Почти двойно е поскъпването на стоматологичните услуги

Почти двойно поскъпване на стоматологичните услуги у нас. А над 4% от българите нямат достъп до зъболекар – това показват данните на Евростат. Освен финансови, причините са и липсата на зъболекарски кабинети в малките населени места. Въпреки това, България е сред страните с най-много стоматолози на глава от населението – над десет хиляди, съобщи БНТ.
Задължително веднъж годишно Юлиян Иванов посещава зъболекар за профилактичен преглед, пломба или вадене на зъб. Това са трите лечебни дейности, които плаща Здравната каса. Денталното му състояние обаче изисква по-сериозни манипулации, съответно и сметката нараства значително.
Юлиян Иванов: „Здравната каса не поема импланти и това означава, че аз сам трябва да си платя. Повечето хора теглят заем, за да си направят импланти и хубави зъби. Все пак ние не сме като хората от чужбина, които идват в България на туризъм и посещават зъболекар, и на тях им е много изгодно. Но за нас, българите, все още не е така.”
„Едно време имаше в училищата прегледи, там да се хване… Сега няма контрол. Пред пенсия съм. Ужас – да не се налага да си слагам ченета. Дано на никого да не се налага да ходи на стоматолог. Ужасно скъпи са.”
Според д-р Борислав Петров опасенията на пациентите, че цените на стоматологичните услуги ще тръгнат нагоре заради въвеждането на еврото, са неоснователни. Завишението идва заради поскъпването на материалите, които се внасят от чужбина.
Д-р Борислав Петров – стоматолог и имплантолог: „Моята практика работи основно с материали от Япония и от Германия, като се наблюдава тенденция последните години цената им значително да се увеличава, което неминуемо рефлектира и върху цените. Но все пак се стремя да ги запазя сравнително достъпни за хората. Един от често използваните препарати, който се използва за кореново лечение, беше на цена 4,20 лв. през 2004 година, минава през 5 лева през 2015, 18 лева, и в момента е на цена над 25 лева.”
Върху крайната цена на денталните услуги влияе и поскъпването на тока, водата, както и вдигането на наемите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #3
14:32 11.12.2025
2 На когото му е
14:51 11.12.2025
3 Трябва
До коментар #1 от "ООрана държава":ли? А да поеме смяната на зимните ти гуми и реновирането на банята ти и това ли трябва да поема държавата?
15:11 11.12.2025
4 От Варна
Коментиран от #8, #9
15:17 11.12.2025
5 Евроатлантик
15:19 11.12.2025
6 ДАда
Коментиран от #7
15:20 11.12.2025
7 Защо
До коментар #6 от "ДАда":да трябва? Защото ти се иска? С какво ти е длъжен българският данъкоплатец?
15:26 11.12.2025
8 Тогава
До коментар #4 от "От Варна":недей да ходиш на зъболекар, стой си вкъщи. Щом ти доброволно влизаш в неговия кабинет значи си съгласен да платиш за неговата услуга това което той сам си е определил че тази услуга струва. Ако не си съгласен, не влизай в кабинета му
15:30 11.12.2025
9 Кирил
До коментар #4 от "От Варна":Ти защо не си миеш зъбите? Малко са 50 евро - аз взимам по 100.
Коментиран от #10
16:00 11.12.2025
10 От Варна
До коментар #9 от "Кирил":Мия си зъбите според правилата, ползвам води и гелове, помощни четчици и конци! За сведение, любезни, аз съм на 70 години само с две пломби и всички останали зъби на мястото им. Дай Боже и на теб здрави зъби….
16:16 11.12.2025