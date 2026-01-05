Новини
Японци превърнаха Toyota Land Cruiser в още по-свиреп офроуд звяр (ВИДЕО)

5 Януари, 2026 11:22 593 1

Инженерите на Kuhl пренаписват законите на физиката под купето

Японци превърнаха Toyota Land Cruiser в още по-свиреп офроуд звяр (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японски майстори от тунинг студиото Kuhl решиха да взривят традиционната представа за семеен всъдеход, превръщайки новата Toyota Land Cruiser 250 в истинско офроуд чудовище. Проектът, носещ подобаващото име Blocker Iron Build, се подготвя да прикове погледите на автомобилното изложение в Токио през 2026 г. Забравете за сдържаността на стандартния модел – тук говорим за радикална метаморфоза, която превръща японската икона в шоукар с визия на брутален „монстър камион“.

Инженерите на Kuhl са пренаписали законите на физиката под купето. Благодарение на сериозна намеса в шасито, използването на регулируемо окачване JAOS и специални дистанционни елементи, този Land Cruiser е „пораснал“ със зашеметяващите 178 мм нагоре. Крайният резултат е пътен просвет от близо 400 мм – цифра, която оставя в сянка дори екстремния Mercedes-AMG G 63 4x4². Тази почти хипертрофирана височина не е просто за показ, а заявка за абсолютно господство над всеки терен.

Визуалната агресия се допълва от огромните 22-инчови джанти Kuhl Verz DR03, „обути“ в 37-инчови гуми за кал Yokohama Geolandar. За да се събере целият този арсенал, каросерията е опакована в масивен стоманен комплект, включващ силови брони, тръбни разширения на калниците и солидна защита на пода. Колата изглежда досущ като пълноразмерна играчка Tonka, готова да прегази всичко по пътя си, докато 40-инчовата LED лента на покрива превръща нощта в ден.

Въпреки екстравагантната си визия, Blocker Iron Build не е просто изложбен експонат за еднократна употреба. От Kuhl вече приемат поръчки, като цената за напълно модифициран автомобил на базата на версията VX с 2,7-литров мотор започва от около 43 300 долара. За тези, които вече притежават Land Cruiser 250, самият тунинг пакет се предлага за съвсем разумните 5 900 долара. Това прави мечтата за уникален офроудър напълно постижима за японските фенове.

Японците обаче не спират дотук. Вече се подготвя следващата еволюция на проекта – по-лек и „атлетичен“ бодикит от композитни материали, който ще дебютира на Osaka Auto Messe през февруари 2026 г. Очевидно е, че за Kuhl границите на възможното са просто отправна точка, а новата Toyota Land Cruiser 250 е перфектното платно за техните най-смели инженерни фантазии. Вижте повече.


