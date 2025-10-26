Новини
Изненада: Две познати лекарства се оказват защитници от Алцхаймер

26 Октомври, 2025

Проучването показва, че и двете лекарства действат върху различни метаболитни пътища, подобряват кръвообращението, намаляват възпалението и спомагат за запазване на когнитивната функция

Изненада: Две познати лекарства се оказват защитници от Алцхаймер - 1
Снимкa: Shutterstock
Две съществуващи лекарства – антидиабетното лекарство емпаглифлозин и инсулинов спрей за нос – демонстрираха способността си да предпазват мозъка от ранни промени, свързани с болестта на Алцхаймер. Резултатите от клинично проучване, проведено от изследователи от университета Уейк Форест (САЩ), бяха публикувани в списанието Alzheimer's & Dementia.

Четириседмичното проучване включва 47 души на възраст от 55 до 85 години, които са имали леко когнитивно увреждане или ранни признаци на деменция. Участниците са разделени в четири групи: емпаглифлозин, инсулинов спрей, комбинация от лекарствата или плацебо. Въпреки малкия си мащаб, проучването показва, че и двете лекарства действат върху различни метаболитни пътища, подобряват кръвообращението, намаляват възпалението и спомагат за запазване на когнитивната функция.

Емпаглифлозинът намалил нивата на тау протеина в цереброспиналната течност, ключов маркер на невродегенерацията, докато инсулиновият спрей подобри паметта и връзките между мозъчните региони, отговорни за мисленето. Според ръководителя на изследването, професор Сюзън Крафт, резултатите потвърждават, че „модифицирането на метаболитните процеси може да промени хода на болестта на Алцхаймер“.

Учените подчертават, че лекарствата са били добре понесени от участниците и не са причинили сериозни странични ефекти. Екипът сега планира мащабни, дългосрочни клинични изпитвания, за да определи дали тези налични лекарства могат да бъдат част от цялостна терапия за забавяне на когнитивното стареене.


  • 1 Ха ха

    0 0 Отговор
    Байден го отписахте,но с Тръмп продължете изследванията.С тези деменции САЩ са обречени.

    07:24 26.10.2025