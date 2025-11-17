Renault и Nissan водят преговори за възобновяване на сътрудничеството

Често бурният, четвъртвековен алианс между Renault и Nissan е напът да преживее значително възраждане, подтикнат от решаваща промяна във френското ръководство след напускането на бившия главен изпълнителен директор Лука де Мео, който отдавна подкрепяше агресивното разпродаване на значителния 36-процентен дял на Renault в Nissan, за да реинвестира в независимия растеж на френската фирма.

Планът на де Мео, който имаше за цел да намали участието на Renault до едва 10% след отписване на 9,5 милиарда от дела, беше отложен с пристигането на новия главен изпълнителен директор Франсоа Провост, известен защитник на стратегическите партньорства и сътрудничество, който не загуби време и веднага започна редовни дискусии с ръководството на Nissan. Това подновяване на ангажимента идва в критичен момент за японския автомобилен производител, който преминава през трудно финансово преструктуриране, изправен е пред масивно съкращаване на работни места и вижда цената на акциите си да се срива с 25% през последната година, което прави съвместните производствени възможности и споделянето на платформи абсолютна необходимост за усилията му за обръщане на тенденцията.

Провост публично подчерта, че партньорствата са ключовото средство за задоволяване на нуждата на Renault от мащабност в конкуренцията с глобални гиганти като Stellantis, и вече се появяват признаци за подновяване на прагматичното сътрудничество, включително придобиването от Renault на пълен контрол над съвместното им предприятие за производство в Индия с цел увеличаване на капитала на Nissan и използването от Nissan на електрическата платформа на Renault за разработване на своя собствена версия на изцяло електрическия Twingo в завода в Дуе, Франция. И двете групи, заедно с партньора си в алианса Mitsubishi, работят активно по няколко високостойностни стратегически проекта, за да максимизират ползите от взаимоотношенията си, потвърждавайки, че основата на бъдещата им стратегия ще се опира на изпълнението на съвместни инициативи.