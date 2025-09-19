Специална G-Class от Mansory е направена в една единствена бройка и някой фенове се радват за това

P820 Linea D’Arabo е уникален Mercedes-Benz G-Class, който е бил радикално модифициран от противоречивия тунер Mansory. Външността на автомобила е в тъмнокафяво с фини арабски надписи по цялата каросерия.

Повечето от оригиналните части на G-Class са заменени с такива, изработена по поръчка. Това включва агресивна предна броня с три вертикални дневни светлини, нова решетка с изпъкнал емблема на Mansory и модифицирани фарове. Mansory добавя и нов капак, разширения на калниците и шест прожектора на покрива. В типично своя постъпка компанията инсталира „самоубийствени“ врати на G-Class, а задната част е оборудвана с нов дифузьор, допълнителни задни светлини, голямо задно крило и специално изработен капак на резервното колело. Дизайнът е допълнен с колела с бронзово покритие и сгъваеми странични стъпенки.

Уникалният дизайн се пренася и в интериора, който се отличава с нова черна и кафява кожена тапицерия на седалките, таблото и панелите на вратите. Те контрастират с лъскави кафяви акценти със същия сложен мотив, който се среща и в екстериора.

Както и при другите модифицирани от Mansory G63, P820 Linea D’Arabo включва пакет за подобряване на производителността, който обновява V8 двигателя с нови турбокомпресори, изпускателни тръби, въздухозаборник, спортна изпускателна система и софтуерна настройка. Тези подобрения увеличават мощността на автомобила до 820 к.с. и 1000 Нм въртящ момент.