Пробив: Кръвен тест открива от рано рак на яйчниците

27 Август, 2025 19:01 392 0

От рак на яйчниците най-често страдат жени над 50-годишна възраст

Събина Андреева

Американски учени съобщиха, че разработен от тях кръвен тест може да засече рак на яйчниците в ранните му стадии и има потенциал „значително“ да подобри лечението и резултатите за жени, които страдат от това заболяване, предаде Пи Ей мидия/ДПА.

Тестът отчита наличието на два вида кръвни маркери при пациентки със симптоми на заболяването, които включват болки и подуване в тазовата област, след което алгоритъм разпознава промени, които са трудно доловими от човека, допълва БТА.

От рак на яйчниците най-често се разболяват жени над 50-годишна възраст. Заболяването бива диагностицирано с комбинация от изследвания, включително кръвни тестове и биопсии, но в повечето случаи в по-късни стадии, когато лечението е много по-трудно.

Сред симптомите на болестта са упорити болки в коремната област, бързо настъпващо чувство за ситост след хранене и често уриниране.

Кръвният тест, разработен от специалисти в американската биотехнологична компания AOA Dx, засича липидите на фрагментите от ракови клетки, които се отделят от рака в кръвта дори в ранните му стадии, заедно с определени протеини. Алгоритъм, който е трениран на хиляди проби на пациенти, разпознава едва доловимите модели на липидите и протеините, които са признаци на заболяването.

В изследване, проведено от учени от Манчестърския университет и от Университета на щата Колорадо, публикувано в специализираното издание Cancer Research Communications, са тествани 832 проби ползвайки платформата на AOA Dx. В пробите на Университета на Колорадо, тестът засича онкологичното заболяване във всичките му стадии при 93% от пробите и при 91% в ранните стадии. При пробите от Манчестър, тестът е точен до 92% във всички стадии и до 88% в ранните стадии.

Абигейл Макелхини, главен учен на AOA Dx, посочи, че „чрез тази платформа можем да подобрим ранното диагностициране на рака и да осигурим по-добри резултати за пациентите при по-ниски разходи за здравната система“.


