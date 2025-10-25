Новини
Ортодонт заклейми близалките като най-вредни за зъбния емайл

25 Октомври, 2025 15:04, обновена 25 Октомври, 2025 15:10 434 2

Освен че провокират развитието на кариеси, могат дори да повлияят на развитието на неправилно подреждане на зъбите при децата

Ортодонт заклейми близалките като най-вредни за зъбния емайл - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Близалките са най-вредни за зъбите сред сладките храни, предупреди ортодонтът Виктория Радко.

Според зъболекарката, близалките са най-вредни за емайла, провокират развитието на кариеси и, ако се консумират често, могат дори да повлияят на развитието на неправилно подреждане на зъбите при децата.

„Близалките са концентрирана захар, която остава в устата дълго време, обгръщайки зъбите в сладка среда. За разлика от шоколада или маршмелоу, които ядем бързо, близалката е в контакт с емайла за 10-15 минути. През това време киселинността в устата се променя драстично, бактериите започват активно да се размножават и да разрушават зъбната тъкан“, обясни Радко.

Въпреки това, както отбеляза лекарката, не е необходимо напълно да се въздържате от сладкиши. Тя посъветва да изберете алтернативи, които не увреждат емайла. Например, бонбони и дъвчащи таблетки за смучене с естествения заместител на захарта ксилитол, който не причинява кариеси и дори има лек антимикробен ефект.

Радко напомни, че е по-добре да се яде десерт след основно хранене, отколкото да се хапва през целия ден. Това ще намали вероятността от кариес. След консумация на сладкиши е полезно да се изплаква устата с вода или неподсладена напитка, за да се намали киселинността и да се премахнат остатъците от захар от зъбите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вале-каро

    0 0 Отговор
    През годините от както се помня,а те не са малко,разбрах едно.Колкото повече се развива науката,толкова по-болен става човека.

    15:22 25.10.2025

  • 2 Няма

    2 1 Отговор
    Такова нещо! Една мацка ми сподели че единствено от многото любов към близалките през годините небцето и се е повдигнало по на високо от многото смучене и сега може да учотребява и по големи близалки!

    15:29 25.10.2025