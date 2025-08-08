Нови камери за нарушения дебютират в Европа

В Европа се появяват иновативни камери, които могат да регистрират нарушения, като "поглеждат" през стъклата на превозните средства. Тези устройства са разработени в Нидерландия и вече са в тестова фаза, като едно от тях, наречено Focusflitzer (Фокусиран радар), вече се използва официално в провинция Северна Холандия.

Как работят новите устройства?

Камерите са проектирани да работят автономно, без постоянно полицейско наблюдение. Те разполагат с телескопична мачта, на която е монтирана радарна глава, което позволява по-добро наблюдение на трафика, включително и на по-високи превозни средства като камиони. За разлика от по-стари модели, които са били лесни за кражба, новият дизайн е по-сигурен и ефективен.

Устройството използва специално разработен алгоритъм, който "вижда" в интериора на автомобила и автоматично разпознава хора, които използват електронни устройства по време на шофиране. Най-често това се отнася до употребата на смартфони. Всяко такова нарушение се записва, а изображението се изпраща в полицейска база данни. След допълнителна проверка от служител, на нарушителите се изпраща глоба от 430 евро.

Разпространение в други страни

Въпреки че камерите са въведени първоначално в Нидерландия, други европейски държави също проявяват интерес. Известно е, че германската полиция е първият клиент. За да се използва тази технология, в Германия дори се е наложило да се направят промени в местната регулаторна рамка. Това означава, че е вероятно скоро подобни камери да се появят и по германските магистрали, както и на други места в Европа.