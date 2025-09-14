Ford Focus се завръща, но в нов формат

Ford Focus, един от най-обичаните и масово произвеждани автомобили в историята на марката, няма да изчезне за дълго. Въпреки че производството на хечбека и комбито ще бъде спряно през ноември, легендарното име ще се завърне през 2027 година, но в напълно нов облик.

Според информация на британското издание Autocar, новият форд Focus ще бъде компактен, електрифициран кросоувър. Това решение показва стремежа на американския автомобилен производител да запази силното и познато име, като същевременно се адаптира към променящите се пазарни тенденции.

Предстоящият модел ще се произвежда в завода на Ford във Валенсия, Испания, където в момента се сглобява кросоувърът Kuga. Той ще споделя платформата Ford C2 с него, което го прави своеобразен "роднина" на по-големия му брат. Важно е да се отбележи, че новият Focus няма да замени Kuga, а ще заеме нишата между Ford Puma и Kuga, предлагайки по-компактна и достъпна алтернатива.

Най-значимата промяна е свързана с типа задвижване. Новият Ford Focus 2027 ще се предлага в хибридна и изцяло електрическа версия. Това е в съответствие с глобалната стратегия на Ford за преминаване към електрификация. Очаква се електрическият вариант на модела да бъде значително по-евтин от новите електрически кросоувъри Ford Explorer и Capri, като цената му вероятно ще бъде под 40 000 евро.

От нашагледна точка, решението на Ford да превърне Focus в кросоувър е отнтосително логичен ход. Пазарът се променя, а търсенето на хечбеци намалява за сметка на кросоувърите и SUV-тата. Запазването на името "Focus", което носи със себе си над 16 милиона произведени автомобила и силна емоционална връзка с потребителите, е изключително умно.

Този ход ще позволи на компанията да се възползва от вече изградената репутация и да я прехвърли към един по-модерен и актуален сегмент. Макар че много фенове на модела вероятно ще тъгуват за класическия хечбек, тази трансформация е необходима за оцеляването на името в дългосрочен план.

Но остава въпросът дали този нов, електрифициран Focus ще успее да запази духа на своя предшественик, който беше известен със своето пътно поведение и достъпност. Електрификацията и по-високата позиция на седене неизбежно променят усещането зад волана, а цената, макар и по-ниска от други електромобили, едва ли ще е толкова достъпна, колкото тази на първите поколения на модела.