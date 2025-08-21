Новини
Черен рекорд: Европа отчете повече и по-тежки болести, предавани от комари

21 Август, 2025 19:31 636 13

Промяната на климата води до по-дълги и по-интензивни сезони на заболявания, причинени от комари

Черен рекорд: Европа отчете повече и по-тежки болести, предавани от комари - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Европа преживява по-дълги и по-интензивни сезони на заболявания, причинени от комари, включително инфекции от западнонилския вирус (WNV) и вирусното заболяване чикунгуня, съобщават от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). Тази промяна е предизвикана от климатични и екологични фактори като покачване на температурите, по-дълги лета, по-меки зими и промени при дъждовете – условия, които заедно създават благоприятна среда за съществуването на комарите и пренасянето на вируси от тях, пояснява БТА.

„Европа навлиза в нова фаза, в която по-дълго, широкоразпространено и интензивно предаване на болести, причинени от комарите, се превръща в „новото нормално“. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията работи отблизо със засегнатите държави и всички страни членки за предоставяне на специализирана подкрепа, своевременно наблюдение, обновяване на препоръките в областта на общественото здравеопазване и практически инструменти за засилване на европейския отговор“, казва директорът на ECDC Памела Ренди-Вагнер.

Разпространение на чикугуня и западнонилски вирус

Тигровият комар, който разпространява вируса чикугуня, е открит в 16 европейски страни и 369 региона (в сравнение със 114 преди десетилетие). Заедно с нарастване на международни пътувания, това разпространение увеличава вероятността за поява на случаи на местно ниво. В Европа има 27 огнища на чикугуня досега – нов рекорд за континента. За пръв път случай на чикугуня е регистриран във Франция, в региона на Елзас – изключително рядка поява на тази надморска височина.

Разпространението на случаи на западнонилски вирус в Европа продължава да се развива и пред последното десетилетие инфекцията е откривана в нови региони всяка година. Тази година за пръв път инфекции са докладвани в италианските провинции Латина и Фрозиноне и в окръг Сълаж в Румъния. В Европа се наблюдава най-високият брой случаи на западнонилски вирус от три години. ECDC очаква инфекциите да продължат да се увеличават, достигайки сезонен връх през август и септември.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията препоръчва на живеещите в засегнатите области и на посетителите, особено възрастни хора, деца и хора с отслабена имунна система да се предпазват от ухапвания от комари, като използват препарати срещу тези насекоми, носят дълги ръкави и панталони, особено на разсъмване и в сумрак, да използват мрежи за прозорци и легла и климатици и вентилатори. Здравните работници трябва да са наясно с циркулацията на тези вируси и да осигуряват ранна диагностика. Нови ваксини са разработени за вирусната болест чикунгуня, но няма ваксина за човешка употреба на инфекцията от западнонилски вирус (WNV).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Кренвирш

    4 0 Отговор
    На Бил Гейтс-филантропа, комарите.

    19:33 21.08.2025

  • 2 Пич

    3 0 Отговор
    Тези тъпи Урсулианци заради украинците останаха без пари и за комари да пръскат !!!

    19:39 21.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Добрият чичко Бил

    2 0 Отговор
    Нема страшно! Приготвил съм ваксинки за всичко и за всички. Тествани и безопасни. хи хи хи....хи хи хи

    19:46 21.08.2025

  • 7 Коментиращ

    2 0 Отговор
    Урсула и нейният личен авер, начело на Фашзер, харесват тая статия!
    Все пак трилионите давани за задължителни експерименталки, пълнят бая чекмеджета от на дълбоката държава!

    19:53 21.08.2025

  • 8 Всякакви

    3 0 Отговор
    хвърчащи гадини , пренесени предимно от Азия , включително и яйцата им из багажите , носят заразите , а отровата им при ухапване е нещо , което може да има фатален край !

    Коментиран от #9

    19:56 21.08.2025

  • 9 Ааа...

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Всякакви":

    По някои екзотични държави има паяци като раци ! Ти ги трепаш , те не мрат ! Голям бой трябва !

    20:01 21.08.2025

  • 10 Икономов Боса

    1 0 Отговор
    кОмар Омеров срещу хората

    20:08 21.08.2025

  • 11 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Не е от климата, а от новодошлите еуропейци африканци и араби. Те носят зарази в кръвта си, комарите ги хапят, след това нас и така ни предават чуждоземни болести нетипично за Европа.

    20:14 21.08.2025

  • 12 Гледам

    1 0 Отговор
    да не ухапат Урсулата !

    20:18 21.08.2025

  • 13 Чу ма

    0 0 Отговор
    Не са ли предавани от украинките и арабелите, само от комари ли?

    20:21 21.08.2025