Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Антунович защити Крушарски: Извадете парите
  Тема: Известни личности

Антунович защити Крушарски: Извадете парите

29 Септември, 2026 19:30 358 0

  • локомотив пловдив-
  • христо крушарски-
  • саша антунович-
  • арда-
  • български футбол

Бившият нападател на Локомотив (София) застана зад бизнесмена след оттеглянето му от Локомотив (Пловдив). „Черно-белите“ ще играят закрита контрола с Арда на 2 октомври.

Антунович защити Крушарски: Извадете парите - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Саша Антунович защити Христо Крушарски след решението на бизнесмена да се оттегли от Локомотив (Пловдив) и да депозира акциите си при нотариус. Бившият нападател на Локомотив (София) и бивш директор в Царско село отправи остър призив към критиците на досегашния собственик на „черно-белите“.

„Крушарски ми е приятел. Айде сега вие, които го плюехте, извадете парите!“, написа Антунович. Той твърди, че Крушарски е дал 35 милиона лева лични средства и е постигнал успехи без помощ от други хора.

Антунович и собственикът на Царско село Стойне Манолов са сред близките до Крушарски хора във футболните среди. Sportal посочва, че през последните години значителна част от селекцията на Локомотив (Пловдив) е минавала през тях. Сред споменатите футболисти са Перея, преминал в Левски, и Цварц, който е заиграл в ЦСКА.

Локомотив и Арда ще играят закрита контрола

Междувременно Локомотив (Пловдив) и Арда са договорили контролна среща по време на паузата за националните отбори. Двубоят е насрочен за 2 октомври от 11:00 часа и ще се проведе на помощния терен на Лаута.

Контролата ще бъде закрита за фенове и представители на медиите. На стадион „Христо Ботев“ в момента се извършват дейности по подобряване на тревното покритие, заради което мачът ще се играе на помощното игрище.

Източници: Спортал


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове