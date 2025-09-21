Новини
Авто »
Гигантът БЕЛАЗ вече и с двугоривно задвижване

21 Септември, 2025 13:30 1 174 15

  • белаз-
  • 7513w

Новият модел 7513W може да работи с дизел и с втечнен природен газ (LNG)

Гигантът БЕЛАЗ вече и с двугоривно задвижване - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В света на минната индустрия и тежката техника, иновациите са ключови за повишаване на ефективността и намаляване на разходите. Беларуският производител на минно оборудване БЕЛАЗ прави смела стъпка напред, представяйки прототип на самосвал с двугоривно задвижване.

Новият модел БЕЛАЗ-7513W, част от серията с товароподемност от 130 тона, е оборудван с двигател, който може да работи с дизел и с втечнен природен газ (LNG).

Основната иновация на БЕЛАЗ-7513W е неговата способност да замества до 50% от дизеловото гориво с втечнен природен газ. Благодарение на уникална система за подаване на горивото, съотношението между дизела и LNG се оптимизира, осигурявайки максимална ефективност на работа.

С мощност от 1600 конски сили, новият двигател е напълно сравним с чисто дизеловите си аналози. Но най-голямото предимство идва от по-ниската цена на LNG, което прави експлоатацията на камиона значително по-рентабилна.

За да се осигури непрекъсната работа в кариерите, БЕЛАЗ-7513W е оборудван с два резервоара: един за дизел с капацитет 1900 литра и един за LNG с обем 1200 литра. Тази комбинация позволява на машината да работи до 12 часа без прекъсване.

Представянето на БЕЛАЗ-7513W ще се състои на Международния газов форум в Санкт Петербург в началото на октомври. Освен това, от компанията обявиха, че до края на годината ще пуснат на пазара и модел, задвижван изцяло от LNG. Той ще бъде с товароподемност от 220 тона, което го прави още по-ефективен и мощен.

С този ход БЕЛАЗ ясно показва своята ангажираност към иновациите и намаляването на емисиите, като същевременно предлага на клиентите си по-икономични и устойчиви решения за тежката минна индустрия.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 20 гласа.
  • 1 Сталин

    26 6 Отговор
    Вижте в държава където няма тикви и прасета как върви напред и нагоре

    13:44 21.09.2025

  • 2 отец инжинер Ганю

    15 2 Отговор
    пък.....Заводът за електрически коли на Кирил Петков, фалира отдавна

    Коментиран от #4

    13:58 21.09.2025

  • 3 Лукашенко е истински ръководител

    14 4 Отговор
    Още 90-те години ликвидира мутрите - често без излишни церемони, без излишни съдебни процедури, въведе железен ред и дисциплина. Затова днес Беларус се завива успешно. Ролята на личността в историята е от изключителна важност за държавата. Виж ръководителите и президентите на България - от Луканов, през Лилов, Желю та до Борисов и Пеевски. Абсолютни посредствени дребни душици, мислещи само за себе си и родата.

    14:02 21.09.2025

  • 4 Отец инжинер Петка

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "отец инжинер Ганю":

    Да но ще правим барут и големи бомби за Зелю и ще ги пуснат за народа в Кауфлънда.

    14:03 21.09.2025

  • 5 Пример

    7 2 Отговор
    Пример за държава която не е вкарала свине в своя елит!!!

    14:12 21.09.2025

  • 6 механика

    1 1 Отговор
    1200 литра метан са абсолютно нищо

    за сведние на мисирките една лека кола годи около 30литра метан на 100км

    далаверата на метата е че се продава във килограми а не във литри
    около 1кг е около 6 литра метан, една кола годи около 6кг метан на 100км
    та колко литтра ще гори тая огромна кочина?

    можело е да ги направят би турбо за по малък разход

    Коментиран от #7

    14:18 21.09.2025

  • 7 Ментаника

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "механика":

    Те за това такситата карат на метан ,защото зареждат по 30 литра на всеки 100 км. Жалък математик.

    14:22 21.09.2025

  • 8 Най-интересното е, че:

    3 2 Отговор
    Най-големият БЕЛАЗ, е с два двигателя "Detroit Diesel"!!!
    Но комент!!!

    Коментиран от #10, #15

    14:23 21.09.2025

  • 9 Да припомня, че Лукашенко

    3 1 Отговор
    Отказа 600 милиона подкуп
    да вкара Ковид ПЛАНдемията
    на Фрау фон SS в Белорус !

    14:27 21.09.2025

  • 10 Казваш

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Най-интересното е, че:":

    Не са каТ нашТе
    оборудвани с двигатели
    родно производство.

    14:28 21.09.2025

  • 11 Радев

    1 0 Отговор
    А утре ще купя един на Деса да я водят по бутиците

    Коментиран от #13

    14:34 21.09.2025

  • 12 Варна 3

    1 1 Отговор
    Пресъздадено 100 процента от Катерпиллар. Както виждам и другите беларуски камиони, даже камионите не са беларуски с изключение на марките, завършващи с "АЗ"

    14:37 21.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сталин

    1 0 Отговор
    Ами то с тоя пър дялник на Деса наистина и трябва Белаз

    14:41 21.09.2025

  • 15 Я Виж Булгар Рено,

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Най-интересното е, че:":

    защо го спря Сталин.
    Завода "Вамо" във Варна, кой прави софтуера, и електрониката на "СОЮЗ",
    и много още иновативни неща от световна класа, които бяха толкова безценни за СССР, и ние им ги давахме даром!
    Дори Калашниците произведени и нас, бяха в пъти по-добри от тези произведения в СССР!
    Точка По темата!

    14:48 21.09.2025