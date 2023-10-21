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310 са новите случаи на коронавирус у нас

21 Октомври, 2023 08:21 621 7

310 са новите случаи на коронавирус у нас

  • коронавирус-
  • пандемия-
  • българия

Трима са починали, а 408 са излекувани

310 са новите случаи на коронавирус у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

310 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 172 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Трима са починали, а 408 са излекувани.

В болници за лечение остават 423 пациенти, изброи news.bg. От тях 24-ма са в интензивни отделения. 59 са новоприетите пациенти.

През последните 24 часа са поставени 3 714 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 10; Бургас - 25; Варна - 20; Велико Търново - 11; Видин - 2; Враца - 6; Габрово - 9; Добрич - 2; Кърджали - 0; Кюстендил - 1; Ловеч - 8; Монтана - 3; Пазарджик - 6; Перник - 6; Плевен - 2; Пловдив - 19; Разград - 4; Русе - 13; Силистра - 4; Сливен - 13; Смолян - 0; София област - 8; София град - 85; Стара Загора - 25; Търговище - 2; Хасково - 5; Шумен - 11; Ямбол - 10 души.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    10 1 Отговор
    Този път няма да сме с маски ! Този път - с противогази! Дарт Вейдър , до Дарт Вейдъра , мале.....

    Коментиран от #5

    08:26 21.10.2023

  • 2 Дупничанин

    9 0 Отговор
    Закъсневаш! Таман си викам, кво стана с тия статии за ковид измамата, да не спреха? Другия път по-рано ги пускай, зема а получа некой нервен срив от пренапрежение дали "ше се мре яко".

    08:27 21.10.2023

  • 3 Така така

    8 1 Отговор
    И какво ми дреме за короната болести да искаш в тая система на геноцид в ес и от всички се мре но на никой не му пука а докторите повечето са за Надин да се бракуват че са безполезни но и скъпи. Седнали само с тоя ковид да пълнят главите на хората и то пак за пари изобщо не им пука но трябва да си продават боклукчивите ваксини те ьатова е цялата олелия

    08:28 21.10.2023

  • 4 Аз съм z

    10 2 Отговор
    Вече никой не вярва в това . Всеки ден умират и здрави хора . Изнесените данни са стъкмистика .

    08:28 21.10.2023

  • 5 Тизе

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Па помниш ли , как лекуваа Люк Скайуокър ! Направо - люууус , у варело с ваксината.....

    Коментиран от #7

    08:46 21.10.2023

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да те опъне д-р. Джак

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тизе":

    Дааа, ама после му поникнА нова ръка!

    09:39 21.10.2023