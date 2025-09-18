Как подглавниците на седалките ще помогнат на Nissan да се върне отново в "играта"?

Под ръководството на новия главен изпълнителен директор Иван Еспиноса, Nissan стартира мащабна инициатива за спестяване на 1,7 милиарда долара в променливи разходи до март 2027 година. Тази инициатива се ръководи от Тацузо Томита, мениджър, наричан „царят на разходите“ в компанията. Той е събрал над 4000 идеи за спестяване на разходи от служители и доставчици, като 1600 от тях са счетени за осъществими. Компанията планира да започне да внедрява тези промени до края на годината.
Стратегиите са обширни и включват както малки корекции, така и значителни оперативни промени. Например, Nissan ще намали разнообразието от части за облегалки за глава, което се очаква да намали размера на склада на доставчика и разстоянието, което работниците изминават, наполовина. Компанията също така премахва стандарти, които счита за остарели и ненужни, като например използването на скъпа UV-устойчива боя за седалки, която вече е излишна, тъй като съвременното автомобилно стъкло вече блокира UV лъчите.
В крайна сметка тези мерки са отговор на миналата стратегия, която даваше приоритет на обема на продажбите пред ефективността, което доведе до нарастване на разходите, които компанията вече не може да понесе. Томита обяснява, че тези промени не са предназначени да „опростят“ автомобилите. Вместо това спестените средства ще бъдат реинвестирани в научноизследователска и развойна дейност, за да се подобрят продуктите и да се осигури по-печелившо бъдеще за компанията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХЗзцдпцздп
Затова ми е смешно като някой каже например, че китайците са евтини, защото са много "иновативни". Не, просто играта се свежда то това кой производител доколко е готов да жертва издържливостта и "якостта" на частите и възлите, за да спести центове, които се превръщат в милиони поради големите обеми. И кой произвидител не задава въпрси дали акредитациите за екология и работнически права на доставчиците са истински, а не просто шарен лист хартия.
Коментиран от #4
10:56 18.09.2025
2 Тошо
Коментиран от #3
11:09 18.09.2025
3 Гост
До коментар #2 от "Тошо":Кой е Икономий? Древен римски пълководец? И какво общо има с Нисан?
Коментиран от #5
11:58 18.09.2025
4 име
До коментар #1 от "ХЗзцдпцздп":Абе, миналата година имаше едно клипче в тубата, японски автомобилопроизводители бяха купили евтина китайска кола и я разглобяваха за да видят как я правят, че излиза толкова евтина. Не стана никъде въпрос че са пестили от материали, тънкостите бяха в начина на сглобяване, проектиране и други такива, че да става по-бързо и по-евтино.
Коментиран от #7
12:00 18.09.2025
5 Лопата Орешник
До коментар #3 от "Гост":Хахахаххаха, шегата ти е добра, като урок за неграмотност, но крайно излишна в дискусията тук! Да се заяждаш за граматика и правопис,след като си схванал смисловия носител е безмислено!
Коментиран от #6, #8
12:21 18.09.2025
6 Гост
До коментар #5 от "Лопата Орешник":Противопоставям се по всякакъв начин на тази пандемия, защото след няколко години току-виж станало от признак за неграмотност на правило. С аргумента за "развитието" на езика може да се въведе каква ли не норма, за да не изпъква общата неграмотност.
12:55 18.09.2025
7 Хкхйх
До коментар #4 от "име":То в тубата има клипчета и как едни мормоти завиват шоколад в станиол.
13:06 18.09.2025
8 Кцйнбй
До коментар #5 от "Лопата Орешник":Правописът е доста ниска летва за прескачане, така че ако дори тя е проблем за списвача, значи няма особен смисъл да се вниква в написаното. Малко е вероятно написаното да е много смислено и само правописните грешки да са му кусур.
13:13 18.09.2025