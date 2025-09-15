Електрически, хибриден или водороден: Какво ще е бъдещето на търговския транспорт

Алтернативните технологии за задвижване набират популярност. Анализатори от изследователския център EHI са заключили, че преориентацията на транспортната логистика е в разгара си. В своето проучване „Устойчивост в транспортната логистика“ те са установили кои задвижващи системи набират скорост и къде все още съществуват пречки.

Настоящите двигатели на това са компаниите в сектора на логистиката на дребно, които все повече се смятат за отговорни за интегрирането на екологичните аспекти в своите логистични стратегии. В резултат на това те активно внедряват алтернативни технологии за задвижване или планират да го направят в близко бъдеще. Повече от 70% от анкетираните компании в сектора на логистиката на дребно са в процес на преход или се подготвят за него. Около 85% от компаниите планират да преминат към алтернативни технологии за задвижване през следващите шест години, като 30% планират да го направят през следващите три години.

Предимства и предизвикателства

Най-високите оценки за одобрение сред типовете превозни средства са за по-леки превозни средства, като например микробуси и камиони до 7,5 тона. Според респондентите, преоборудването тук е най-разумно. Алтернативните задвижващи системи за тежки превозни средства, като например трактори с ремаркета, не се считат за практични от всички респонденти към този момент.

С дял от почти 60%, електрическото задвижване е най-разпространената технология и се използва главно за къси разстояния. Бензиновите задвижвания също са често срещани с 45%. Plug-in хибридите са на трето място с 39%. Въпреки това все още има предизвикателства. Например, 92% смятат разходите за придобиване за най-голямата пречка пред алтернативните задвижващи системи. 70% имат негативно мнение за профилите на пробег и липсата на инфраструктура за зареждане. За 65% дългото време за зареждане и зареждане с гориво също е проблем.

Бъдещето на товарния транспорт

Въпреки трудностите, електрическият двигател се разглежда като ключова технология за бъдещето на товарния транспорт. Според респондентите, газът и биогоривата ще загубят значение в дългосрочен план, но се разглеждат като прагматично временно решение.

Водородните технологии са потенциално подходящи за логистика на дълги разстояния, но все още представляват значителни предизвикателства – цена, инфраструктура и ефективност. По този начин, електрическото задвижване на търговските превозни средства вече ясно се очертава като обещаваща посока на мобилност, започвайки с голяма активност в групата на леките търговски превозни средства (ЛТП) и камионите до 7,5 тона. Тежкотоварните превозни средства в сегмента на товарните и пътническите превози са на път да ги настигнат.