • 23 Даа

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Колкото повече такива индивиди плюят срещу новото управление, толкова повече му вдигат рейтинга!

    19:58 29.09.2026

  • 24 Ти да видиш

    22 0 Отговор
    Днес Плювнαлиев явно е измил чиниите и изгладил дрехите навреме и затова жена му го е пуснала да си събуе чехлите и да се направи на мъж по телевизията!

    20:00 29.09.2026

  • 25 Най слабия президент в историята на Бълг

    18 1 Отговор
    Роско лъжи колко пъти взе от държавни договори

    20:00 29.09.2026

  • 26 Бутилка домашна ракия за този

    16 0 Отговор
    който покаже снимка на плевела с изправена глава

    20:01 29.09.2026

  • 27 Тая

    16 0 Отговор
    Мижитурка от къде се появи да вземе да се скрие някъде

    20:04 29.09.2026

  • 28 Гуча гичева

    9 0 Отговор
    Само де.били братче

    20:04 29.09.2026

  • 29 той може и да е прав

    9 0 Отговор

    До коментар #22 от "НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ":

    но е магаре и трябва да мълчи

    20:04 29.09.2026

  • 30 Ха,ха

    4 0 Отговор
    Говорители🤣🤣🤣

    20:05 29.09.2026

  • 31 Нямам думи

    15 0 Отговор
    Е то, по-голям пупулист от тебе има ли,соросоидно магаре!

    20:06 29.09.2026

  • 32 батСали

    16 1 Отговор
    Чехлю е известен стратег.
    Ако изпозлвате неговите разбирания за стратегия, жена ви ще ви зареже и ще се натресете на някоя обрулена синоптичка, да обрули и вас!
    стратег, кво да го правиш?
    ЕнтелЕгентен малоумник!

    20:06 29.09.2026

  • 33 Европеец

    20 0 Отговор
    Тоя измамник още го търсят да го бият работниците които преди време е излъгал и завлякъл в Германия да му работят на ангария без да им плаща заплати. Оставил ги без пари и накрая са спали по гарите и пейките заради него!!! Пълен нещастник!

    20:06 29.09.2026

  • 34 Чехълчето

    18 0 Отговор
    Плювньо ги разбира гръцките работи, има огромна къща в Гърцийката до светите земи😉

    Коментиран от #42

    20:08 29.09.2026

  • 35 гоосе

    8 0 Отговор
    Стратегическа? Аз мисъл не виждам ...

    20:10 29.09.2026

  • 36 Нямам думи

    17 0 Отговор
    Всички го плюят,а той мисли, че дъжд вали!

    20:10 29.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Клдкбцц

    11 1 Отговор
    Нема ли да ходят тия по затворите вее бе😴😴😴

    20:15 29.09.2026

  • 39 Мюмюн

    7 0 Отговор
    а кой та пита ко виждаш?

    20:15 29.09.2026

  • 40 ПАСТИРКАТА РАЗВЕДЕ ЛИ СЕ

    12 1 Отговор
    Деси Ебановата нали го напусна?

    20:16 29.09.2026

  • 41 ШЕФА

    4 5 Отговор
    Брей тоя нац.предател и престъпник веднъж да каже нещо смислено !

    20:16 29.09.2026

  • 42 Ха,ха

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Чехълчето":

    Е па те говорителите са така🤣🤣🤣 после че я продаде да плати външния дълг

    20:16 29.09.2026

  • 43 Червен

    14 1 Отговор
    селяндур , мошеник , ощетил държавата ни с милиарди , както и европейските данъкоплатци ! Престъпник , който трябваше да бъде в затвора отдавна !

    20:17 29.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Много Известен Съветски Актьор

    3 15 Отговор
    Плевнелиев имаше повече достойнство от Мунчо и Рижавата. Тези мазни руски парцали, са най- смотаните, които са били в Президентството. Айде, Рижавата Биволица, навремето беше най-обикновена сервитьорка, докато учеше в университета, а старите партийни другари я подпляскваха по дебелият фундамент и се възползваха от нея сексуално. А за благодарност я пробутваха по кариерната стълбица. Така стигна до Президентството. Но, Мунчо нали беше военен, човек с "чест".

    20:18 29.09.2026

  • 46 Мутата

    6 1 Отговор
    Тоя наистина е идиот. Дете на комунист номенклатурчик

    20:25 29.09.2026

  • 47 боко

    9 0 Отговор
    Не го показвайте този дебил!

    20:31 29.09.2026

  • 48 сноу

    6 0 Отговор
    Тъй,тъй...щом плювлан е в шок значи нещата са сериозни и значи трябва да се вземат спешни мерки и да бъде окачен на куката, да му мине шока...Лошото е ,че пипне ли го веднъж шока, то е като ковида не пуска и ще трябва да бие коляно на путин да му прости греховете...Едва ли..

    20:33 29.09.2026

  • 49 Ами ти кой беше бе,

    7 0 Отговор
    Пинокио Пионков, нали и теб те инсталираха като тумор, ех чехльооо, марш в кухнята да чистиш.

    20:34 29.09.2026

  • 50 Гого

    3 0 Отговор
    Тоз г е й уцит крадлив докога ще го давате????

    20:36 29.09.2026

  • 51 Цървул недомаслен

    3 0 Отговор
    При тях стратегическа, а при теб НИКАКВА!

    20:36 29.09.2026

  • 52 Перо

    4 0 Отговор
    Тоя унтерменш и долнопробен селтик не го ли е срам да прави такива изявления, когато е бил второ поколение провинциална номенклатура на БКП! Прав беше тиквата като каза, че магаре да върже и то ще стане президент, сочейки Плевнелиев! Така и стана!

    20:37 29.09.2026

  • 53 Пууу

    4 0 Отговор
    да ти ....ката

    20:37 29.09.2026

  • 54 Изми ли чиниите?

    4 0 Отговор
    И да пуснеш пералнята.И за това не ставаш.

    20:38 29.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Чехльо скрий се

    2 0 Отговор
    Защо го показват тоя, който направи за смях България, този на когото Тиквата дърпаше ушите и беше много доволен от себе си, защото и магаре (каквото бе предложението Плевнелиев да е президент)да сложи все ще го изберат. Избраха го, но освен за статив, за нищо не ставаш. Леле как приемаше патафитее

    20:47 29.09.2026

  • 58 Демокрацията е лъжа!

    0 0 Отговор
    Пастирката иска да остане в историята като единствената жена президент на България, затова преви сечено на Йотова.

    20:50 29.09.2026

  • 59 1234

    0 0 Отговор
    Смешник

    20:54 29.09.2026

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