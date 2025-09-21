Гигантът БЕЛАЗ вече и с двугоривно задвижване

В света на минната индустрия и тежката техника, иновациите са ключови за повишаване на ефективността и намаляване на разходите. Беларуският производител на минно оборудване БЕЛАЗ прави смела стъпка напред, представяйки прототип на самосвал с двугоривно задвижване.
Новият модел БЕЛАЗ-7513W, част от серията с товароподемност от 130 тона, е оборудван с двигател, който може да работи с дизел и с втечнен природен газ (LNG).
Основната иновация на БЕЛАЗ-7513W е неговата способност да замества до 50% от дизеловото гориво с втечнен природен газ. Благодарение на уникална система за подаване на горивото, съотношението между дизела и LNG се оптимизира, осигурявайки максимална ефективност на работа.
С мощност от 1600 конски сили, новият двигател е напълно сравним с чисто дизеловите си аналози. Но най-голямото предимство идва от по-ниската цена на LNG, което прави експлоатацията на камиона значително по-рентабилна.
За да се осигури непрекъсната работа в кариерите, БЕЛАЗ-7513W е оборудван с два резервоара: един за дизел с капацитет 1900 литра и един за LNG с обем 1200 литра. Тази комбинация позволява на машината да работи до 12 часа без прекъсване.
Представянето на БЕЛАЗ-7513W ще се състои на Международния газов форум в Санкт Петербург в началото на октомври. Освен това, от компанията обявиха, че до края на годината ще пуснат на пазара и модел, задвижван изцяло от LNG. Той ще бъде с товароподемност от 220 тона, което го прави още по-ефективен и мощен.
С този ход БЕЛАЗ ясно показва своята ангажираност към иновациите и намаляването на емисиите, като същевременно предлага на клиентите си по-икономични и устойчиви решения за тежката минна индустрия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 механика
за сведние на мисирките една лека кола годи около 30литра метан на 100км
далаверата на метата е че се продава във килограми а не във литри
около 1кг е около 6 литра метан, една кола годи около 6кг метан на 100км
та колко литтра ще гори тая огромна кочина?
можело е да ги направят би турбо за по малък разход
Коментиран от #7
14:18 21.09.2025
7 Ментаника
До коментар #6 от "механика":Те за това такситата карат на метан ,защото зареждат по 30 литра на всеки 100 км. Жалък математик.
14:22 21.09.2025
