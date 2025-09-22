Първи подробности и официален поглед към новото BMW X5

BMW се подготвя за пускането на пазара на своето SUV от ново поколение X5, с кодово име „G65“, което се очаква да дебютира още през следващата година. Компанията възприема подход на „отворена технология“, като предлага автомобила с безпрецедентен набор от задвижващи системи, включително бензинови, дизелови, plug-in хибридни, електрически и дори вариант с водородни горивни клетки. Има и слухове за EV модел, който може да бъде оборудван с удължител на пробега, технология, която BMW използваше преди в i3.

Външният дизайн на новото X5 ще се различава значително от настоящия модел. Автомобилът ще възприеме новия дизайнерски език на BMW „Neue Klasse“, който е видим дори под камуфлажа. Това включва ретро-вдъхновена вертикална решетка, макар че X5 за щастие няма да възприеме спорния дизайн с разделени фарове, който се наблюдава при по-големите X7 и XM. Други забележителни промени включват липсата на конвенционални дръжки на вратите, които са заменени с уникални „крилца“, напомнящи специалните издания Speedtop и Skytop на BMW. Приятна изненада е, че X5 ще запази класическата си разделена багажна врата.

Вътре, X5 е готов за пълна технологична промяна. Интериорът му ще бъде подобен на iX3, доминиран от голям 17,9-инчов централен екран. Той ще разполага с новаторска проекционна система Panoramic Vision, която ще замести традиционния инструментален панел, прожектирайки информация в основата на предното стъкло по цялата ширина на таблото. В стремежа си към минимализъм, X5 ще се откаже от емблематичния вътрящ контролер iDrive и повечето конвенционални бутони, като контролите за посоката на въздушния поток ще се управляват чрез сензорния екран.

Макар че новият X5 ще се предлага с голямо разнообразие от задвижващи системи, вариантът с водородни горивни клетки, разработен съвместно с Toyota, ще има много ограничено глобално разпространение. Въпреки че производството му е планирано да започне през 2028 година, силно недоразвитата водородна инфраструктура – с едва около 1160 станции за зареждане в целия свят в края на 2024 година – ще ограничи модела с горивни клетки само до няколко региона. Това показва, че BMW и партньорът му Toyota са сред малкото автомобилни производители, които все още са ангажирани с водородната технология, докато други, като Stellantis, наскоро се отказаха от амбициите си в областта на горивните клетки.