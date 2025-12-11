Новини
Почти двойно е поскъпването на стоматологичните услуги

11 Декември, 2025 14:30 1 040 10

  • стоматологични услуги-
  • поскъпване-
  • зъби-
  • пломби

Завишението идва заради поскъпването на материалите, които се внасят от чужбина

Почти двойно е поскъпването на стоматологичните услуги - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Почти двойно поскъпване на стоматологичните услуги у нас. А над 4% от българите нямат достъп до зъболекар – това показват данните на Евростат. Освен финансови, причините са и липсата на зъболекарски кабинети в малките населени места. Въпреки това, България е сред страните с най-много стоматолози на глава от населението – над десет хиляди, съобщи БНТ.

Задължително веднъж годишно Юлиян Иванов посещава зъболекар за профилактичен преглед, пломба или вадене на зъб. Това са трите лечебни дейности, които плаща Здравната каса. Денталното му състояние обаче изисква по-сериозни манипулации, съответно и сметката нараства значително.

Юлиян Иванов: „Здравната каса не поема импланти и това означава, че аз сам трябва да си платя. Повечето хора теглят заем, за да си направят импланти и хубави зъби. Все пак ние не сме като хората от чужбина, които идват в България на туризъм и посещават зъболекар, и на тях им е много изгодно. Но за нас, българите, все още не е така.”

„Едно време имаше в училищата прегледи, там да се хване… Сега няма контрол. Пред пенсия съм. Ужас – да не се налага да си слагам ченета. Дано на никого да не се налага да ходи на стоматолог. Ужасно скъпи са.”

Според д-р Борислав Петров опасенията на пациентите, че цените на стоматологичните услуги ще тръгнат нагоре заради въвеждането на еврото, са неоснователни. Завишението идва заради поскъпването на материалите, които се внасят от чужбина.

Д-р Борислав Петров – стоматолог и имплантолог: „Моята практика работи основно с материали от Япония и от Германия, като се наблюдава тенденция последните години цената им значително да се увеличава, което неминуемо рефлектира и върху цените. Но все пак се стремя да ги запазя сравнително достъпни за хората. Един от често използваните препарати, който се използва за кореново лечение, беше на цена 4,20 лв. през 2004 година, минава през 5 лева през 2015, 18 лева, и в момента е на цена над 25 лева.”

Върху крайната цена на денталните услуги влияе и поскъпването на тока, водата, както и вдигането на наемите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    14 1 Отговор
    Държавата нищо не поема

    Коментиран от #3

    14:32 11.12.2025

  • 2 На когото му е

    7 2 Отговор
    Скъпо - да ходи в Турция, има достатъчно добри клиники на сносни цени, които работят качествено. Стига човек да си е направил проучването предварително.

    14:51 11.12.2025

  • 3 Трябва

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    ли? А да поеме смяната на зимните ти гуми и реновирането на банята ти и това ли трябва да поема държавата?

    15:11 11.12.2025

  • 4 От Варна

    6 1 Отговор
    При заплащане на 50 лв, за заглаждане(само) на отчупен зъб, докторът ми каза буквално:” сега 50 лв, догодина 50 евро”. И прави впечатление, че не работят пломби и дребни неща. Предпочитат скъпо платени процедури! И само единици работят по здравна каса! Зъболекарите са най -сивата услуга, предвид неконтролируемост печалбите на кабинетите. Те са галениците на НАП!

    Коментиран от #8, #9

    15:17 11.12.2025

  • 5 Евроатлантик

    1 6 Отговор
    Еврото ни прави по-богати, по-силни и по-стабилни!

    15:19 11.12.2025

  • 6 ДАда

    5 1 Отговор
    Държавата трябва да поеме по- голяма част от денталните грижи, а не като сега.

    Коментиран от #7

    15:20 11.12.2025

  • 7 Защо

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДАда":

    да трябва? Защото ти се иска? С какво ти е длъжен българският данъкоплатец?

    15:26 11.12.2025

  • 8 Тогава

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "От Варна":

    недей да ходиш на зъболекар, стой си вкъщи. Щом ти доброволно влизаш в неговия кабинет значи си съгласен да платиш за неговата услуга това което той сам си е определил че тази услуга струва. Ако не си съгласен, не влизай в кабинета му

    15:30 11.12.2025

  • 9 Кирил

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "От Варна":

    Ти защо не си миеш зъбите? Малко са 50 евро - аз взимам по 100.

    Коментиран от #10

    16:00 11.12.2025

  • 10 От Варна

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кирил":

    Мия си зъбите според правилата, ползвам води и гелове, помощни четчици и конци! За сведение, любезни, аз съм на 70 години само с две пломби и всички останали зъби на мястото им. Дай Боже и на теб здрави зъби….

    16:16 11.12.2025