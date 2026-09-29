Плевнелиев: България в момента е в гръцкия сценарий, не виждам стратегическа мисъл в това правителство

Искам да благодаря на всички, които допринесоха това да се случи, както и на настоящето правителство. Това е един безспорно голям успех за българската държава и за българската дипломация. Това каза в "Лице в лице" по bTV президентът на България в периода 2012–2017 година Росен Плевнелиев във връзка с информацията, че тленните останки, за които се смята, че принадлежат на цар Самуил, ще бъдат предадени на България от Гърция тази седмица, цитиран от novini.bg.
Той коментира и разразилия се скандал с декларация срещу Русия на 50 страни в ООН - предимно от ЕС, в която е посочена и България. Президентът Илияна Йотова публикува във Фейсбук, че декларацията не е подписана, защото не бил нужен подпис.
В пълен шок съм след втория гаф на българската дипломация. Той придоби вече галактически размери, когато българският президент трябваше да се обяснява, че няма нищо общо с тази декларация, а най-смешни и жалки бяха от "Прогресивна България", когато излязоха да обясняват същото. Това е страшно падение на българската дипломация, това е страшно нечестна позиция и изключително нечестен подход към нашите партньори, заяви Плевнелиев.
В тази декларация няма нещо, което някой разумен и демократично мислещ човек може да оспори. В пълен шок съм, че се случва това нещо. В случая външно министерство не е виновно, отговорността е на президента. България си вкара страшен автогол с тази ситуация, влизаме в изолация, вече ни нямат доверие. Това тепърва ще доведе доведе до негативни резултати. Когато няма доверие, има по-малко стратегически инвестиции и най-лошото е, че България се изолира и може да стане плячка на други геополитически интереси. Ние се позиционираме някъде в ъгъла и това е много тежък грях на българската дипломация, подчерта президентът/в периода 2012–2017 година/.
Президентските избори са като един нов 9 септември, когато ще се реши дали комунисти, децата им и роднините им вземат цялата власт. Нито една държава не е станала по-богата, когато се е управлявала от популисти. България в момента е в гръцкия сценарий – не виждам дългосрочна мисъл, не виждам стратегическа мисъл в това правителство, което да заведе икономиката ни до едно по-високо ниво на доходите. Предвиждам забавяне на икономическото развитие и замръзване на доходите – не виждам адекватни мерки от правителството, каза още Росен Плевнелиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #23
19:36 29.09.2026
2 Помашката овчарка
Коментиран от #16
19:38 29.09.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА КОЯ ХРАНИЛКА - В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОЯ ФИРМА СЕ Е УРЕДИЛ РОСЕН
.....
ЗА ДА ВИ СТАНЕ ЯСНО КОЙ Е !
... В ГРАДИНАТА СЪМ ПУША И ПИЯ КАФЕ - ФАЙЛС МУ Е НА ДРУГИЯ КОМПЮТЪР - МЪРЗИ МЕ ДА ОТИДА ДА ГО ИЗКАРАМ - НЕ ИДКАМ ДА СЕ НАТОВАРВАМ ДА ИМ ПОМНЯ ДАЛАВЕРИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕБИЛИ
19:39 29.09.2026
4 ЧЕХЛЮ
Коментиран от #9
19:39 29.09.2026
5 Абе, ти
19:41 29.09.2026
6 Гербер
19:41 29.09.2026
7 Е Е ФАКТИ
19:42 29.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Е, да
Коментиран от #19
19:43 29.09.2026
11 Не разваляйте
19:43 29.09.2026
12 Град Козлодуй
19:44 29.09.2026
13 Спокоен
19:45 29.09.2026
14 Мунчо от село Бузовград
Преди една година какви сладки приказки ни разказваха такива като това нещо, а сега.....
19:45 29.09.2026
15 Шорт
19:46 29.09.2026
16 Европеец
До коментар #2 от "Помашката овчарка":Не знам дали е помак тоя, аз познавам много помаци и съм приятел с тях, мога да кажа хубави, честни и трудолюбиви хора
.. нали си спомняш тиквата каккакваза и магаре да сложа пак ще спечели, когато плевньото стана президент-изкушавам се да напиша магарето на тиквата, но определено ще обидия магаретата.... Тоя продължава да носи зна,чката с украинския флаг, другите отдавна ги махнаха, но магарето се заринатило и иска да покаже инат.... Смешното, тъжното и парадоксалното в случая е, че е бившия комсомолски секретар говори лошо за комунистите.... Време е за ракийката, но ще кажа, че нов девети септември е необходим, защото петрохУанците и червените прогресисти тайно и не гласно за нас докарват нов девети юни....
19:48 29.09.2026
17 Пловдив
19:49 29.09.2026
18 Този човек, за него
Както и да произход, първо работа и т.н.
Седнал да обсъжда сякаш не помни какво каза за него навремето ББ...
19:50 29.09.2026
19 ПРАВСИ ПРИЯТЕЛ
До коментар #10 от "Е, да":ГОТОВ Е ЗА УБУВАНЕ НО ПЪРВО ГЛАВНИЯ ПРОКОРОР ПРЪСКАНЕ НА БОБИ ПЧЕЛИЧКИТЕ И ГАС ВСЬО МНОГОСА . ВЪРНЕТЕ ИВАН ГЕШЕВ ЩЕ БЪДЕ ВЕСЕЛО ПОД ШИПКОВИЯ ХРАС ПРАСЕТА НУШИ МУШМУРОЦИ.ЩЕ ГИ ПРЪСНИ КАТО ДЯДОВАТА ГЕРГОВА ПЕСЕН.
19:52 29.09.2026
20 Мунчо🐵
19:52 29.09.2026
21 Рокси
19:52 29.09.2026
22 НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ
Коментиран от #29
19:55 29.09.2026
23 Даа
До коментар #1 от "Европеец":Колкото повече такива индивиди плюят срещу новото управление, толкова повече му вдигат рейтинга!
19:58 29.09.2026
24 Ти да видиш
20:00 29.09.2026
25 Най слабия президент в историята на Бълг
20:00 29.09.2026
26 Бутилка домашна ракия за този
20:01 29.09.2026
27 Тая
20:04 29.09.2026
28 Гуча гичева
20:04 29.09.2026
29 той може и да е прав
До коментар #22 от "НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ":но е магаре и трябва да мълчи
20:04 29.09.2026
30 Ха,ха
20:05 29.09.2026
31 Нямам думи
20:06 29.09.2026
32 батСали
Ако изпозлвате неговите разбирания за стратегия, жена ви ще ви зареже и ще се натресете на някоя обрулена синоптичка, да обрули и вас!
стратег, кво да го правиш?
ЕнтелЕгентен малоумник!
20:06 29.09.2026
33 Европеец
20:06 29.09.2026
34 Чехълчето
Коментиран от #42
20:08 29.09.2026
35 гоосе
20:10 29.09.2026
36 Нямам думи
20:10 29.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Клдкбцц
20:15 29.09.2026
39 Мюмюн
20:15 29.09.2026
40 ПАСТИРКАТА РАЗВЕДЕ ЛИ СЕ
20:16 29.09.2026
41 ШЕФА
20:16 29.09.2026
42 Ха,ха
До коментар #34 от "Чехълчето":Е па те говорителите са така🤣🤣🤣 после че я продаде да плати външния дълг
20:16 29.09.2026
43 Червен
20:17 29.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Много Известен Съветски Актьор
20:18 29.09.2026
46 Мутата
20:25 29.09.2026
47 боко
20:31 29.09.2026
48 сноу
20:33 29.09.2026
49 Ами ти кой беше бе,
20:34 29.09.2026
50 Гого
20:36 29.09.2026
51 Цървул недомаслен
20:36 29.09.2026
52 Перо
20:37 29.09.2026
53 Пууу
20:37 29.09.2026
54 Изми ли чиниите?
20:38 29.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Чехльо скрий се
20:47 29.09.2026
58 Демокрацията е лъжа!
20:50 29.09.2026
59 1234
20:54 29.09.2026