724 нови случая на коронавирус, починаха 7 заразени

724 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са 12,7 на сто от направените 5682 теста, показват актуализираните данни на Единния информационен портал към полунощ.

Най-много са новите случаи в София - 107, следват областите: Пловдив - с 85 и Стара Загора - с 47 новоинфектирани.

В болница се лекуват 735 души. 42 пациенти са в интензивно отделение.

Като излекувани за 24 часа са отчетени 1095 души, починали са 7.

През последното денонощие са били поставени 762 ваксини. Общият брой на хората със завършен ваксинационен цикъл у нас вече е 2 069 754.