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724 нови случая на коронавирус, починаха 7 заразени

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724 нови случая на коронавирус, починаха 7 заразени

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42-ма пациенти са в интензивно отделение

724 нови случая на коронавирус, починаха 7 заразени - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

724 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са 12,7 на сто от направените 5682 теста, показват актуализираните данни на Единния информационен портал към полунощ.

Най-много са новите случаи в София - 107, следват областите: Пловдив - с 85 и Стара Загора - с 47 новоинфектирани.

В болница се лекуват 735 души. 42 пациенти са в интензивно отделение.

Като излекувани за 24 часа са отчетени 1095 души, починали са 7.

През последното денонощие са били поставени 762 ваксини. Общият брой на хората със завършен ваксинационен цикъл у нас вече е 2 069 754.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Койдозлу

    28 3 Отговор
    И все пак Путин спаси света от ковид19.

    Коментиран от #2

    05:32 06.09.2022

  • 2 Защо тогава

    3 25 Отговор

    До коментар #1 от "Койдозлу":

    Всичките депутати от Израждане се изповаксинираха?!

    Коментиран от #4

    06:37 06.09.2022

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ами помисли

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Защо тогава":

    Отговорът е лесен, стига да имаш малко мозък.

    07:25 06.09.2022

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 До затрития № 3

    9 1 Отговор
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    - Чрeз cтрaхa.
    - Брaвo нa тeб! И oт кaквo ce cтрaхувaхa? Вoйни ли? Глaд?
    - Нe.Бoлecт.
    - Нe ce ли рaзбoляхa? Нe умирaхa ли? Нямaшe ли лeк?
    - Нe ce рaзбoляхa. Тe нaпрaвo умряхa. A имaшe лeк...
    - Нe рaзбирaм...
    - Пoвярвaхa, чe eдинcтвeнoтo нeщo, кoeтo трябвa дa зaпaзят нa вcякa цeнa, e Живoтa!
    Cпряхa дa ce прeгръщaт, cпряхa дa ce пoздрaвявaт. Ocтaвихa вcички чoвeшки кoнтaкти.
    Ocтaвихa вcичкo, кoeтo бeшe чoвeшкo! Ocтaнaхa бeз пaри. Зaгубихa рaбoтaтa cи.
    Избрaхa дa ce cтрaхувaт зa живoтa cи, дoри aкo нямaхa кaквo дa ядaт.
    Вярвaхa нa чутoтo, чeтяхa вecтници и cляпo вярвaхa, чe чeтaт иcтинaтa.
    Oткaзaхa ce oт cвoбoдaтa. Никoгa пoвeчe нe нaпуcнaхa дoмa cи. Нe хoдeхa никъдe.
    Никoгa пoвeчe нe пoceтихa приятeли и ceмeйcтвo.
    Цeлият cвят ce прeвърнa в oгрoмeн зaтвoр c ocъдeни дoбрoвoлци.
    Тe дoбрoвoлнo приeхa вcичкo! Вcичкo тoвa, зa дa прeживeят oщe eдин мизeрeн дeн.
    Нe живeeхa, a умирaхa вceки дeн! Бeшe твърдe лecнo дa ce oтнeмaт мизeрнитe им души.

    07:58 06.09.2022

  • 8 Копипасте

    13 1 Отговор
    ТОВА НАЙ-ПОСЛЕ СЕ СЛУЧИ!
    НАЙ-СИГУРНИЯ НАЧИН ЗА СПРАВЯНЕ С КОРОНАВИРУСА:
    НE КOМEНТИРAЙТE CТAТИИ НA ТEМA КOРOНAВИРУC!
    Пo-мaлкo кoмeнтaри : пo-мaлкo прихoди oт НEТ-трaфик и реклами! Като останат само с троловете - сайтовете ще мирясат с психотерора сами! Като видите на който и да е ТВ канал предаване, новина изобщо каквото и да е с "Корона" - сменяйте : гледаемостта и съответно рейтинга им пада! Така ще ги шкартират и от телевизиите пак заради рекламите!

    08:09 06.09.2022

  • 9 Шумко Тихомиров

    5 0 Отговор
    Няма почивка за бялата мафия и мисирките и....

    08:59 06.09.2022