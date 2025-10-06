Новини
Жена сподели ранни симптоми на рак, които е пренебрегнала

6 Октомври, 2025 17:31 489 0

Американката намирала всевъзможни обяснения за симптомите си, но не и че се дължат на рак

Жена сподели ранни симптоми на рак, които е пренебрегнала - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Историята на 45-годишната Джесика Фарингтън от Тексас привлече внимание в социалните мрежи, след като жената разказа за борбата си с рак и призова хората да обръщат внимание на сигналите на тялото си.

В публикация в TikTok от 29 септември Фарингтън описва първите признаци, които дълго време е подценявала. „Тялото ми шепнеше много преди да започне да крещи“, пише тя. „Първо беше умората, която отдавах на натовареното ежедневие като майка. Нощните изпотявания смятах за хормонални, сърбежът по кожата – за алергия към прах или вода, а подутите лимфни възли – за нещо временно. Постоянно убеждавах себе си, че причината е стрес, недоспиване или просто нормален живот.“

В интервю за списание People Джесика разказва, че по-късно е открила малка твърда бучка в подмишницата си, която я подтикнала да потърси лекарска помощ. Проведените мамография, ехография и биопсия показали, че става дума за неходжкинов фоликуларен лимфом – форма на рак, засягаща лимфната система.

„Иска ми се да бях послушала тялото си по-рано, но човек осъзнава нещата едва след време. Разказвам това не за да плаша хората, а за да ги накарам да се вслушват в сигналите на организма си. Ако нещо не е наред, не го пренебрегвайте. Не чакайте, докато стане твърде късно“, казва тя.

Според данни на Cleveland Clinic, фоликуларният лимфом е бавно развиващо се злокачествено заболяване, което засяга лимфните възли, костния мозък и други органи. Сред характерните симптоми са постоянна умора, висока температура, нощно изпотяване, втрисане, необяснима загуба на тегло и безболезнено подуване на лимфните възли в областта на шията, подмишниците или слабините.

Онколози подчертават, че макар заболяването да се развива бавно, ранната диагноза е от решаващо значение за ефективното лечение. При навременно откриване терапията може да включва лъчетерапия, таргетно лечение или комбинирани медикаментозни схеми, които водят до дълги периоди на ремисия.

Историята на Джесика Фарингтън служи като напомняне за значението на профилактичните прегледи и вниманието към дори най-дребните промени в здравословното състояние. Според данни на Американското онкологично дружество (ACS), около 4% от всички случаи на рак в САЩ са лимфоми, а фоликуларният подтип представлява приблизително една пета от тях.

„Тялото винаги се опитва да ни каже нещо – просто трябва да го слушаме“, завършва Фарингтън.


