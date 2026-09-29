Плевнелиев: България в момента е в гръцкия сценарий, не виждам стратегическа мисъл в това правителство

Искам да благодаря на всички, които допринесоха това да се случи, както и на настоящето правителство. Това е един безспорно голям успех за българската държава и за българската дипломация. Това каза в "Лице в лице" по bTV президентът на България в периода 2012–2017 година Росен Плевнелиев във връзка с информацията, че тленните останки, за които се смята, че принадлежат на цар Самуил, ще бъдат предадени на България от Гърция тази седмица, цитиран от novini.bg.

Той коментира и разразилия се скандал с декларация срещу Русия на 50 страни в ООН - предимно от ЕС, в която е посочена и България. Президентът Илияна Йотова публикува във Фейсбук, че декларацията не е подписана, защото не бил нужен подпис.

В пълен шок съм след втория гаф на българската дипломация. Той придоби вече галактически размери, когато българският президент трябваше да се обяснява, че няма нищо общо с тази декларация, а най-смешни и жалки бяха от "Прогресивна България", когато излязоха да обясняват същото. Това е страшно падение на българската дипломация, това е страшно нечестна позиция и изключително нечестен подход към нашите партньори, заяви Плевнелиев.

В тази декларация няма нещо, което някой разумен и демократично мислещ човек може да оспори. В пълен шок съм, че се случва това нещо. В случая външно министерство не е виновно, отговорността е на президента. България си вкара страшен автогол с тази ситуация, влизаме в изолация, вече ни нямат доверие. Това тепърва ще доведе доведе до негативни резултати. Когато няма доверие, има по-малко стратегически инвестиции и най-лошото е, че България се изолира и може да стане плячка на други геополитически интереси. Ние се позиционираме някъде в ъгъла и това е много тежък грях на българската дипломация, подчерта президентът/в периода 2012–2017 година/.

Президентските избори са като един нов 9 септември, когато ще се реши дали комунисти, децата им и роднините им вземат цялата власт. Нито една държава не е станала по-богата, когато се е управлявала от популисти. България в момента е в гръцкия сценарий – не виждам дългосрочна мисъл, не виждам стратегическа мисъл в това правителство, което да заведе икономиката ни до едно по-високо ниво на доходите. Предвиждам забавяне на икономическото развитие и замръзване на доходите – не виждам адекватни мерки от правителството, каза още Росен Плевнелиев.