Антунович защити Крушарски: Извадете парите

Саша Антунович защити Христо Крушарски след решението на бизнесмена да се оттегли от Локомотив (Пловдив) и да депозира акциите си при нотариус. Бившият нападател на Локомотив (София) и бивш директор в Царско село отправи остър призив към критиците на досегашния собственик на „черно-белите“.

„Крушарски ми е приятел. Айде сега вие, които го плюехте, извадете парите!“, написа Антунович. Той твърди, че Крушарски е дал 35 милиона лева лични средства и е постигнал успехи без помощ от други хора.

Антунович и собственикът на Царско село Стойне Манолов са сред близките до Крушарски хора във футболните среди. Sportal посочва, че през последните години значителна част от селекцията на Локомотив (Пловдив) е минавала през тях. Сред споменатите футболисти са Перея, преминал в Левски, и Цварц, който е заиграл в ЦСКА.

Локомотив и Арда ще играят закрита контрола

Междувременно Локомотив (Пловдив) и Арда са договорили контролна среща по време на паузата за националните отбори. Двубоят е насрочен за 2 октомври от 11:00 часа и ще се проведе на помощния терен на Лаута.

Контролата ще бъде закрита за фенове и представители на медиите. На стадион „Христо Ботев“ в момента се извършват дейности по подобряване на тревното покритие, заради което мачът ще се играе на помощното игрище.

Източници: Спортал