310 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 172 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.
Трима са починали, а 408 са излекувани.
В болници за лечение остават 423 пациенти, изброи news.bg. От тях 24-ма са в интензивни отделения. 59 са новоприетите пациенти.
През последните 24 часа са поставени 3 714 ваксини.
Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 10; Бургас - 25; Варна - 20; Велико Търново - 11; Видин - 2; Враца - 6; Габрово - 9; Добрич - 2; Кърджали - 0; Кюстендил - 1; Ловеч - 8; Монтана - 3; Пазарджик - 6; Перник - 6; Плевен - 2; Пловдив - 19; Разград - 4; Русе - 13; Силистра - 4; Сливен - 13; Смолян - 0; София област - 8; София град - 85; Стара Загора - 25; Търговище - 2; Хасково - 5; Шумен - 11; Ямбол - 10 души.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
Коментиран от #5
08:26 21.10.2023
2 Дупничанин
08:27 21.10.2023
3 Така така
08:28 21.10.2023
4 Аз съм z
08:28 21.10.2023
5 Тизе
До коментар #1 от "Хахаха":Па помниш ли , как лекуваа Люк Скайуокър ! Направо - люууус , у варело с ваксината.....
Коментиран от #7
08:46 21.10.2023
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Да те опъне д-р. Джак
До коментар #5 от "Тизе":Дааа, ама после му поникнА нова ръка!
09:39 21.10.2023