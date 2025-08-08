Новини
Нови камери за нарушения дебютират в Европа

8 Август, 2025 11:14 1 721 5

Камерите са проектирани да работят автономно, без постоянно полицейско наблюдение

Нови камери за нарушения дебютират в Европа - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В Европа се появяват иновативни камери, които могат да регистрират нарушения, като "поглеждат" през стъклата на превозните средства. Тези устройства са разработени в Нидерландия и вече са в тестова фаза, като едно от тях, наречено Focusflitzer (Фокусиран радар), вече се използва официално в провинция Северна Холандия.

Как работят новите устройства?

Камерите са проектирани да работят автономно, без постоянно полицейско наблюдение. Те разполагат с телескопична мачта, на която е монтирана радарна глава, което позволява по-добро наблюдение на трафика, включително и на по-високи превозни средства като камиони. За разлика от по-стари модели, които са били лесни за кражба, новият дизайн е по-сигурен и ефективен.

Устройството използва специално разработен алгоритъм, който "вижда" в интериора на автомобила и автоматично разпознава хора, които използват електронни устройства по време на шофиране. Най-често това се отнася до употребата на смартфони. Всяко такова нарушение се записва, а изображението се изпраща в полицейска база данни. След допълнителна проверка от служител, на нарушителите се изпраща глоба от 430 евро.

Разпространение в други страни

Въпреки че камерите са въведени първоначално в Нидерландия, други европейски държави също проявяват интерес. Известно е, че германската полиция е първият клиент. За да се използва тази технология, в Германия дори се е наложило да се направят промени в местната регулаторна рамка. Това означава, че е вероятно скоро подобни камери да се появят и по германските магистрали, както и на други места в Европа.


  • 1 Скоро

    3 1 Отговор
    Ще има камери и в тоалетните ,ще следят пускат ли си водата

    11:23 08.08.2025

  • 2 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Защо да си крепиш телефона в ръка докато приказваш, вече всяка кола има хендс фрии

    11:28 08.08.2025

  • 3 а тук една държавна поръчка ако може

    1 0 Отговор
    ТУКА НЕ МОЖЕ ЛИ ДА ПУСНЕМ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА 1300 КАМЕРИ КАТО УНИЯ БОДИ КАМЕРИТЕ ДЕТО ПЛАТИХМЕ?

    Коментиран от #4

    11:31 08.08.2025

  • 4 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "а тук една държавна поръчка ако може":

    Добра идея ,едни 900 000 лв ще свършат работа

    Коментиран от #5

    11:48 08.08.2025

  • 5 Грешка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боко":

    900 000 000 лв

    11:49 08.08.2025