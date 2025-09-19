Най-наточената Corolla става още по-добра за шофиране

Toyota представи серия от актуализации за GR Corolla на родния си пазар в Япония, като се фокусира върху подобрени характеристики, по-твърдо шаси и подобрени функции в интериора. Тези промени са пряк резултат от поуките, извлечени от серията Super Taikyu, което е доказателство за вярата на Акио Тойода в използването на моторспорта като инструмент за развитие на пътни автомобили.

GR Corolla се отличава с по-твърдо купе, постигнато чрез добавяне на допълнителни 13,9 метра структурна лепилна смес, с което общото количество достига 32,7 метра. Тази лепилна смес е стратегически нанесена в предната част, пода и задната колесна кутия, за да подобри стабилността, без да добавя значително тегло. Автомобилът получава и нов канал на всмукателения колектор, за да стабилизира температурата на двигателя при шофиране с висока натовареност, което позволява на шофьорите да поддържат максимална производителност за по-дълги периоди на пистата. Мощността на двигателя остава непроменена – 300 к.с. и 400 Нм въртящ момент.

Опционалната аудио система JBL premium е обновена с нов субуфер в багажника, като броят на високоговорителите е увеличен на девет. Автомобилите с тази система вече се предлагат стандартно с актуализирана функция Active Sound Control (ASC). Тази система филтрира нежелания шум от двигателя, като същевременно генерира персонализирани спортни звуци през високоговорителите, за да подобри шофьорското преживяване. ASC може дори да симулира ефекти на преливане и предлага три различни звукови модела и нива на силата на звука. За тези, които предпочитат естествения звук на двигателя, системата е изключена по подразбиране и може да бъде изключена по всяко време.

За настоящите собственици на GR Corolla, които са закупили автомобилите си преди подобренията на моделната година 2024, Toyota предлага програма за софтуерно обновяване в Япония. Това обновяване ще увеличи въртящия момент с 30Нм, достигайки стандарта от 400 Нм на по-новите модели. Софтуерът ще предостави и нови настройки за системата за задвижване на четирите колела GR-Four, позволявайки различно разпределение на мощността между предния и задния мост. Тази актуализация е планирана да бъде пусната през пролетта на 2026 година.

Поръчките за актуализирания GR Corolla са отворени в Япония, като доставките ще започнат през ноември. Цените остават непроменени, като започват от 5 680 000 йени (38 500 долара) за модела с ръчна скоростна кутия и 5 980 000 йени (40 600 долара) за модела с автоматична скоростна кутия. За разлика от предишни години, когато продажбите се извършваха чрез лотария, Toyota увеличава предлагането на обновения модел, като добавя специална производствена линия в Обединеното кралство, за да обслужва експортните пазари.