Nissan продаде централата си в отчаян опит да намали загубите си

Изпадналата в затруднение марка Nissan агресивно ускорява своя план за възстановяване „Re:Nissan“, който има за цел да върне автомобилния производител към положителна оперативна печалба и свободен паричен поток до финансовата 2026 година. Това всеобхватно усилие за обръщане на тенденцията на намаляваща печалба вече е надхвърлило простото затваряне на заводи и включва една силно символична – и финансово стратегическа – стъпка: продажбата на глобалния си централен офис в Йокохама.

В резултат на тази значителна корпоративна маневра централата е продадена за 97 милиарда йени (около 633 милиона долара), като купувач е MJI Godo Kaisha. Важно е да се отбележи, че като част от сделката Nissan ще наеме обратно сградата за следващите две десетилетия, което ще гарантира, че ежедневните му операции няма да бъдат прекъснати, а от сделката ще реализира печалба от около 73,9 милиарда йени (483 милиона долара). Генерираният капитал е предназначен за критични реинвестиции за модернизиране на съществуващите съоръжения и за подкрепа на бъдещите инициативи за растеж на марката в рамките на плана за възстановяване.

Инициативата „Re:Nissan“ преминава от първоначален фокус върху агресивно намаляване на разходите – където компанията вече е идентифицирала около 200 милиарда йени (1,3 милиарда долара) потенциални икономии – към нова фаза, фокусирана върху продукти и партньорства. Въпреки че конкретните подробности са оскъдни, компанията е обещала серия от нови модели автомобили, които ще бъдат пуснати на пазара през фискалната 2027 година.

Неотложността на тази трансформация се подчертава от последните финансови резултати на компанията. Nissan отчете оперативна загуба от 27,7 милиарда йени (181 милиона долара) за първата половина на годината, въпреки глобалните продажби от 1,48 милиона автомобила. Предвид продължаващите неблагоприятни условия на пазара, автомобилният производител беше принуден да понижи прогнозата си за цялата 2025 финансова година и сега се готви за оперативна загуба от 275 милиарда йени (1,8 милиарда долара). Въпреки това, главният изпълнителен директор Иван Еспиноса запазва предпазливо оптимистична позиция, потвърждавайки, че взетите досега трудни решения потвърждават, че компанията е „твърдо на пътя към възстановяване“, като дава приоритет на нови продукти, ключови пазари и революционни технологии, необходими за определяне на следващото поколение.