Проблемите с венците увеличават риска от инфаркт и инсулт

Поддържането на добра устна хигиена може да се окаже ключов фактор не само за зъбите, но и за здравето на сърцето и мозъка. Две нови изследвания, публикувани в списанието Neurology Open Access, установяват връзка между заболяванията на венците, кариесите и повишения риск от инсулт и инфаркт.

Първото проучване показва, че възрастни с пародонтални заболявания имат по-изразени промени в бялото мозъчно вещество — зона, критична за предаването на сигнали между различни мозъчни структури. Според изследователите тези промени са потенциално свързани със системно възпаление, което увеличава риска от атеросклероза и увреждане на малките мозъчни съдове.

„Пародонтозата е свързана с повишени нива на възпаление, което играе роля в стесняването и втвърдяването на артериите. Това се отразява както на мозъка, така и на сърдечносъдовата система“, казва д-р Сувик Сен, професор по неврология в Университета на Южна Каролина, цитиран от NBC News.

Второто изследване на екипа показва, че при хора, страдащи едновременно от заболявания на венците и зъбен кариес, рискът от инфаркт е с 86% по-висок в сравнение с тези, които поддържат добро орално здраве. Данните показват, че комбинацията от двата проблема има синергичен ефект и значително увеличава вероятността от сериозни сърдечни инциденти.

„Ако имате както кариеси, така и пародонтално заболяване, това не е просто удвоен проблем – това е сигнал за системно възпаление, което може да доведе до тежки сърдечни усложнения“, коментира Сен.

От друга страна, добрата устна хигиена се свързва с осезаемо понижаване на риска. Според изследването, редовното миене на зъбите, използването на зъбен конец и посещенията при стоматолог са свързани с до 81% по-нисък риск от сърдечен удар при участниците с добри хигиенни навици.

Световната здравна организация посочва, че над 3,5 милиарда души по света страдат от заболявания на зъбите или венците. В САЩ, според данни на Американската кардиологична асоциация, всяка година над 795 000 души преживяват инсулт. Учените отбелязват, че макар настоящите изследвания да не доказват директна причинно-следствена връзка, натрупващите се доказателства показват, че възпаленията в устната кухина могат да играят съществена роля в развитието на сърдечносъдови и мозъчни заболявания.

Според експертите, поддържането на зъбите и венците в добро състояние е достъпна, нискорискова и ефективна стратегия за намаляване на риска от едни от най-разпространените и смъртоносни заболявания в световен мащаб.