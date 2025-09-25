Пропуск или план? Уебсайтът на BMW случайно разкри мистериозен седан

Производителите на автомобили обикновено пазят новите си дизайни в дълбока тайна, преди да ги представят с бляскави световни премиери. Изглежда обаче, че BMW неволно е предложило поглед към бъдещ електрически модел на собствения си уебсайт, предизвиквайки вълна от спекулации сред автомобилните ентусиасти.

Мистериозният автомобил, елегантен и спортен електрически седан, се появи не на страница за концепции, а в анимирани видеоклипове, предназначени да демонстрират високотехнологичните функции за подпомагане на водача на изцяло новия SUV BMW iX3.

Вместо да използват iX3, анимациите представиха напълно различен, невиждан досега автомобил с четири врати. Този дигитален модел очевидно носи дизайнерския език на следващото поколение електрически превозни средства на BMW, наречено „Neue Klasse“.

Новото семейство електрически автомобили "Neue Klasse" (Нова класа) представлява монументална промяна за баварския производител, фокусирана върху устойчивостта и свежата философия на дизайна. Първите потвърдени модели са SUV-то iX3 и седанът, който ще възроди името i3.

Въпреки това, колата във видеото не съответства напълно на предстоящия i3. Този анимиран седан изглежда по-широк, седи по-ниско и има по-агресивна стойка, което кара експертите да предполагат, че може да е още едно, по-спортно допълнение към нарастващата електрическа гама на BMW.

Лесно би било да се приеме, че автомобилът е общ дигитален модел, но няколко детайла подсказват обратното. Най-показателни са страничните огледала. Футуристичните концепции обикновено използват малки камери или изобщо нямат огледала, докато този седан разполага с конвенционални огледала, характерни за сериен модел. Това е странен детайл за случайна анимация, което засилва вярата, че дизайнът е много по-близо до завършен продукт.

Дизайнът е изчистена интерпретация на бъдещия стил на BMW. Характерните бъбрековидни решетки са тънки и стилизирани, оградени от тесни, хоризонтални LED фарове. Каросерията е гладка, с дръжки на вратите, които са наравно с вратите. Цялостната форма е атлетична, намеквайки, че този автомобил е насочен към шофьори, които дават приоритет на производителността.

Най-популярната теория е, че мистериозният електромобил е предварителен преглед на следващото поколение BMW i4. Настоящият i4 е известен със своя спорен дизайн, но пък е и е ключов конкурент на пазара на премиум електрически седани. Пропорциите на анимирания автомобил съвпадат перфектно с ролята на по-спортен аналог на по-традиционния седан i3.

Новата, специализирана електрическа платформа Neue Klasse би позволила на бъдещия i4 да предложи повече вътрешно пространство, по-добър пробег и по-бързо зареждане от сегашния модел. Засега BMW не е коментирало неочакваната поява, но детайлният и специфичен дизайн, показан на основна продуктова страница, предполага, че това едва ли е било просто пропуск.