Изкуствен интелект по улиците: Германският Cityscanner може да глобява 1500 коли на час

В немския град Хайделберг започна пилотен тест, който може да преобрази градския контрол на паркирането. Традиционните инспектори бяха заменени от специално превозно средство с изкуствен интелект, наречено Cityscanner. Тази нова система за контрол, разработена от DCX Innovationis от Регенсбург, демонстрира зашеметяващо увеличение на ефективността от 600% в сравнение с традиционните методи.

Как работи "Cityscanner"

Системата Cityscanner представлява малко превозно средство, оборудвано с камери, монтирани на покрива, и LiDAR (лазерен радар). Твърди се, че то може да проверява около 1500 паркирани автомобила на час за нарушения.

Камери и AI: Камерите правят снимки с 25 кадъра в секунда, като изкуственият интелект разчита регистрационните номера, проверява дали автомобилите са на валидни места за паркиране и сравнява данните с популярни цифрови приложения за паркиране като Easypark или Parkster.

LiDAR за точност: Монтираният LiDAR се използва за откриване на автомобили, които са паркирани на забранени места, като например в зони с ограничено движение или на велосипедни алеи.

Потвърждение: За да се гарантира максимална точност, Cityscanner изминава маршрута два пъти в рамките на няколко минути, преди да бъде издадена потенциална глоба.

Човешка намеса: Въпреки високата степен на автоматизация, човек все още проверява събраните данни, тъй като изкуственият интелект не може да прави разлика между неща като разрешителни за хора с увреждания.

Разработчиците вече са внедрили системата и извън Германия, като около двадесет превозни средства се използват в Полша, Франция и Нидерландия.

Предизвикателства: цена и поверителност

Въпреки впечатляващата си ефективност, Cityscanner е изправен пред две основни предизвикателства:

Цена: Инсталирането на устройството струва около 130 000 евро, без да се включва лицензирането на софтуера.

Поверителност: Въпросът с поверителността на данните винаги е чувствителен. DCX Innovationis твърди, че снимките, които прави Cityscanner, не включват лица или регистрационни номера, като само полицията има достъп до пълните данни от устройството.

Въпреки това Cityscanner представлява бъдещето на интелигентния градски контрол, въпреки че високата цена може да забави по-широкото му разпространение.