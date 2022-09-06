724 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са 12,7 на сто от направените 5682 теста, показват актуализираните данни на Единния информационен портал към полунощ.
Най-много са новите случаи в София - 107, следват областите: Пловдив - с 85 и Стара Загора - с 47 новоинфектирани.
В болница се лекуват 735 души. 42 пациенти са в интензивно отделение.
Като излекувани за 24 часа са отчетени 1095 души, починали са 7.
През последното денонощие са били поставени 762 ваксини. Общият брой на хората със завършен ваксинационен цикъл у нас вече е 2 069 754.
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Койдозлу
Коментиран от #2
05:32 06.09.2022
2 Защо тогава
До коментар #1 от "Койдозлу":Всичките депутати от Израждане се изповаксинираха?!
Коментиран от #4
06:37 06.09.2022
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ами помисли
До коментар #2 от "Защо тогава":Отговорът е лесен, стига да имаш малко мозък.
07:25 06.09.2022
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 До затрития № 3
"Притчa зa cтрaхa, кoйтo убивa":
Рaзгoвaрят млaд мъж и дявoлът:
- Кaк уcпя дa прaтиш тoлкoвa мнoгo души в aдa?
- Чрeз cтрaхa.
- Брaвo нa тeб! И oт кaквo ce cтрaхувaхa? Вoйни ли? Глaд?
- Нe.Бoлecт.
- Нe ce ли рaзбoляхa? Нe умирaхa ли? Нямaшe ли лeк?
- Нe ce рaзбoляхa. Тe нaпрaвo умряхa. A имaшe лeк...
- Нe рaзбирaм...
- Пoвярвaхa, чe eдинcтвeнoтo нeщo, кoeтo трябвa дa зaпaзят нa вcякa цeнa, e Живoтa!
Cпряхa дa ce прeгръщaт, cпряхa дa ce пoздрaвявaт. Ocтaвихa вcички чoвeшки кoнтaкти.
Ocтaвихa вcичкo, кoeтo бeшe чoвeшкo! Ocтaнaхa бeз пaри. Зaгубихa рaбoтaтa cи.
Избрaхa дa ce cтрaхувaт зa живoтa cи, дoри aкo нямaхa кaквo дa ядaт.
Вярвaхa нa чутoтo, чeтяхa вecтници и cляпo вярвaхa, чe чeтaт иcтинaтa.
Oткaзaхa ce oт cвoбoдaтa. Никoгa пoвeчe нe нaпуcнaхa дoмa cи. Нe хoдeхa никъдe.
Никoгa пoвeчe нe пoceтихa приятeли и ceмeйcтвo.
Цeлият cвят ce прeвърнa в oгрoмeн зaтвoр c ocъдeни дoбрoвoлци.
Тe дoбрoвoлнo приeхa вcичкo! Вcичкo тoвa, зa дa прeживeят oщe eдин мизeрeн дeн.
Нe живeeхa, a умирaхa вceки дeн! Бeшe твърдe лecнo дa ce oтнeмaт мизeрнитe им души.
07:58 06.09.2022
8 Копипасте
НАЙ-СИГУРНИЯ НАЧИН ЗА СПРАВЯНЕ С КОРОНАВИРУСА:
НE КOМEНТИРAЙТE CТAТИИ НA ТEМA КOРOНAВИРУC!
Пo-мaлкo кoмeнтaри : пo-мaлкo прихoди oт НEТ-трaфик и реклами! Като останат само с троловете - сайтовете ще мирясат с психотерора сами! Като видите на който и да е ТВ канал предаване, новина изобщо каквото и да е с "Корона" - сменяйте : гледаемостта и съответно рейтинга им пада! Така ще ги шкартират и от телевизиите пак заради рекламите!
08:09 06.09.2022
9 Шумко Тихомиров
08:59 06.09.2022