Nissan се отказва от Ariya в САЩ

Nissan обяви, че ще преустанови производството на електрическия кросоувър Ariya за американския пазар за моделната 2026 година, решение, което идва само три години след неговото пускане на пазара. Тази стъпка, първоначално разкрита в меморандум до дилърите, е част от по-широка стратегия за рационализиране на операциите и пренасочване на ресурсите към по-рентабилни и достъпни електрифицирани продукти.

Представител на Nissan заяви, че компанията пренасочва фокуса си към изцяло новия Leaf, който ще бъде най-достъпният нов електромобил, предлаган в САЩ. Според компанията това е проактивен отговор на „динамичния“ пазар на електромобили в САЩ и променящите се предпочитания на потребителите, които се ориентират към по-практични и ориентирани към стойността автомобили.

Решението е повлияно и от икономически фактори. Ariya, който се произвежда в Япония, подлежи на 15% вносна митническа такса. С изтичането на федералния данъчен кредит за електромобили, цената на автомобила става по-малко конкурентна. Това е в съответствие с кампанията за намаляване на разходите на Nissan под ръководството на новия главен изпълнителен директор Иван Еспиноса, който внимателно проучва рентабилността на всеки модел, за да подобри финансовото състояние на компанията след рекордна загуба.

За клиентите, които все още проявяват интерес към Ariya, останалите количества в дилърските складове ще бъдат на разположение, докато се изчерпят. Nissan потвърди също, че настоящите собственици на Ariya ще продължат да получават сервизно обслужване, резервни части и гаранционно покритие.